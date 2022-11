19. November 2022

(JF Edition)

Die libertäre Richtung ist erfahrungsgemäß sehr theoretisch ausgerichtet und verkennt dabei die Bedeutung der politischen Symbolik für die Durchsetzung eines Ideensystems. Darüber klärt das hervorragende lexigraphische Werk des Historikers Karlheinz Weißmann auf, in dem über 1.600 Abbildungen enthalten sind. Der Liberalismus steht am Anfang der in Europa entstandenen modernen politischen Ikonographie, die den bleibenden Zusammenhang zwischen politischer, religiöser und kriegerischer Symbolik etwas gelockert hat. Die Urformen der liberalen Symbolik entstanden dabei im niederländischen Freiheitskampf gegen die spanische Fremdherrschaft, wenngleich dann die Trikolore der Französischen Republik das Vorbild entsprechender Gestaltungen der Staatsflaggen wurde. Auch das deutsche Schwarz-Rot-Gold, aber auch das Schwarz-Weiß-Rot des Kaiserreichs, die im Lexikon ausführlich behandelt werden, ordnen sich hier ein. Für die liberale Richtung war in der Tat die Dreifarbigkeit der Fahnen kennzeichnend, während die Linke zur Einfarbigkeit tendiert (rot oder schwarz) und die traditionelle Rechte zur Zweifarbigkeit. Diesbezüglich enthält das Werk erhellende Darlegungen in der Einleitung, die als allgemeiner Teil des anschließend alphabethisch geordneten Lexikons angesehen werden kann. Es ist auch ein Aufkleber der Libertarian Party der USA von 2020 zu finden, der auf gelben Grund die amerikanische Freiheitsstatue zeigt. „Freiheitsstatue“ und „gelb“ sind auch Stichworte des Lexikons. Warum die FDP häufig gelb als zentrale Farbe verwendet, sodass ihre Partei auch als „die Gelben“ angesprochen wurde, wird allerdings nicht ganz klar: Die Königsfarbe Gelb, heraldisch: Gold, wird es wohl weniger sein, ansonsten ist gelb eher negativ konnotiert. Natürlich behandelt das Lexikon, das historisch weit in die Menschheitsgeschichte zurückgeht und die Symbolik weltweit einbezieht, ausführlich bedeutsame Symbole, die nicht für Liberalismus stehen, wie etwa das Hakenkreuz und die sozialistische Symbolik.



