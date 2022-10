Ein Alptraum Torben und sein Tesla

28. Oktober 2022

Keine schöne Geschichte

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Neulich träumte ich von Torben. Ich kenne im Wachen keinen Torben. Aber der Torben in meinem Traum schien sehr real. Vielleicht gibt es diesen Torben irgendwo da draußen wirklich. Wäre er wie mein Traum-Torben, erschiene er der Welt in etwa so:

Torben hat seinen Tesla finanziert – mit dem flexiblen Mobilitätskredit einer international aufgestellten Internet-Direktbank. Leider hat die Bank ihre ökologischen Nachhaltigkeitsziele nicht erreicht. Sie musste daher Torbens Kreditraten von monatlich komfortablen 199 Euro auf 499 Euro erhöhen. Torben erfuhr daraufhin auf seine Nachfrage von der örtlichen Verbraucherzentrale, dass seine Bank auf den Cayman Islands registriert ist. Dort gilt leider kein Preisschutz nach dem deutschen Fernabsatzrecht. Kurz danach fiel diese Bank dann auch in Insolvenz und wurde von einem Institut aus Singapur übernommen. Dadurch entstanden Torben weitere Kreditumschreibungskosten, die für ihn nun monatlich mit 49 Euro zu Buche schlagen.

In jener Nacht, als ich diesen Torben-Traum hatte, wendete ich mich vor lauter Unwohlsein zur anderen Seite. Doch es half nicht. Kaum war ich eingeschlafen, setzte sich die Geschichte nahtlos fort:

Infolge des Ukraine-Krieges hatte auch der virtuelle Stromanbieter von Torben seine Tarife anpassen müssen. Jeder Kilometer Fahrt mit seinem schicken Auto kostet ihn jetzt sechs Euro. Das aber nur, wenn Torben monatlich mehr als 30.000 Kilometer fährt und sich von seinem Anbieter (kostenlos) einen digitalen Stromzähler für seine Wohnung einbauen lässt. Sonst kostet der Kilometer acht Euro. Der Vertrag mit dem Leasinganbieter lautet zwar auch auf ein Limit von 30.000 Kilometer Fahrleistung. Aber das ist auf das ganze Jahr bezogen. Und Torben schätzt, dass das nicht zusammenpasst. Genau ausrechnen kann er es nicht, denn sein Taschenrechner ist noch immer bei dem freundlichen Rentner mit den langen Haaren im Repair-Café.

Wieder drehte ich mich zur Seite. Das Kissen schien mir hart, die Decke schwer. War da eine Mücke? Dennoch schlief ich wieder ein.

Torben hatte nun beschlossen, gar nicht mehr Auto zu fahren. Denn der Strom aus seinem Solarpanel reichte nicht, um die Batterie zu laden. Die Steuerberater, die ihm eine monatliche Umsatzsteuererklärung für seine Einspeisevergütung vorbereiten, liquidierten dafür im Quartal dennoch weiter pauschal 299 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer (die aber abzugsfähig ist). Die Quartalszahlungen blieben weiter fällig, obwohl das Solarpanel inzwischen längst defekt war. Der Elektriker hatte zugesagt, im Oktober 2025 einen Reparaturversuch zu machen. Leider endet der Leasingvertrag für Torbens Tesla aber schon im September 2025.

Derzeit verschlingen die Kosten für das E-Auto praktisch die gesamte Corona-Ausfallhilfe, die Torbens Frau noch immer erhält. Die fällt aber im Frühjahr wahrscheinlich weg, wenn ihr Nagelstudio bei geringeren Inzidenzwerten vielleicht wieder öffnen kann.

Im nächsten Monat, so träumte ich zuletzt, setzt Torben mit seinem kleinen Hilfsprogramm für Kiew aus. Denn der grüne Kreisverband, dem er angehört, kann nur einen alten VW-Bus mit Dieselmotor zur Verfügung stellen, um Munition und Mullbinden in die Ukraine zu bringen. Das aber lehnt Torben ab, weil er mit eigenen Augen in einer Mehlfabrik gesehen hat, was Feinstaub mit Menschen macht. Torben möchte gerne ins Weltall fliegen. Aber in meinem Traum war das Raumschiff auch noch im Repair-Café, um seine Nachhaltigkeit neu definieren zu lassen.