Eine Zeitgeschichte nicht nur des Fußballs Katerstimmung nach Kotau in Katar

06. Januar 2023

Unbunt geschwiegen und spektakulär gescheitert

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 229, Jan./Feb. 2023.

Der aktuelle Zustand und das Verhalten der deutschen Fußballnationalmannschaft stehen sinnbildhaft für den Zustand und das Verhalten weiter Teile des ganzen Landes. Sie fliegt mit einem Flugzeug nach Katar, auf das überbunte Botschaften gemalt sind. Sie diskutiert politische Fragen, die zu beantworten nicht das Geschäft von Sportlern ist. Sie kleidet sich grau-schwarz, als wolle sie zeigen, in Sack und Asche zu reisen. Sie kündigt an, „Zeichen“ setzen zu wollen, präsentiert sich mit allerlei Symbolen und schreckt dann im entscheidenden Augenblick doch vor der eigenen Courage – so es denn eine gewesen wäre – im fremden Land zurück.

„Wichtig ist auf dem Platz“, sagen die wirklichen Kenner. Aber genau auf diesem Platz haben die Kicker bitter versagt. Erst flüchteten sie sich in einen halbgaren Pseudo-Symbolismus, indem sie sich maskengleich die Hände vor die Münder hielten. Dann verloren sie auch noch ihr Spiel gegen die traditionell schlagbaren Japaner. Was ist nur los mit diesem Team im Katar-Kotau mit seinen elf FFP5-Fingern?

Um Fußballer auf diesem Niveau werden zu können, muss man sich mühen und schinden. Weltprofis ihrer Art und Güte sind muskulöse Balletteusen (sie „Ballerinos“ zu nennen, wäre nicht nur irreführend, sondern bliebe wohl auch unverstanden), hochleistungstrainiert und ernährungsoptimiert, stand- und ballsicher, kardiologisch gestählt und vitamindurchtränkt. Wer sich mit seinem Körper in diesen Zustand versetzt und ihn aufrechterhält, der hat keine Zeit für philosophische Weltbetrachtungen. Athleten sind keine Intellektuellen. Fußballer müssen rennen können, ihr weltanschauliches Denken ist nicht gefragt. Dort haben sie keine Expertise. Aber ihr Schicksal ist es, im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses zu stehen. Das macht sie zu Objekten der Manipulation und Fremdsteuerung. Die Aufmerksamkeit, die sie mit ihrem Sport erwerben, will von anderen Akteuren geerntet werden.

Wollte ich mit einem Nationaltorhüter tauschen? Wäre ich gern ein „Bomber der Nation“? Gott behüte! Ich mag mir nicht einmal im Detail vorstellen, welch zermürbende Kräfte von allen Seiten an diesen Körperkünstlern zerren, um ihnen wohlfällige Worte und Gesten zu entlocken. Hat man eine Vorstellung davon, welche Vorarbeit geleistet worden sein muss, um elf Recken dafür vorzubereiten, sich direkt vor dem Länderspiel in gebückte Stellung zu begeben und sich mit halb verdecktem Gesicht fotografieren zu lassen? Wehe einer der Spieler hätte dem Gruppendruck zu trotzen gewagt, indem er fragte, ob dieser deutsche Kotau in Katar ernsthaft das Symbol für die richtige Haltung sei. Wehe, er hätte flapsig in die Runde gesagt, dass man so doch allenfalls halb Gesicht für irgendetwas zeige. Er hätte gewusst, schon ausgewechselt zu werden, bevor der Schiedsrichter das Spiel anpfiffe.

Die Helden auf dem Platz sind in Wahrheit arme Opfer, sobald sie das Kreidegeviert auf dem Rasen verlassen. Ihre monokausale Begabung endet mit dem Abpfiff. Der millionenschwere Superstar ist außerhalb der Spielfläche eine Schachfigur anderer Mächte. Und seine Manager wissen das. Dem DFB wie auch der FIFA selbst kommt in Zeiten gespaltener Gesellschaften die schwierigste, die wahrscheinlich unlösbare Aufgabe zu, es allen recht machen zu sollen. Bei diesem Versuch kann man natürlich nur scheitern. Den einen ist es zu wenig bunt, den anderen ist es viel zu bunt. Am Morgen nach der Niederlage gegen Japan war das Netz voller Häme gegen „Die Mannschaft“. Aber, halt! So heißt sie ja auch schon gar nicht mehr. Das Thema ist so heikel, dass nicht mal „Penny“ selbst es verfilmt.

Wie diese Nationalmannschaft stellt sich derzeit ganz Deutschland dar. Man will moralisch überall der Sieger sein, die Welt retten, das Klima, Europa, die Schiffbrüchigen, den Euro, man will Minderheiten schützen und die Gesundheit der Völker herbeiimpfen, im internationalen Konzert glänzender Friedensbote und verlässlicher Waffenlieferant zugleich sein, doch aus all diesem Wollen resultiert zuletzt nur eine Gasmangellage, eine Blackout-Gefahr, eine überwunden geglaubte Inflation, Staatsschulden, ein Marodieren hier und dort, ein Quengeln allerorten, zuletzt sogar ein eins zu zwei gegen Japan!

Zu allem bitteren Überfluss gießt sich nun auch noch die Häme des desinteressierten Fernsehzuschauers über die Fußballer. Weniger als fünf Millionen Menschen hätten sehen wollen, was da in Katar auf den Plätzen geschehe, heißt es. Warum das bitter ist? Weil nicht einmal mehr die guten alten deutschen Rundfunkanstalten noch ein Interesse daran haben können, den Fußballgott mit Milliarden zu päppeln. Denn – wehe dem, der Böses dabei denkt! – was zukünftig an Beitragsmillionen nicht mehr an den Fußball fließt, das kann man doch fruchtbar machen zur Sanierung der eigenen Senderfinanzen. Also wird das heitere Spiel so lange in Grund und Boden kommentiert, bis es keine Basis mehr bietet für seichte Unterhaltung der Massen beim Bier.

Der millionenschwere Fußballstar wird also demnächst vielleicht ebenso der Vergangenheit angehören wie der einstmalige Organisations-, Produktions-, Qualitäts- und Exportweltmeister Deutschland. Hochmut kommt vor dem Fall. Man kann es eben nicht allen recht machen. Man kann bestenfalls allen gerecht werden. Aber dafür sollte man sich auf das beschränken, was man am besten kann. Mir jedenfalls käme nicht in den Sinn, mich auf einen Fußballplatz zu stellen.

