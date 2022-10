Liberaler Einwurf Staatliche Risikoübernahme

23. Oktober 2022

Interventionsspirale in den Abgrund

von Sascha Tamm

Artikel aus ef 227, November 2022.

In den letzten Jahren, mindestens seit der letzten großen Finanzkrise, gibt es überall auf der Welt in einem bis dahin über lange Zeit nicht gekannten Ausmaß massive staatliche Interventionen in die Wirtschaft.

Große Unternehmen werden „gerettet“ oder gleich verstaatlicht, andere mit billigen und risikounabhängigen Krediten am Leben gehalten. Das wird begründet mit großen Risiken – für die Gesamtwirtschaft, das Finanzsystem, aktuell für die Energieversorgung. Oder es werden Schäden und Gefahren für die Lebensumstände einer großen Gruppe von Menschen angeführt. Stets liegt ein Argumentationsmuster zugrunde: Nur der Staat kann bestimmte Risiken übernehmen, und er ist gleichzeitig dazu verpflichtet. Stets wird dabei verschwiegen, dass staatliches Handeln selbst die Verwerfungen erzeugt hat, deren Folgen er nun zur Legitimation neuer, noch umfangreicherer Interventionen heranzieht. Doch dieser Zusammenhang soll hier nicht im Mittelpunkt stehen – so wichtig er auch ist, um aktuelles staatliches Handeln zu beurteilen. Es ist aber zusätzlich wichtig, das Augenmerk auf zwei andere Gefahren zu richten:

Erstens: Die Risikoübernahme durch den Staat könnte auf den ersten Blick ja wie eine große Versicherung aussehen – und so wird auch gern argumentiert. Doch Staaten sind keine Versicherungen – nicht nur deshalb, weil sie über erzwungene und nicht über freiwillige Beiträge finanziert werden. Sondern auch deshalb, weil die Zahlungen, die sie an bestimmte Gruppen leisten, nicht an vorher festgelegte Kriterien gebunden sind, sondern an politische Opportunitäten. Es werden bestimmte Interessengruppen bedient und andere nicht. Das gilt insbesondere für den neuen Typ der Rettungsmechanismen – Teilverstaatlichungen, gewaltige Subventionen, billige Kredite unbegrenzten Ausmaßes und so weiter. Das führt dazu, dass Akteure Risiken nicht mehr eigenverantwortlich bewerten und sich darauf verlassen, dass die „anderen“, also die Zahler, schon einspringen werden, wenn sich Probleme ergeben mit dem Geschäftsmodell, mit der Einkommenssituation oder Ähnlichem. Menschen nehmen so deutlich größere Risiken auf sich, als sie es ohne staatlichen Retter tun würden.

Zweitens: Langfristig führt diese Politik, die kurzfristig oft stabilisierende Effekte hat, zu viel größeren Schieflagen. Zombieunternehmen, die nur aufgrund von Nullzinsen und einer Kreditvergabe ohne Risikoprüfung überleben, infizieren nach und nach immer größere Teile der Wirtschaft, weil sie zu verzerrten Preisen anbieten und nachfragen können. Das gilt umso mehr für Zombiestaaten, deren Zahl zunimmt. So wird der Kampf um staatliche Ressourcen, um die Aufmerksamkeit der politischen Retterinnen und Retter immer wichtiger und verdrängt unternehmerisches Handeln. Die Politik der staatlichen Risikoübernahme wird dadurch zum immer größeren Risiko für die Basis aller Umverteilungspolitik – für eine produktive Wirtschaft.

