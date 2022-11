Apokalyptische Berichterstattung Es gibt noch Holz

27. November 2022

Erschaffen wir uns alle unsere eigene Wirklichkeit?

von David Andres

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Die Lager sind voll. Haushoch stapeln sich die perfekt abgelagerten Scheite in den Hallen. Mit einem Bagger schaufelt der Holzhändler eine Portion hinaus und schüttet sie auf ein hohes Fließband, von dem aus sie in seinen darunter geparkten Anhänger poltern. Der gute Mann liefert aus, Kaminholz to go, schneller als die örtlichen Pizzerien. Ich persönlich hole meine Portion ab, mit dem eigenen Wagen, drei Schüttraummeter, zu einem Preis, der angeblich gar nicht existieren sollte. Genauso wenig wie das Holz.

Lebe ich einer Parallelwelt?



So wie ich vor wenigen Wochen einen bezahlbaren Wintervorrat Brennholz bei einem Mann kaufen konnte, der große Waldstücke besitzt und faire Preise macht, so tanke ich auch seit Ende des Rabatts meistens für kaum mehr Geld, als es kostete, während der absurde Preisdeckel noch galt.

Das liegt daran, dass ich akzeptiert habe, wie sich die Anzeigen der Tankstellen in die Slots von einarmigen Banditen verwandelt haben. Morgens und am frühen Abend, manchmal aber sogar zwischendurch, kann man beobachten, wie die Zahlen sich live verändern, die Preise absurd schwanken. Mal stehen sie auf einem Rekordhoch, das alle empörten Schlagzeilen rechtfertigt, mal fällt das Benzin so tief unter Diesel, dass dessen bedeutend höherer Preis wie ein Schuldaufschlag wirkt, ein Ablass für die Todsünde, überhaupt noch mit diesem Kraftstoff zu fahren.

André Lichtschlag erzählte mehrfach im famosen Dachthekenduett von Bekannten, die mitten in den strengsten Zeiten der Corona-Maßnahmen mit dem Wohnmobil durch Europa fuhren, ohne auch nur einmal überhaupt kontrolliert worden zu sein. Für Martin Moczarski ein Indiz, dass wir langsam tatsächlich alle in der Wirklichkeit leben, die wir uns selber erschaffen.

Ich glaube, da ist was dran, so esoterisch es auch klingen mag.

In meiner Wirklichkeit gibt es Brennholz, trocken, fertig gespalten und dennoch weit unter den Preisen, von denen man in den Medien so hört. Ich tanke niemals über 1,90 Euro und ich kenne lediglich ein einziges ukrainisches Fahrzeug in meiner gesamten Region. Geimpfte, von denen ich weiß, reagierten auf die Spritze in der Spanne von schlimmsten Schäden bis hin zu mehr Ausdauer und Fitness als jemals zuvor. Insolvenzen fanden in meinem Bekanntenkreis noch nicht statt, im Gegenteil erlebe ich Investments in neue Fahrzeuge, Möbel oder die Firma. Oder Menschen fahren jetzt erst recht in den Urlaub, lange und ausgiebig, solange es noch geht, doch es geht eben noch, was deren Budgets angeht. Und ich garantiere Ihnen, im Grunde nur Menschen aus dem Mittelstand zu kennen.

Was ist also los?

Trennen sich die Realitäten auf?

Oder ist alles nur halb so dramatisch, wie die Angstindustrie es uns erzählt?

Das kann nicht sein, sagt mir mein Verstand angesichts des ökonomischen Irrsinns, angesichts der faktisch insolventen Unternehmen, von denen der von Julian Reichelt eingerichtete Pleiteticker berichtet. Doch was ich sehe, was ich persönlich erlebe, es ist eine andere Welt.

Meine Polemik, der hohe Preis des Diesel wäre eine Schuldabgabe, bestätigt sich allerdings gerade. Die Stadt München plant für 2023 ein „Diesel-Fahrverbot“, wie sämtliche Medien berichten, schrittweise für Fahrzeuge der Schadstoffklasse vier und fünf. „Anwohner, Handwerker mit Parkausweis und Lieferwagen“ sind davon ausgenommen, schreibt die „Süddeutsche“ und ich reibe mir die Augen, weil dort nicht „Anwohner*innen“ und „Handwerker*innen“ steht, weil die „Süddeutsche“ offenbar überhaupt nicht gendert, was mir jetzt erst bewusst wird.

Oder macht sie es doch und nur in meiner Wirklichkeit, da bleibt sie wenigstens sprachlich seriös?

