Propagandakrieg Menschen, die Putin für glaubwürdiger halten

07. November 2022

Auf der Suche nach der Wahrheit

von Klaus Peter Krause

Oh, wie schlimm: „Mehr Deutsche glauben Putin“. So war es gerade als Überschrift in einer Zeitungsmeldung zu lesen. Das macht neugierig, denn es darf natürlich nicht sein, dass Putin an Glaubwürdigkeit gewinnt. Und so wird dem Leser auch gleich eingeflößt, wie er das als Schreckensmeldung folgsam einzuordnen hat. Somit liest er denn: „Die Zustimmungswerte zu propagandistischen Aussagen und Verschwörungserzählungen über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind in Deutschland in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen.“ Schlimmer noch: Besonders hoch sei die Zustimmung in den östlichen Bundesländern.

Alles klar, der indoktrinierte Leser weiß nun gleich Bescheid: Immer mehr Bürger in Deutschland fallen auf diesen Putin und seine Lügengeschichten herein. Natürlich erfährt er nichts davon, dass ebendiese einfältigen Bürger womöglich besser informiert sind, mehr politische Erfahrung haben, der politischen Führung samt deren Lücken-Medien nicht mehr trauen, den Vorgaben, was sie zu glauben haben, nicht mehr folgen wollen und einfach klüger sind als die überwiegende Bürger-Mehrheit.

Das Geschäftsmodell einer Firma, die abgekürzt CeMAS heißt

Die zitierte Überschrift bezieht sich auf eine (wie es heißt: repräsentative) Untersuchung des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS). Diese Institution in der Rechtsform einer gGmbH befasst sich mit den Themen Verschwörungsideologien, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus auf „zentralen digitalen Plattformen“, um für aktuelle Entwicklungen „innovative Analysen und Handlungsempfehlungen abzuleiten“. Daneben sieht sie sich als Berater für „Entscheidungsträger aus Zivilgesellschaft, Medien und Politik“.

Die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung

Über den Inhalt der aktuellen CeMAS-Untersuchung berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland –RND. Danach haben 18 Prozent der Befragten der Aussage zugestimmt, Putin gehe gegen eine globale Elite vor, die im Hintergrund die Fäden ziehe. Bei der Umfrage im April 2022 seien es zwölf Prozent gewesen. Zu der Aussage, die Ukraine habe historisch keinen eigenen Gebietsanspruch und sei eigentlich ein Teil Russlands, ist die Zustimmung von im April acht Prozent auf aktuell 14 Prozent gestiegen. Und der Anteil jener, die der Aussage zustimmten, der Krieg in der Ukraine sei notwendig geworden, „um dort die faschistische Regierung zu beseitigen“, habe von fünf auf neun Prozent zugenommen.

Ostdeutsche und AfD-Wähler sind russischen Aussagen zugänglicher als andere Befragte

Deutliche Unterschiede in der Bewertung gibt es zwischen Ost- und Westdeutschen. Im Osten hat der Aussage, die Nato habe Russland so lange provoziert, bis es in den Krieg habe ziehen müssen, jeder dritte Befragte zugestimmt. In Westdeutschland dagegen seien es mit 16 Prozent nur etwa halb so viele. Besonders hohe Zustimmungswerte hätten prorussische Aussagen von AfD-Wählern erhalten. Fast die Hälfte habe den beiden Aussagen zugestimmt, die Ukraine sei eigentlich ein Teil Russlands, und Russland habe wegen Provokationen der Nato in den Krieg ziehen müssen. Der Aussage, Putin gehe gegen eine globale Elite vor, die im Hintergrund die Fäden ziehe, hätten 40 Prozent der AfD-Wähler zugestimmt. Den ganzen Bericht des RND finden Sie als Link am Ende des Artikels.

Das wirklich Aufregende

Vorausgesetzt, die CeMAS-Untersuchung ist wirklich repräsentativ, dann ist der Anstieg der Zustimmungswerte für die abgefragten russischen Versionen zum Ukraine-Krieg (auf 18, 14 und neun Prozent) nicht gerade erdrückend. Man sieht daran, dass die einseitigen, ebenfalls „propagandistischen Aussagen und Verschwörungserzählungen“ der Ukraine sowie ihrer Helfershelfer von Politik und Medien im westlichen Mainstream mit den eigenen propagandistischen Aussagen und Verschwörungserzählungen noch immer ganze Arbeit leisten. Nur das ist das wirklich Aufregende. Denn auch deren Darstellungen sind alles andere als die lautere Wahrheit. Selbige nämlich stirbt in Kriegen bekanntlich zuerst.

