Siebte große ef-Konferenz an der Ostsee leider abgesagt Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

24. Juni 2021

Heute ist nicht alle Tage; wir kommen wieder, keine Frage!

von André F. Lichtschlag

Es hätte wieder so schön werden sollen. Aber es hat nicht sollen sein.

Die bereits von Januar auf Ende September verschobene siebte große ef-Konferenz an der Ostsee wird in diesem Jahr nicht stattfinden können. Wir haben mit der Entscheidung so lange gewartet wie irgend möglich vertretbar im Rahmen einer angemessenen Planung. Nun mussten wir die traurige Entscheidung treffen.

Die geplante Konferenz stand unter dem im Januar 2020 – vor „Corona“ – gewählten Motto „Wirtschaftliche Freiheit in unruhigen Zeiten“ – fast so etwas wie ein Treppenwitz nach dem, was wir in den anderthalb Jahren seither erleben durften.

Wirtschaftliche Freiheit?

Stand heute müssten die geplant 150 bis 200 Konferenzteilnehmer nach den seuchenpolitischen Vorgaben drei Tage lang mit Masken im Konferenzraum sitzen. Die beliebten Abendzusammenkünfte wären nicht wie gewohnt möglich. Und jeder Teilnehmer müsste vor Anreise „getestet“ werden. Dazu kommt die Unsicherheit: Was Ende September in Mecklenburg-Vorpommern gelten wird, weiß niemand.

Unter diesen Umständen wäre vielleicht noch die Planung einer kleinen liberalen oder konservativen Nachmittagsveranstaltung möglich, aber sicher keine große libertäre Konferenz mit Event-Charakter für ausgewiesene Freigeister, so wie wir „unser Usedom-Treffen“ in den sechs Jahren zuvor kennen- und schätzen gelernt haben.

Unruhige Zeiten!

Das „neue Normal“ lässt uns für dieses Jahr keine andere Wahl. Für 2022 sind wir aber entschlossen, den politischen Diktaten zu trotzen und Wege zu finden, das möglich zu machen, was wir unter einer angemessenen libertären Konferenz verstehen.

Die wenigen ersten Voranmeldungen aus dem März 2020 behalten weiter ihre Gültigkeit. Bei Unklarheiten bitten wir um Rücksprache.