Menschheitsgeschichte leicht gemacht Weltrevolutionäre und Normalitätsfreunde

18. November 2022

Ungleiches gleichzeitig im Universum

von Carlos A. Gebauer

Ich habe nie Anlass gesehen, mich näher mit dem gedanklichen Konstrukt der „Ungleichzeitigkeit“ zu befassen, das der neomarxistische Denker Ernst Bloch vor knapp hundert Jahren in die politische Debatte geworfen hatte. Seine Überlegung geht sinngemäß dahin, dass sich alle staatlichen oder sonstigen gesellschaftlichen Gemeinschaften dieser Welt in ihrem jeweiligen Organisations- und Entwicklungszustand voneinander unterscheiden. So unterschiedlich sie deswegen voneinander erscheinen, existieren sie doch gleichzeitig. Weil sie aber alle – so seine weitere Überlegung – fortschrittlich in die Zukunft strebten, ergebe sich eine Vielgestaltigkeit unterschiedlicher Entwicklungszustände zu jedem Zeitpunkt. Zusätzlich sei zwischen dem objektiven Entwicklungszustand dieser Gemeinschaften und der subjektiven Befindlichkeit ihrer Mitglieder zu differenzieren. Der eine habe schon ein fortschrittlicheres Bewusstsein vom Zustand der Welt, der andere sei noch rückständiger in seinem Denken. Irgendwann im Zusammenhang dieser Gedankenspiele musste dann das Wort von den vielen „Multiversen“ anstelle des einen einheitlichen Universums erfunden werden. Es lag gleichsam evolutionär in der Luft.

Wir haben zwar seit Langem immer wieder darüber gesprochen, dass sich der Fortschritt immer schneller entwickle. In den vergangenen zweieinhalb Jahren ist mir dieser Beschleunigungsprozess jedoch in bislang unvertrauter Weise zu Bewusstsein gekommen. Innerhalb gewisser Informationsnetzwerke stellte sich schon sehr bald nach dem 11. März 2020 einigermaßen konturenscharf heraus, dass hier global etwas ganz anderes gespielt wurde als nur die Bekämpfung einer Pandemie. Wer dies offen aussprach (und bis heute: ausspricht), wird üblicherweise als Verschwörungstheoretiker verunglimpft. Auch die Anzahl der Texte, in denen ursprünglich verfemte Annahmen sich durch Zeitablauf als schlicht zutreffend erwiesen haben, ist in sprunghaftem Anstieg begriffen. Dass Klaus Schwab nun in diesem Monat einer der Hauptredner auf dem „G20-Gipfel“ in Bali war, spricht für sich: Der nie demokratisch gewählte Vertreter einer privaten Organisation legt dar, dass er die ganze Welt umkrempeln und neu organisieren will. Das ist schon eine starke Botschaft des Mannes.

Obwohl dieser planetarische Entwicklungsstand also per heute als erwiesen und zutreffend angenommen werden muss, wird man im allgemeinen Diskurs noch immer nicht annehmen können, diesen Informationsstand als allgemein annehmen zu können. Anders gesagt: Wer heute in der Öffentlichkeit die Sorge äußert, die Globalisierung der letzten 30 Jahre könne weltweite Entscheidungsnetzwerke hervorgebracht haben, die ohne demokratische Legitimation die Axt an unsere Zivilisation legen, der läuft Gefahr, ausgelacht oder als Dummkopf tituliert zu werden. Die Bewusstseinszustände der gleichzeitig lebenden Menschen sind sehr ungleich. Was die einen schon wissen und erkennen, ist den anderen schlechterdings unvorstellbar.

Wer mithin derzeit im „driver seat“ sitzt, der muss ein deutliches Interesse daran haben, möglichst lange ungestört in seinem Sinne fortfahren zu können. Kritiker und Warner, Mahner und Zweifler müssen in dieser Ungleichzeitigkeit gehalten werden, um das Multiversum der Handelnden nicht mit dem Multiversum der Behandelten in Kontakt kommen zu lassen. Das Hase-und-Igel-Rennen zwischen Informationen und ihrer Unterdrückung wird weltweit gleichzeitig gespielt. Immerhin insoweit teilen sich die Weltrevolutionäre einerseits und die Normalitätsfreunde andererseits noch ein einheitliches Universum. Der Kampf um die Umgestaltung tobt machtvoll. Millionen und vielleicht Milliarden von Menschen bleibt es unentdeckt. Während im deutschen Wirtschaftsministerium schon das Bild Ludwig Erhards abgehängt ist, warten viele noch auf das Ende der Pandemie und kaufen sich ein E-Auto.