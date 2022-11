Wahnsinn, wem Wahnsinn gebührt 11.11.2022, zwölf Uhr

11. November 2022

Närrische Freiräume

von Carlos A. Gebauer

Wenige Tage erscheinen so geeignet für einen kulturhistorischen Rückblick auf die europäische Geschichte wie der 11. November 2022. Mehr noch: Selbst die Mittagsstunde um genau zwölf Uhr gibt Anlass zu einer eigenen rheinischen Rückbesinnung.

Vor genau 200 Jahren nämlich beschlossen einige Herren in einer Kölner Gastwirtschaft, die zu diesem Zeitpunkt verblasste Tradition des Karnevals wieder neu mit Leben zu füllen. Sie wollten die verschwundene „Lust zum Maskieren in Bewegung bringen“. So berichtet es jedenfalls Christina Frohn aus Eschweiler, die dazu im Jahre 1999 an der Philosophischen Fakultät der Universität in Bonn eine ganze Doktorarbeit vorgelegt hat („Karneval in Köln, Düsseldorf und Aachen, 1823– 914“).

Warum war der Karneval den Rheinländern aus dem Blick geraten? Im Wesentlichen, weil unsere französischen Freunde im Jahr 1795 das Rheinland besetzt und das tolle Treiben für zu gefährlich erklärt hatten. Den Mächtigen war suspekt, dass Volksmassen sich enthemmt durch die Straßen bewegten und eine Übernahme der Regierungsgewalt fingierten. Erst langsam und nach zähen Verhandlungen gelang es, einzelne Elemente des Volksfestes gestatten zu lassen. Das Ringen um die Erlaubnis, ausgelassen zu sein, setzte sich in der Sache kaum verändert fort, nachdem unsere französischen Freunde das Rheinland verlassen und stattdessen unsere preußischen Freunde die Macht am Rhein übernommen hatten. Maskierte durften keine Waffen tragen. Maskierte hatten dem Polizisten sofort auf die Wache zu folgen, wenn dieser es verlangte. Maskierte hatten einen zuvor teuer erworbenen Berechtigungsschein zu präsentieren, wenn sie in der Öffentlichkeit auftraten. Die Sorge der Regierung, aus einem närrischen Sturm auf das Rathaus könnte sich Ernsteres entwickeln, war offensichtlich. Zur Legitimation der Gebührenpflicht des Maskentragens wurde die Subventionierung der Armen aus den Erträgnissen der Gebühr genannt. Nebeneffekt war, dass nur das gut betuchte Bürgertum die Möglichkeit hatte, diese Gebühr zu zahlen. So blieb der möglicherweise ernsthaft revolutionsbereite Mob wenigstens im Gesicht gut sichtbar. Sicher ist sicher.

Obschon dann also im politisch zugestandenen Ergebnis in Köln, Düsseldorf und Aachen nach 1822 eher das lokale Establishment die Karnevalsfeiern organisierte, was politische Umsturzimpulse dämpfte, so waren doch die machtkritischen Elemente unübersehbar. In Paris war man nach 1789 bekanntermaßen intensiv dazu übergegangen, die Lebensverhältnisse komplett zu modernisieren. Auslöser der „grande réinitialisation“ an der Seine soll der Legende nach ein Ausspruch Marie-Antoinettes anlässlich eines Königinnengesprächs gewesen sein: „Wenn sie kein Gas haben, dann sollen sie Strom nehmen!“ Tatsächlich aber gab es Lieferkettenprobleme in der Landwirtschaft, die zu Versorgungsproblemen in der Bevölkerung führten. Die Zeit war demnach noch immer prinzipiell umsturzanfällig.

Zur Modernisierung Frankreichs mit neuen Anführern, neuer Währung und ständig wechselnden Gesetzen gehörte nicht nur der Revolutionskalender, der sich von den unerträglich klerikalen zwölf Monaten lossagte, sondern auch das neue Zeitsystem, das den Zwölf-Stunden-Rhythmus für obsolet erklärte. Die neue Zeit war eine mit dezimalen zehn Stunden pro Tag und zehn Monaten pro Jahr. Die neue Zählung der Jahre und die Neubenennung der Monate passten besser zu der jetzt angebrochenen Zukunft, die – gleichsam per „Zero-Kruzifix“ – auf absolute Religionsneutralität abzielte.