Die Desinformierten und die umfassender Informierten

Offensichtlich halten die Ukraine-Helferstaaten ihre Bürger für blöd genug, die ihnen aufgetischten Halb- und Unwahrheiten zu glauben, und die ihnen folgsamen Medien für korrumpierbar genug, um diese Erzählungen ungeprüft, unreflektiert, nicht hinterfragt und unkritisch weiterzureichen sowie den Lesern vorzuenthalten, was die Politiker verschwiegen sehen wollen. Umso mehr ehrt es die Befragten in den ostdeutschen Bundesländern, dass dort immerhin schon ein Drittel der betreffenden russischen Version zugestimmt hat. Augenscheinlich haben sich diese Befragten umfassender informiert und offenkundig mehr noch die befragten AfD-Wähler, die sich ebenfalls nicht nur auf die Darstellungen aus dem Pro-Ukraine-Lager verlassen.

Die jüngste Grundsatzrede Putins auf dem Valdai-Forum in Moskau

Wenn nun aktuell mehr deutsche Bürger Putin beziehungsweise Russland Glauben schenken als noch vor ein paar Monaten im April, dann darf man annehmen, dass sie das, was er sagt und wie er die Lage und seine Motive darstellt, für glaubwürdiger halten als die Darstellungen seiner Gegner. Das jüngste Beispiel dafür ist Putins Rede auf dem Valdai-Forum am 27. Oktober in Moskau. Das Motto des diesjährigen Forums: „Eine Post-Hegemoniale Welt: Gerechtigkeit und Sicherheit für alle“. An dem viertägigen Treffen nahmen 111 Experten, Politiker, Diplomaten und Wirtschaftswissenschaftler aus Russland und 40 anderen Ländern teil, darunter aus Afghanistan, Brasilien, China, Ägypten, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Iran, Kasachstan, Südafrika, der Türkei, den Vereinigten Staaten und Usbekistan. Im Unterschied zu häufigen martialischen Entgleisungen westlicher Politiker und Medien war Putins Rede nach Tonfall und Inhalt staatsmännisch gemäßigt. Machen Sie sich selbst ein Bild davon. Sie finden die vollständige Rede, die sehens- und lesenswert ist, in deutscher Übersetzung und als Text am Ende des Artikels.

Putin ist sich sicher: „Die Herrschaft des Westens endet“

Putin warf dem Westen vor, dieser wolle die ganze Welt unterwerfen. Aber dazu sei er nicht mehr in der Lage. Nun ende diese Ära der westlichen Vorherrschaft. Der Rest der Welt widersetze sich den Ansprüchen des Westens. Die Welt stehe am Anfang des am wenigsten vorhersehbaren, gefährlichsten und wichtigsten Jahrzehnts seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs: „Vor unseren Augen formiert sich eine neue Weltordnung.“ Putin ist sich sicher: „Die Herrschaft des Westens endet“ („FAZ“ vom 28. Oktober 2022, Seite 1 der Druckausgabe). Nach wie vor sprach er sich für einen gleichberechtigten Dialog mit den westlichen Ländern aus. Die einzige Chance für Europa, seine politische und wirtschaftliche Identität wiederzuerlangen, sei die Multipolarität der Welt. Ausführlich hat sich Putin auf der Podiumsdiskussion des Valdai-Forums auch zu dem Vorwurf des Westens, Russland drohe mit dem Einsatz von Atomwaffen, geäußert.

„So hat der Westen den Krieg in die Ukraine gebracht“

Wie der Westen und nicht Russland den Krieg in die Ukraine brachte, finden Sie in einer empfehlenswerten Darstellung des Forschers und Schriftstellers Dr. Benjamin Abelow (siehe Link am Ende des Artikels). Die Darstellung kommentiert der Schweizer Journalist Roger Köppel in seiner Sendung „Weltwoche Daily“ als Sonderausgabe (siehe untenstehenden Link).

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.