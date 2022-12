Bürgerliche Weihnachtsansprache 2022 Frohe Weihnachten!

24. Dezember 2022

Fürchtet euch nicht!

von Joachim Kuhnle

Es ist Weihnachten. Schon wieder. Nachdem 2020 die christlichen Zusammenkünfte in den Kirchen ausfielen und 2021 diejenigen aus der christlichen Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, die sich nicht die umstrittene Gensubstanz spritzen ließen, herrscht Weihnachten 2022 in den Kirchen wieder weitgehende Normalität. Mit etwas Optimismus kann man dies als Zeichen deuten, dass es mit den Umständen bergauf geht.

In diesem Jahr ist unglaublich vieles, teilweise Schockierendes passiert, insbesondere der eskalierte Krieg in der Ukraine. Zahlreiche Menschen müssen dort leiden. Kriegsopfer gibt es auf beiden Seiten, meistens junge Männer. Schwerverletzte und Tote sind zu beklagen, Mütter und Väter trauern. Nahrungsmittel und Wärme sind keine Selbstverständlichkeit. Wir Deutschen kennen die schlimmen Erzählungen unserer Vorfahren, persönlich oder aus Dokumentationen wie zum Beispiel die der frierenden Soldaten in Stalingrad an Weihnachten 1942, vor genau 80 Jahren. Warum, so fragen sich viele, wurden damals die jungen Männer geopfert? Was hat der Krieg den Deutschen gebracht, außer Elend und Leid? Mahnt uns unsere Geschichte nicht, den Frieden anzustreben? Der Fehler dieser Gedanken liegt im Wörtchen „uns“. Kein normaler Mensch strebt den Krieg an. Es sind immer die eskalierenden Umstände, ausgehend von den diversen Einfluss-, Macht- und Herrschaftsansprüchen. Die täglich auf die Menschen prasselnden Bomben der Kriegspropaganda, geschürt von der Bundesregierung und deren Hofberichtmedien, triefen nur so von solchen Ansprüchen. Russland, der vom Westen erklärte Feind, trommelt seinerseits mit mindestens ähnlich scharfer Rhetorik gegen den Feind, damit keine Kriegsmüdigkeit aufkommt. Es ist furchtbar.

Auch vor über 2.000 Jahren war nicht alles besser, war nicht alles Gold, was glänzt. Der römische Kaiser Augustus wollte von einer jüdischen Selbstbestimmung nichts wissen. Auch hier ging es um skrupellose Macht- und Herrschaftsansprüche. Die Regierung zwang über Verordnungen das junge Paar Josef und Maria aus Nazareth, eine mühsame Reise nach Betlehem anzutreten, um sich dort registrieren zu lassen. Mit dem Verwaltungsakt wollte man sicherstellen, dass jeder als Steuerzahler erfasst ist und bei der Eintreibung der Gelder nicht vergessen wird. Da jedes Paar und jede Familie den Geburtsort aussuchen mussten, gab es ein nie da gewesenes Reiseaufkommen, und die Herbergen in Betlehem waren sämtlich ausgebucht. Zu alledem war Maria auch noch hochschwanger. Ein hilfsbereiter Gastwirt organisierte immerhin eine Notunterkunft in einem Stall mit einer Futterkrippe, die mit etwas Stroh zum Säuglingsbett ausgebaut werden konnte. Jesus, das moralische Vorbild aller Vorbilder, kam in diesem Stall zur Welt, ein Sinnbild staatlich veranlasster Not.

Gemäß der Bibelerzählung wurde die frohe Botschaft über die bedeutendste Geburt der Menschheitsgeschichte zuerst irgendwelchen Hirten, die in der Nähe ihre Schafherde bewachten, mitgeteilt. Mitten in der Nacht wurde es hell und ein Engel trat in Erscheinung. Die einfach gestrickten Männer hatten so etwas noch nie erlebt, und sie hatten Angst. Der Engel sagte gemäß Luther-Übersetzung: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids.“ Der Engel verabschiedete sich mit folgender Lobeshymne: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“

Der beruhigende Satz des Engels „Fürchtet euch nicht!“ – er hätte auch sagen können „Habt keine Angst! – war in dieser Situation ganz konkret auf die Furcht der Hirten vor dem ungewohnten Licht in der Nacht bezogen. Er gilt zudem sinnbildlich darüber hinaus. In der Praxis sind es die erwähnten Machtansprüche, bei denen die Mächtigen vorgeben wollen, vor wem oder vor was man sich zu fürchten hat und vor was nicht. Wer die Regierung liebt, braucht sie nicht zu fürchten, wer die Regierung kritisch beäugt, soll sich vor ihr fürchten. Wenn die Innenministerin ständig und überall verkündet, der Staat sei wehrhaft und seine Gegner würden mit aller Macht bekämpft, meint sie nicht den abstrakten Staat, sondern sich selbst, vor der alle Kritiker Angst haben sollen. Bereits Äußerungen, aus denen man auf eine kritische Haltung gegenüber der Regierung schließen könnte, sollen gemeldet werden. Nicht nur Taten, sondern von Dritten zugewiesene Haltungen sind anscheinend strafbar. Diese repressive Atmosphäre führt dazu, dass auch Mehrheitsmeinungen nicht mehr geäußert werden, wenn sie zu den Vorgaben der Mächtigen im Widerspruch stehen. Auf der anderen Seite werden die verrücktesten Dinge unwidersprochen aus allen Kanälen und auch von regierungstreuen Privatpersonen hinausposaunt, als wäre es die einzige legitime Sichtweise, die es gibt. Damit wird der Anschein erweckt, dass Einzelne mit ihrer Meinung isoliert dastünden, selbst wenn die Mehrheit genauso denkt. Der beim Springerkonzern geschasste ehemalige Chefredakteur Julian Reichelt weist in seinem neuen Blog „Achtung, Reichelt!“ bei jeder Sendung darauf hin und sagt: „Haben Sie keine Angst, Ihre Meinung zu sagen, denn Sie sind nicht alleine.“

