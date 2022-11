Zur Verschärfung des Paragraphen 130 Niemand hat die Absicht, eine Diktatur zu errichten

17. November 2022

Mit jedem Tag wird klarer, wohin die „Fortschrittskoalition“ wirklich marschiert

von Lukas Abelmann

Wehret den Anfängen. Wer in Deutschland aufgewachsen ist, wird seit jeher von diesen drei Worten begleitet. Wehret den Anfängen. Sie sind ein Verweis auf Vergangenes und zugleich Mahnung für die Zukunft. Wehret den Anfängen. Seit wachsam, lernt aus der Geschichte, streitet und kämpft dafür, dass die Feinde der freien Gesellschaft in Deutschland nie wieder an Boden gewinnen. Analysiert den Werdegang Hitlers, seine Ideologie und die Strukturen seiner Herrschaft, um euch vor derartigen Demagogen zu schützen und ihren Ideen zu immunisieren. Seht zwischen den Jahren 1933 und 1945 nicht nur das „Dritte Reich“, sondern lernt, jene Vorkommnisse von ihren historischen Details zu trennen und ganz allgemein zu verstehen, was Fremdbestimmung, Unfreiheit, Totalitarismus und Diktatur bedeuten, um diese Tendenzen auch im heutigen Kontext erkennen zu können. Wehret den Anfängen. Wie heuchlerisch jene Worte in diesen Tagen doch klingen.

Donnerstag, der 20. Oktober. Kurz vor 23 Uhr. Nachdem bereits am Tag zuvor vom FDP-geführten Justizministerium eine sogenannte „Formulierungshilfe“ für eine Anpassung des Paragraphen 130 StGB veröffentlicht wurde, kombinierte man diese mit einem völlig zusammenhangslosen Gesetz zum Bundeszentralregister und legte sie den Abgeordneten zur Abstimmung vor. Dieser Gesetzesvorschlag sah es vor, dem Paragraphen 130, der sich mit dem Bestand der Volksverhetzung befasst, einen neuen fünften Absatz hinzuzufügen. Von nun an sollten nicht nur die Leugnung und Verharmlosung des Holocausts als strafbar gelten, sondern die aller Völkermorde, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Angehängt wurde die Bedingung, dass derartige Äußerungen geeignet sein müssen, den öffentlichen Frieden zu stören oder zu Hass oder Gewalt aufzustacheln. Bei Verletzung sollen Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen drohen. Die Linke und AfD stimmten dagegen, die aktuell regierenden Parteien und die Union stimmten dafür. Das Gesetz wurde verabschiedet.

Auf Anfrage versicherte das Justizministerium, dass diese Anpassung nicht in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg stehe und man lediglich auf ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission reagiert habe. Jene hatte zuvor beklagt, Deutschland habe einen aus dem November 2008 stammenden EU-Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des Rassismus nicht zufriedenstellend umgesetzt. Darum lieferte man nun also brav nach. In den Tagen darauf zitierte man im „Tagesspiegel“ die Strafrechtsprofessorin der Universität Leipzig, Elisa Hoven, welche die berechtigte Frage aufwarf: „Wie soll ein Amtsgericht in Franken etwas leisten, dass selbst für den Internationalen Strafgerichtshof eine Herausforderung darstellt?“ Jene Elisa Hoven ist es auch, die in der „Welt“ das, was an jenem Abend in Berlin passiert ist, als „Revolution im Strafrecht“ bezeichnet und den neuen Paragraphen 130 „eine Gefahr für die kritische Diskussion“ nennt. Zynischere Zungen würden hier von dem größten Schlag gegen die freie Meinungsäußerung sprechen, den die Bundesrepublik seit ihrer Gründung im Jahr 1949 erlebt hat.

Um dies in aller Deutlichkeit zu sagen: Von nun an liegt es in den Händen jener lokalen Amtsgerichte, Kriegsverbrechen und die noch vageren Verbrechen gegen die Menschlichkeit als solche zu klassifizieren. Die Frage, ob dies zur Politisierung der Justiz betragen könnte, beantwortet sich von selbst. Die vermeintliche Einschränkung, es müsse dadurch entweder der öffentliche Frieden gestört oder zu Gewalt aufgestachelt werden, offenbart sich ebenfalls als Farce, da dies offensichtlich im subjektiven Empfinden des Betrachters liegt. eigentümlich frei-Autor Sascha Koll stellte diesbezüglich bereits die rhetorische Frage, ob nun Leugner des Holodomors, des millionenfachen Massenmords an der ukrainischen Landbevölkerung im Winter 1932/1933, um ihre Freiheit fürchten müssen. Natürlich nicht – dieser Paragraph wird ausschließlich dazu genutzt werden, Kritiker der Regierung mundtot zu machen, sei es durch Selbstzensur oder das tatsächliche Einkerkern. Auch wenn es die nüchterne Analyse ist, die zu diesem Schluss führt, bleibt es schockierend, jene Zeilen wirklich auszuschreiben. Wehret den Anfängen – jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür!

