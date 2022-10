22. Oktober 2022

Wege aus der Bevormundung

Ein Buch von und mit wichtigen ef-Autoren und -Kolumnisten? Da musste ich zugreifen. Herausgeber Kowalsky vereint zehn Aufsätze zu freiheitlichen Themen. Nach einer Einführung erläutert Hans-Hermann Hoppe das libertäre Nichtaggressionsprinzip und die Frage, warum trotz aller Probleme weltweit staatliche Institutionen so mächtig sind. Ausführlich geht er dabei auf die sogenannten öffentlichen Güter ein und warum diese ein Mythos sind. David Dürr entwickelt aus der Kritik des staatlichen Notrechts den Nachweis, dass demokratische Wahlen niemals die Politik verändern können – und den faszinierenden Gedanken, sich den Staat einfach wegzudenken. Der Staat „ist nämlich ein Hirngespinst, für dessen Beseitigung es letztlich nicht mehr braucht als aufzuhören zu meinen, es gebe ihn.“ Und weiter: „Es spricht vieles dafür, dass die Hauptarbeit bei der Überwindung des Staates im Gedanklichen liegt.“ Andreas Tögel beschäftigt sich mit der fehlenden Haftung der Politiker in Demokratien und deren Folgen, wobei er dabei eher pessimistisch bezüglich Veränderungen ist. Antony P. Mueller diskutiert Kollektivismus und Gemeineigentum versus Individualismus und Privateigentum und geht dabei vor allem auf die Theorie von Jeremy Bentham ein. Der utilitaristische Interventionismus sei die Heilslehre vieler Intellektueller und solcher, die sich dafür hielten. Stefan Blankertz, genau wie Dürr mit zwei Essays vertreten, diskutiert Probleme des „Wohnungsmarktes“ und die Überwindung der staatlichen Schule. Ausgehend von den vier Funktionen der staatlichen Schule (Bevormundung, Selektion, Kostenüberwälzung, Umverteilung) entwickelt Blankertz eine Kritik. Zwei historische Beispiele von außerstaatlicher Schule führen zu Ideen für Alternativen. Gedanken des Herausgebers und ein Gespräch zwischen Kurt Kowalsky und Stefan Blankertz über die Möglichkeiten zur Überwindung des Staates schließen das Buch ab. Eine große Lesefreude! Und zum Verschenken an Etatisten geeignet.