Ängste, so das Gefühl vieler, verbreiteten sich in jüngster Zeit immer mehr. Wir sollen Angst haben vor einem diffusen Klimawandel oder vor konkreten Viren. Außerdem drohen angeblich schreckliche Gefahren von rechts (auch das ist sehr diffus) oder vor irgendwelchen „Reichsbürgern“, wer auch immer das sein soll. Den Menschen Angst einzujagen, war schon immer ein Mittel der Mächtigen, um die Untertanen ohnmächtig und manipulierbar zu machen.

Die Gesellschaft in Deutschland verändert sich rasant. Ob und in welchem Umfang es die Weihnachtsidylle zukünftig noch geben wird, ist offen. Durch die Massenzuwanderung gewinnen andere Religionen, insbesondere der Islam, rasant an Bedeutung. Entscheidender und dramatischer ist der Zerfall der eigenen Kultur. Das Bekenntnis zum Christentum wird immer schwächer. Viele Menschen aus der jüngeren Generation ziehen bereits ihre Konsequenzen und feiern Weihnachten nicht mehr. Dank kommerzieller Interessen (vom Baumverkauf bis zur Umsatzerwartung der „MediaMarkts“) wird das Fest aber weiter hochgehalten, droht damit allerdings an seelischer Verkümmerung dahinzusiechen.

Wer vom christlichen Glauben, von der christlichen Philosophie überzeugt ist, soll sich vor Gott fürchten, wenn er sich von ihm abwendet. Die Menschen seines Wohlgefallens können hingegen völlig angstfrei leben, nachzulesen auch im berühmten Psalm 23, der sinnigerweise mit dem Satz „Der Herr ist mein Hirte“ beginnt. Der überzeugte Christ hat das Privileg, mutig und selbstbewusst sein zu können. Er kann sich eine eigene Meinung leisten und sie auch offen äußern, auch wenn sie nicht der propagierten der Mächtigen entspricht. Natürlich ist Vorsicht im einen oder anderen Fall immer geboten. Das geht auch ohne Angst.

In den Vereinigten Staaten ist der christliche Glaube sehr viel tiefer verwurzelt als in Europa, was vermutlich die ganz große Stärke dieser Nation ist. Vieles von dem Unsinn, der die westliche Kultur zerstört, zum Beispiel Gender-Gaga, Klimaschwindel, Virenpanik, der Black-Lives-Matter-Rassismus und andere moderne Übel münden in einer Aufblähung eines übergriffigen Staates und in einer Versklavung seiner Bürger. Die starke amerikanische Gegenbewegung, die republikanische Opposition, stützt sich oftmals auf die christliche Gewissheit, nicht den irdischen Machthabern, sondern nur Gott gegenüber rechenschaftspflichtig sein zu müssen. Diese Denkweise ist in Europa kaum vorhanden. Daher ist der politische Kampf in den Vereinigten Staaten sehr viel spannender als diesseits des Atlantiks. Es geht nicht darum, das System zu verändern, die Demokratie infrage zu stellen oder den Staat abzuschaffen. Jesus war kein Revolutionär in dem Sinne, die irdische Macht den Machthabern zu entreißen und sich selbst an deren Stelle zu setzen. Die christliche Botschaft ist viel konkreter, sie bezieht sich auf das einzelne Individuum. An Weihnachten steht das Kind in der Krippe im Zentrum der Betrachtung.

Fürchtet euch nicht! Denn heute ist der Heiland geboren, der Friedensfürst, der Retter, der das Individuum achtet und nicht in Gruppen und Kollektiven wie Parteien (Grüne oder AfD), Nationen (Ukraine oder Russland) oder in anderen Freund-Feind-Konstellationen urteilt. Selbst der Einzelne darf nicht be- oder verurteilt werden. Auch das wäre noch zu pauschal, denn jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, ist fehlbar (begeht Sünden) und ist in anderen Momenten zu guten Taten fähig. Mit dieser Gewissheit kann man andere Menschen annehmen, so wie sie sind, und deren gute Seiten schätzen. Das bietet die Chance für ein friedliches und harmonisches und besinnliches Weihnachtsfest.

Allen Lesern, auch im Namen der Redaktion und der freien Mitarbeiter: Frohe Weihnachten!