Wie gigantisch müssen die ideologischen Scheuklappen der meisten Menschen in Deutschland sein, dass sie nicht sehen, was hier passiert? Daran, dass Rassismus eine moralische Bankrotterklärung darstellt, besteht überhaupt kein Zweifel. Menschen sollten anhand ihres Charakters und ihres Verhaltens beurteilt werden, nicht auf der Basis von ethnischer Herkunft, Geschlecht oder sonstiger Merkmale, mit denen man geboren wird und die man nicht beeinflussen kann. Ein nachvollziehbarer moralischer Impuls wird jedoch dann zum Problem, wenn man mit unscharfen Definitionen hantiert, den Begriff einerseits ausweitet und andererseits ideologisch auflädt, wie dies in den vergangenen Jahren zweifelsohne geschehen ist. So finden wir uns aktuell in einer Welt wieder, in der die allseits bekannten Aussagen Sarah-Lee Heinrichs oder Ferda Atamans vom herrschenden Meinungskartell mit Zivilcourage gleichgesetzt werden, während Kritik an der Einwanderungspolitik einem Verbrechen an der Menschlichkeit gefährlich nahekommt – und Sie womöglich bald ihre Freiheit kosten wird.

Überhaupt zeugt es von einer tiefsitzenden Angst, Aussagen nicht im offenen Gespräch zu diskutieren, sondern sie pauschal mit Gefängnisstrafen verfolgen zu wollen. Meilenweit entfernt scheinen aus heutiger Sicht die einstigen Bekenntnisse der Linken zu freier Meinungsäußerung und jene Momente, in denen diese Überzeugung tatsächlich und eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde. Es gibt kaum ein besseres Beispiel für jene einstige Prinzipientreue als den Fall der „ACLU“, der Union für die amerikanischen Bürgerrechte, die im Jahr 1978 das Recht einer Neonazi-Organisation verteidigte, einen Marsch in einem von vielen Holocaust-Überlebenden bewohnten Vorort von Chicago, einer Stadt namens Skokie, abzuhalten. Dass Meinungsfreiheit nur dann gesichert werden kann, wenn sie wirklich absolut ist und auch jene schützt, deren Aussagen wir abscheulich finden, hat man damals noch verstanden.

Vergleichen Sie das soeben genannte Beispiel nun einmal mit der Äußerung der im Bundestag sitzenden Grünen-Politikerin Canan Bayram, die am 28. Oktober auf Twitter Folgendes von sich gab: „Mit dem diesem Gesetz wollen wir Paragraph 130 Strafgesetzbuch so gestalten, dass jede Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auch in Deutschland endlich strafrechtlich verfolgt werden kann.“ Man mag es kaum glauben, aber es scheint doch Politiker zu geben, die frohlockend auf solche Gesetzesänderungen schauen und bereits mit den Hufen scharren bei dem Gedanken, dieser ja nun wirklich lästigen Opposition nun mit ganz anderen Mitteln auf die Pelle rücken zu können. Endlich bricht es an, dieses Zeitalter der Offenheit und der Toleranz! Endlich! Endlich!

Fernab des Zynismus muss eines ganz nüchtern festgehalten werden: Das Zeitfenster, in dem wirkungsvoller Widerstand möglich ist, schließt sich – und es schließt sich schnell. Freiheitsfreunde aller Schattierungen täten gut daran, solche Zivilisationsbrüche nicht in Nebensätzen abzuhandeln, sondern zusammenzufinden und deutlich zu machen, dass sie dies nicht ohne Weiteres hinnehmen werden. Wie lächerlich klein erscheinen in diesen Tagen doch die Unterschiede der verschiedenen bürgerlichen Lager, wenn man sich vor Augen führt, dass wir alle im Fadenkreuz von Menschen stehen, die die ergebnisoffene Diskussion über zentrale gesellschaftliche Themen, welche die Basis einer jeden Demokratie ist, unter dem Deckmantel des vermeintlichen Antirassismus aufkündigen wollen. Die, wie im Falle von Canan Bayram, danach lechzen, Gesetze zu verabschieden, die zweifelsohne zur Politisierung der Justiz führen werden und damit eine weitere Säule des demokratischen Rechtsstaats ansägen. Die immer offener darauf hinwirken, oppositionelle Meinungen zu Themen wie Einwanderung, Klima, Abtreibung, der EU und der Rolle des Staates zu kriminalisieren, und dann noch die Dreistigkeit besitzen, sich selbst als die tapferen Verteidiger der Demokratie zu inszenieren.

Ein sichtbarer und die verschiedenen bürgerlichen Lager einschließender Widerstand ist das, was wir brauchen, um jenen autoritären Albtraum abzuwenden, der sich mit jedem Tag deutlicher am Horizont abzeichnet. Sollte dies ausbleiben, wird die nur allzu bekannte Dynamik der Diktatur einsetzen, die der Pastor Martin Niemöller mit Blick auf Hitlerdeutschland so passend auf den Punkt brachte: „Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten eingesperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestierte.“ Also, um der Freiheit willen und im gemeinsamen Chor aller liberalen und konservativen Stimmen, die unser Land noch aufbieten kann: Wehret den Anfängen!