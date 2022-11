Zur Selbstachtung des Mittellosen Armutsbekämpfung

04. November 2022

Geld oder Respekt?

von Carlos A. Gebauer

Bettler, notierte Friedrich Nietzsche, sollte man abschaffen. Denn man ärgere sich, wenn man ihnen etwas gebe, und man ärgere sich, wenn man ihnen nichts gebe. Knapper lässt sich die eigene Hilflosigkeit gegenüber Hilflosen kaum zusammenfassen. Was kann man für jemanden tun, der selbst nicht weiß, was er tun soll?

Am weitesten verbreitet ist in Bezug auf die Armut wahrscheinlich der Gedanke, sie habe etwas mit Geld zu tun. Mit fehlendem Geld, um genau zu sein. Dieser gedankliche Ansatz ist verlockend. Denn er suggeriert, dass man das Problem der Armut mit Geld beseitigen könne. Umverteilung wird hier also zur Verheißung einer Lösung: Begegne man einem Armen, müsse man nur einem Reichen das wegnehmen, was dem Armen fehle, es ihm geben – und schon sei die Welt geheilt.

Indes hat die Armut ihre Ursache augenscheinlich nicht im Fehlen finanzieller Mittel. Wäre dem so, ließen sich Menschen simpel per Lottogewinn für immer sicher aus den Schwierigkeiten ihres Lebens befreien. Das Gegenteil ist der Fall. Nicht selten stürzen Lottogewinner erst in einen seelischen und dann auch gleich wieder in einen finanziellen Abgrund, wenn ihnen die Lottofee die Millionengabe überreicht hat. Wer ursprünglich schon mit sich und seinem Leben Gedeihliches nicht zu bewirken wusste, dem wachsen diese Phantasie und Kreativität nicht dadurch zu, dass er unvermittelt über ein gut gefülltes Bankkonto verfügen kann.

Entscheidend für den Lebenserfolg ist also nicht der Umfang des eigenen Geldvermögens, sondern entscheidend ist eher die Frage, was einer aus seinen Talenten macht, um sie zu seinem Vermögen auszugestalten. Die deutsche Sprache ist hier wohl nicht ohne Grund doppeldeutig: Erst wenn man etwas zu tun vermag, kann sich aus diesem Vermögen dann auch ein Vermögen finanzieller Art entwickeln. Oder anders gesagt: Geldknappheit ist nicht die Ursache der Armut, sondern die Armut an Ideen führt zu einem Zustand fehlenden Geldes. Insolvenz ist mithin nicht der Grund von Armut, sondern nur eines ihrer Symptome.

Dies führt zu der Frage, wie man die Armut an Ideen und an Tatkraft, den Handlungsmangel und das Fehlen von Vorstellungskräften hin zu einem besseren Leben bekämpfen kann. Genau hier setzt die Welt der Fördermaßnahmen an: Dem Antriebsschwachen und Phantasielosen wird eine Befähigung nahegebracht, die er dann selbständig nutzen kann, um sich dadurch mittelbar auch aus seiner eigenen materiellen Armut zu befreien. Biblisch gesprochen: Man gebe dem Elenden nicht einen Fisch, sondern eine Angel.

So löblich und sympathisch diese Idee aber auch ist, einem Armen nicht (nur) Geld zu geben, sondern ihm Fähigkeiten zu vermitteln, sein eigenes Leben zu meistern, so sehr versandet dieser Ansatz im gleichen Terrain wie der Ansatz der bloßen Geldweitergabe. Spätestens nach der zehnten Fördermaßnahme, der zwanzigsten Fortbildungsmaßnahme und der dreißigsten Zusatzqualifizierung wird deutlich: Ein Fass ohne Boden lässt sich nicht füllen.

Was aber könnte helfen, dem Fass einen Boden zu bauen? Was motiviert den Unmotivierten? Und vor allem: Wie motiviert man einen Unmotivierten von außen? Führt nicht das allzu intensive Bemühen, den unwilligen Nichtjäger zum Jagen zu tragen, zu dessen Objektwerdung? Hat der Herumgestupste also in diesem Falle überhaupt selber noch die verfassungsethisch unveräußerliche Subjektqualität? Was, wenn aus dem Unterstützen eines anderen ein System entsteht, das ihm sein Leben vollends aus den eigenen Händen nimmt?

Mein Eindruck ist, dass die Befreiung des Armen aus seiner geistigen und materiellen Armut weder durch Geld noch durch Berufspädagogik alleine gelingen kann. So unangenehm es klingt: Der Königsweg aus der Ausweglosigkeit könnte darin liegen, dem Betroffenen Selbstdisziplin zu vermitteln. Wer von dem Gedanken befreit wird, alles Sein als unabänderlich hinnehmen zu müssen, wer aus der Lethargie entkommt, Träume für unrealisierbar zu halten, und wer die Resilienz entwickelt, Fehlschläge zu ertragen, der erntet eines Tages erste Früchte seiner Hartnäckigkeit. Die Freude, ein Hindernis überwunden und ein Ziel erreicht zu haben, spendet Selbstachtung, Handlungsfreude und Zuversicht, den Erfolg wiederholen oder gar ausdehnen zu können.

Wer anderen ohne Not Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, der tut ihnen keinen Gefallen, sondern er respektiert sie nicht unbedingt als Gleiche unter Gleichen. Der ethische Imperativ daraus dürfte lauten, einem anderen nicht die Chance auf das Entstehen und Wachsen von Selbstachtung zu nehmen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen: Es gibt kein glücklich erfülltes Leben ohne Selbstdisziplin. Dafür spricht eine Beobachtung am anderen Ende des Spektrums des Geldbesitzes: Wer infolge unermesslichen Reichtums von der Last befreit ist, immer wieder hartnäckige Probleme lösen zu müssen, der läuft Gefahr, ebenso orientierungslos zu werden wie ein bettelarm Minderbemittelter. Selbstachtung erfordert, Schwierigkeiten zu überwinden und sich so immer wieder selbst zu beweisen. Vielleicht ist dies der Weg auch aus dem Dilemma, das Nietzsche beschrieb: Man ärgert sich nicht mehr über Bettler, wenn man ihnen die Chance lässt, eigenen Ärger selbst zu überwinden. Denn dadurch erwächst ihnen Selbstachtung. Was kann man sich mehr wünschen?