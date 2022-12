ef 229 Editorial

14. Dezember 2022

Wo ist der Ausgang aus dieser Vorstellung?

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 229, Jan./Feb. 2023.

Während ich über diese Kolumne nachdenke, überschlagen sich die Ereignisse. In Europa brennen die Großstädte bei jedem Spiel Marokkos während der Fußball-WM. Die Medien sprechen über „Probleme mit Fußball-Fans“. Im Örtchen Illerkirchen nahe Tübingen wurde 2019 ein 14-jähriges Mädchen von mehreren „Schutzsuchenden“ aus dem Irak und Afghanistan mehrfach vergewaltigt – jetzt tötete ein „Kollege“ aus Eritrea ein ebenfalls 14-jähriges Mädchen aus dem Ort mit dem Messer und verletzte ihre 13-jährige Freundin schwer. Das Städtchen steht ein zweites Mal unter Schock, Politiker und Medien versuchen zu beschwichtigen, nichts hat mit nichts zu tun. Prinz Karneval und seine Rollator-Gang planten „einen Staatsstreich“, einen „Putsch“. Nicht in Lummerland, sondern in Deutschland. Ernsthaft. Das konnte gerade noch im allerletzten Moment vereitelt werden durch den „mutigen und tapferen Einsatz der Polizeikräfte“, so Innenminister Nancy Faeser das Volk ob der nie für möglich gehaltenen Bedrohung beruhigend, nachdem sie gerade aus Katar zurückgekehrt und ihre Armbinde dem Museum überreicht war. Glauben Sie, verehrte Leser, auch immer öfter, „im falschen Film“ gelandet zu sein? Was läuft hier gerade für ein absurdes Theater? Wo ist der Ausgang aus dieser Vorstellung?

Dabei haben die extremen wirtschaftlichen Verwerfungen – eigentlich: Bereinigungen nach einer jahrzehntelangen Illusion aus Schulden und Scheingeld –, die nun anstehen, was Nervositäten auf allen Seiten zugrunde liegt, gerade erst begonnen. Was kommt da erst noch auf uns zu, im neuen Jahr 2023?

Wir leben wie auf einer Achterbahn. Es ist gerade ein Jahr her, da verloren „die Ungeimpften“, knapp ein Drittel der Bevölkerung, alle Rechte. Unser Land, in dem wir einmal gut und gerne lebten, hatte sich in einen Apartheidstaat verwandelt. Erinnern Sie sich? Auf Weihnachtsmärkten durften die mit dem gültigen „Arierpass“ denen ohne nicht einmal mehr einen Glühwein anreichen, Kirchen versperrten ihre Türen den Aussätzigen. Medien und Politik hetzten die Menschen gegen die Minderheit so sehr auf, dass, wenn Polizisten irgendwann die Verfemten abgeholt hätten, um sie ins Lager zu sperren, viele Nachbarn noch mit Applaus danebengestanden hätten. Wir werden all das nicht vergessen, die Aufarbeitung hat noch nicht einmal begonnen.

Totalitarismus ist dadurch definiert, dass der Sport, die Kultur, das Wetter, die Liebe, ja, alle einst privaten Lebensbereiche politisiert und ideologisiert sind. Es ist für viele immer noch schwer zu akzeptieren, aber wir leben per Definition längst in einem totalitären System. Die gute Nachricht lehrt die Geschichte: Alle solche Staaten brechen irgendwann zusammen. Ist diese Hoffnung nicht auch ein Teil der Weihnachtsbotschaft, die bleibt und Trost spendet?

Das Weihnachtsfest im Kreise der Liebsten und die ruhigen Tage der Besinnung „zwischen den Jahren“ bieten uns allen die Chance, Kraft zu tanken für das, was noch kommen mag. Womöglich wird es sehr kalt werden. Vielleicht lesen Sie vor oder nach dem Jahreswechsel bei einer heißen Tasse Kaffee oder Tee, einem wärmenden Glas Whisky oder Cognac in dieser Ausgabe? Dabei wünsche ich wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn. Genießen Sie die Muße, die uns in diesen Tagen zusteht und stärken soll, nach einem Jahr der immer schnelleren Irrfahrt. Und vor einem neuen.

Verehrte Leser, Ihnen allen wünsche ich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Liebe und Gute, Gesundheit und viel Kraft im neuen Jahr. Sie wissen: Unsere Zeit kommt. Und nein, kein Fußbreit den neosozialistischen Flitzpiepen: Die Nachfolger des Kaisers sind längst nackt. Mehr Freiheit.

