Neue ef-Partnerseite gestartet Lang leben die Freiheitsfunken!

01. Dezember 2022

Wieso. Weshalb. Warum.

von André F. Lichtschlag

Stellen wir uns ein total verrücktes Land in einer total verrückten Zeit vor. Ja, es war politisch so ver- beziehungsweise vollkommen, dass in diesem Staat, in dem bei allen Problemen noch vor wenigen Jahrzehnten die allermeisten Menschen gut und gerne lebten, nicht nur die Grundlagen des Wohlstands immer mehr erodierten, sondern zum Beispiel auch Oppositionelle einer immer bunteren Vielfalt an Repressalien ausgesetzt waren: bürokratische Schikanen, behördliche Drohbriefe, plötzliche Kontenkündigungen, willkürlichen Löschungen, Hausdurchsuchungen, Anklagen, Denunziation, Diffamierung, Terror durch staatlich finanzierte Schlägerbanden – es fehlte eigentlich nur noch die Einführung des Kriegsrechts, durch das freien oppositionellen Medien endgültig der Garaus gemacht werden könnte.

Sie haben es sicher erkannt, verehrte Leser, wir beschreiben Deutschland im ausgehenden Jahr 2022. In einem solchen Land zu einer solchen Zeit macht man sich als Publizist und Unternehmer so seine Gedanken. Können wir, wenn es noch schlimmer kommt, die Existenz der Zeitschrift und des Portals eigentümlich frei retten? Und wenn ja, wo und wie?

Wir erinnerten uns an die Westpresse für Ostbürger. Und an die Wächterfunktion der Schweizer Medien zur Nazizeit. Hatte nicht auch Roland Baader die Flagge der Eidgenossenschaft weit sichtbar in seinem Garten im nordbadischen Kirrlach gehisst? Als Vermächtnis, als Wink? Als möglicher Zufluchtsort in Zeiten, da der schleichende Sozialismus in Deutschland mal wieder zu galoppieren beginnen würde?

Nach bald einem Jahr der intensiven Vorbereitung, der Gründung der Freiheitsfunken AG im Schweizer Kanton Zug – nicht zuletzt als mögliches Auffangbecken und Sicherheitsnetz für eigentümlich frei außerhalb der EU, wenn dies einmal nötig sein sollte – gehen heute auf Freiheitsfunken.info 20 Glücksschmiede an den Start! Schauen Sie doch mal rein. Und bitte klicken Sie auch in den nächsten Tagen und Wochen immer mal rüber, es wird sich lohnen! Versprochen.

Wenn Ihnen gefällt, was Sie dort sehen, dann empfehlen Sie die neue ef-Partnerseite bitte weiter, auch über die sozialen Medien, die Sie nutzen. Sie finden die Freiheitsfunken mit den jeweils neuen Artikeln auch zum Verlinken bereits auf Twitter, Telegram, Instagram und Facebook.

Vielleicht mögen Sie auch selbst ein wenig mithelfen und unsere Arbeit unterstützen? Gefördert werden die Freiheitsfunken bei Gefallen nämlich nur von Ihnen, verehrte Leser, durch Patenschaften und Spenden für Hämmer, Schmiedezangen und Gesenke, also für die Arbeitsgrundlagen unserer fleißigen Artikelschmiede.

Wir alle danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, das Vertrauen und die Unterstützung, die Sie uns teilweise schon jahrzehntelang schenken. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, Bleibendes zu schaffen: Leuchtfeuer der Freiheit – jetzt auch auf Freiheitsfunken.info.