15. Dezember 2022

Stefan Blankertz hat erneut 150 Jahre alte Essays, dieses Mal von Pierre-Joseph Proudhon, erstmals ins Deutsche übersetzt, editiert und kommentiert. Proudhon (180–1865), französischer Revolutionär, gilt als Vater des Anarchismus und Konkurrent von Karl Marx. Seine wichtigsten Fragen waren: Sollte die Revolution freiheitlich sein oder diktatorisch? Sollte sie die Staatsgewalt zentralisieren oder dezentralisieren? Sollte sie Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben, oder ihnen die Chance eröffnen, selber herauszufinden, was sie wollen? Die drei Essays von 1862 und 1864 behandeln am Beispiel der italienischen Einigungsbewegung seine Kritik am Zentralismus und seine Alternative: Föderalismus. Dabei verschweigt Blankertz auch die Probleme nicht. Proudhon sah sich selbst als Demokrat und Sozialist, gleichwohl er in der Dezentralisation und der Selbstorganisation das Prinzip der Revolution sah. Um seine Ideen zu benennen, bemühte er eine ganze Reihe von neuen Begriffen wie Föderalismus, Kommunalismus, Mutualismus und vor allem Anarchismus. Es focht ihn aber auch nicht an, dass er mit seiner Kritik am Zentralismus in die konservative Ecke rutschte. Akte der Gewalt und des Terrors, egal, von wem, lehnte er ab. Schlussendlich war Proudhon auch reaktionär, da er auch antisemitischen und patriarchalischen Tendenzen nicht abgeneigt war, was auch mit seiner unwürdigen Feindschaft gegenüber Kapitalismus, Handel und Spekulation zu tun hatte. Proudhon war Hegelianer und tat es Nietzsche gleich, Widersprüche unaufgehoben nebeneinander stehenzulassen. Wichtig ist aber, dass er bereits damals erkannte: „Wer Einheit oder politische Zentralisation sagt, der sagt in Wirklichkeit Zentralisation des Kapitals und des Kredits, sagt Unterwerfung des Eigentums, sagt etwa Enteignung, sagt Monopolisierung der Staatsanleihen, sagt Feudalismus von Industrie und Handel, sagt Erhöhung der Steuern, Vervielfachung der Staatsbediensteten, Entwicklung der öffentlichen Ausgaben.“