Nachdem sich der Transformationsimpetus der Agenda 1789 nach exzessiver Nutzung der innovativen Guillotine postnapoleonisch erst einmal etwas abgebremst hatte und man in Frankreich schon wieder reumütig zu den vorrevolutionär etablierten Techniken zurückgekehrt war, rückten bekanntlich unsere preußischen Freunde im Rheinland ein. Damit kam auch der vertraute Kalender wieder in das Rheinland (und selbst nach Trier). Dennoch blieb das Verhältnis des einander argwöhnischen Beäugens zwischen dem Berliner König und den Karnevalskönigen, die lieber Karnevalshelden heißen sollten und erst langsam zu Karnevalsprinzen mutierten, gespannt. Sicher ist sicher.

Wie also konnte man in diesen Lagen als Rheinländer schöner dokumentieren, gegenüber den Pariser Dezimalträumen oder dem Berliner Dutzend eigenständig zu sein, als der „Elf“ karnevalistisch zu huldigen? Die Elf steht offensichtlich quer zur Zehn und Zwölf. Sie fügt sich weder in das eine noch in das andere System. Zudem ließ sich die historisch lange überlieferte Elf nun auch ganz hochmodern als Abkürzung für „Egalité, Liberté, Fraternité“ umdeuten. Wer konnte dagegen schon etwas sagen? Zumal dann, wenn es ohnehin „nur“ im allseits verdrehten, komödiantischen, satirischen Karneval geschah?

So entwickelte sich die „Elf“ mit dem Elferrat und schließlich dem 11. November als Ausgangspunkt für die „fünfte Jahreszeit“ zu einer Art permanenter Revolution, zur Ventilsitte, kraft derer sich sagen ließ, was in den anderen vier Jahreszeiten sofort zensiert, gesperrt oder gelöscht worden wäre. Nur die Nationalsozialisten ließen die Kölner Jungfrau des Dreigestirns von einer Frau darstellen – die Geschichte wird zeigen, was davon zu halten gewesen worden sein wird. Der am 11. November jeweils um 11.11 Uhr zum Leben erweckte „Hoppeditz“ ist jener traditionelle Hofnarr, der die Narrenfreiheit zum Aussprechen aller Wahrheiten hat. Am Aschermittwoch wird er brutal hingerichtet und beerdigt. Auferstehen darf er zur nächsten Saison. Die auch christlichen Wurzeln der im Übrigen in den Details immer wieder fortentwickelten Brauchtümer sind unverkennbar.

Niemand der Männer aus Köln im Jahre 1822 wird wohl für möglich gehalten haben, dass unsere französischen Freunde schon hundert Jahre später – im Januar 1923 – wieder machtvoll an den Rhein zurückkehren würden. Und sicher dürften sie auch für unwahrscheinlich gehalten haben, dass 200 Jahre später eine Frau aus Paris ihr Geld von Frankfurt aus regiere. So scheint es das Schicksal der Rheinländer zu sein, abwechselnd Besuch aus Paris und aus Berlin zu haben, um von diesem – mal mit mehr, mal mit weniger lokaler Unterstützung – regiert zu werden. Immerhin schlägt es derzeit wieder um zwölf Uhr zur Mittagsstunde. Und zum Beginn der Karnevalssaison ist sogar die anmaßende europarechtliche Sommerzeitverschiebung rückgängig gemacht. So bleibt es die einzige Arrhythmie, dass der November schon seinem Namen nach nicht der elfte, sondern der neunte Monat des Jahres ist. Wir leben also unverändert in verrückten Zeiten. Wer es sehen kann, der sieht es. Immerhin sind auch heute Masken wieder kostenträchtig. Allerdings bezahlt man nicht wie vor 200 Jahren dafür, sie tragen zu dürfen, sondern im Gegenteil dafür, sie auch außerhalb der fünften Saison nicht zu tragen. Lachen ist offenbar ansteckend. „Helau!“ und „I love!“.