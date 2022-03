Zum Tod von Enno Samp Ethan und Emily sind traurig, wie wir alle

28. März 2022

Abschiedsworte

von André F. Lichtschlag

Enno Samp ist tot. Er stand mitten im Leben. 53 Jahre. Herzinfarkt. Die deutsche Gemeinde echter Freiheitsfreunde hat einen ihrer sympathischsten und engagiertesten Mitstreiter verloren.

Im November 2020 hat er für eigentümlich frei meine damals lose Video-Interview-Reihe „Ferngespräch“ übernommen und schnell zum wöchentlichen festen Programm weiterentwickelt. Das war typisch für ihn, den ich danach fragte, weil mir aufgefallen war, dass er gut zuhören konnte. Und der spontan zusagte, „obwohl ich so was noch nicht gemacht habe, aber das wird schon klappen“. Neugierig also im besten Sinne, offen, optimistisch und zuversichtlich – so haben wir ihn alle bei vielen Gelegenheiten kennengelernt.

Und so hat er sich vor etwa viereinhalb Jahren auch in das Projekt der Tuttle-Zwillinge gestürzt, um diese wunderbar liebevoll und klug gemachte Kinderbuch-Reihe des Amerikaners Connor Boyack als Übersetzer und Verleger für deutsche Kinder und Eltern zugänglich zu machen. Auch dafür ist er ins kalte Wasser eines völlig neuen Metiers gesprungen, „learning by doing“, es wird schon schiefgehen. Und wie das gut ging! Ethan und Emily sind dank Ennos unermüdlichem Einsatz aus vielen deutschen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken.

Von Hause aus war Enno Samp Musiker, er spielte klassische Konzertoboe. Er war gelernter Bankkaufmann, Diplom-Ökonom und hatte auch Musikwissenschaften erfolgreich studiert. Im Mai 2018 beantwortete er für eigentümlich frei den beliebten Fragebogen. Als seine größte Stärke nannte er die „Verbindung von Herz und Verstand“. Alle, die ihn kannten, werden genau das bestätigen, seine ansteckende Offenherzigkeit, Großzügigkeit, Hilfebereitschaft, Höflichkeit und seine schnelle Auffassungsgabe.

Sein größtes Vorbild: Mahatma Gandhi. Sein Lieblingsbuch: „Atlas Shrugged von Ayn Rand. Definitiv.“ Wen er einmal kennenlernen mochte: Ron Paul. Als seine wirkliche Leidenschaft bezeichnete er: „Die Symphonien von Ludwig van Beethoven, am liebsten mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Leitung von Paavo Järvi – wobei diese weniger ‚Leiden schaffen‘ als vielmehr für Glücksgefühle sorgen.“

Enno schrieb in und für ef mehrfach über Verbindungen zwischen klassischer Musik und libertären oder gegenteiligen Ideen, auch hier war er Pionier – ein weites Feld, das er neben Robert Nef und Robert Grözinger bearbeitete und erschloss. Nun liegt es an den beiden Roberts allein, aber vielleicht konnte Enno mit seinem ihm eigenen Enthusiasmus auch für diese Forschung andere motivieren und nachziehen.

Enno Samp hielt zahlreiche spannende Vorträge, um für freiheitliche und libertäre Ideen zu werben und insbesondere immer gern auf den Wert der Tuttle-Zwillinge zu verweisen. 2019 gründete er den Hayek-Club in Oldenburg und lud bis zuletzt als dessen Club-Leiter zahlreiche Redner ein, um auch in seiner Heimatregion – unverkennbar übrigens am leichten Dialekt und der stets warmen Begrüßung zu allen Tageszeiten: Moin, Moin – vor Ort gemeinsam für die Ideen der Freiheit zu werben.

Fast ein wenig überrascht war ich, als ich erfuhr, dass Enno als feinfühliger Musiker auch in den Niederungen der Parteipolitik lange Jahre aktiv war. Zunächst in der winzigen libertären Partei der Vernunft (PdV), später in der AfD, wo er mit einigen Mitstreitern einen kleinen, aber feinen libertären Flügel bildete. Am Schreibtisch für die AfD im Europaparlament in Brüssel verstarb Enno Samp am Donnerstagabend. Sein großes Herz machte plötzlich nicht mehr mit. Musik, Veranstaltungen und Interviewreihe in Deutschland, Verlag und Übersetzung in Kooperation mit Amerika, Parteipolitik in Europa. War es zu viel des Guten für einen allein?

Enno hinterlässt einen Sohn und eine geschiedene Ehefrau, zu der er – so erzählte er mir einmal – auch später ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflegte. Gandhi lässt grüßen. Nicht zuletzt diese Suche nach Harmonie war sicher typisch für ihn, der auf die Frage, worüber er gerne streite, ehrlich antwortete: „Ich streite nicht gern.“

Auch das am vergangenen Montag letzte vor seinem Tod veröffentlichte Interview der Reihe Ferngespräch (ein allerletztes bereits eingereichtes Video der Reihe werden wir zu gegebener Zeit postum veröffentlichen) führte Enno – fast, als würde sich auch damit ein Kreis schließen – wieder mit Monika Hausammann. Beide besprachen ihr neues Buch über die Bibel und über Gott mit dem Titel „Die große Verkehrung“. Ja, sie redeten über menschliches Schicksal, den Tod und über Gottes Hand.

Der Fragebogen bat Enno wie alle anderen um eine Vorausschau auf seine Position in zehn Jahren: „Aktiv, glücklich und zufrieden – mal sehen, in welcher Position genau.“ Nun ist es keine irdische Warte mehr, aber ich hoffe, dass Enno, der sich am Ende, nachdem die Interview-Aufnahme ausgeschaltet war, im persönlichen Fortlauf des Gesprächs mit Monika offen für die Suche nach Gott zeigte, auch da oben irgendwo Glück und Zuversicht verbreitet, wie er es auf Erden an so vielen Stellen getan hat. Und wohin Enno Samp „per Zeitreise gern gedüst wäre“, da ist er dann sicher bereits angekommen: „Zu einem Treffen mit Roland Baader.“

Enno, danke für alles! Ruhe in Frieden! Und bitte, grüß Roland von mir!