Die postfaktische Informationseinbahnstraße Pflichtrundfunk im Monolog

21. Oktober 2022

Sansibar oder Sansikarte?

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Wieder einmal erschüttert Ärger um den Deutschlandfunk das Netz. Dieser habe einem irritierten Hörer gedroht, ihn aus seiner Kommentarspalte zu verbannen. Der Endgerätnutzer hatte insistiert, es brauche einen Mann und eine Frau, um ein Kind zu zeugen. Der öffentliche Pflichtrundfunk tritt solchen von ihm als haarsträubend empfundenen Provokationen seiner Financiers inzwischen prononciert entgegen.

Man sieht: Die Zeiten haben sich geändert. Heute fliegen Blumen gezielt zu den Bienen, um diese zu bestäuben. Wer das Gegenteil behauptet, ist ein Querschwurbler, der am Morgen mit dem falschen Aluhut aufgestanden ist. Will man im öffentlich-rechtlichen Chat nicht geblockt werden, schaltet man also am besten selbst alle Kraftwerke ab, stellt den Verkehr insgesamt auf Elektromobilität um und erklärt den Russen schließlich wild entschlossen einen veganen Krieg. Militärtechnisch gibt es sicher noch erhebliche ökologische Innovationspotenziale: Wenn sich schon der moderne Aluminiumring nicht mehr von seiner Cola-Mutterdose löst, dann wäre das vielleicht auch ein Modell für zeitgemäße Handgranaten! Ein lückenloses Netz aus Windrädern über dem Himmel der deutschen Länder ist möglicherweise immer noch das beste Raketenabwehrsystem. Zwischen Bodennebel und heiteren Wolken gilt: Wir lassen keinen Milan zurück. Und wenn Ulrike Hermann nach Zehntausenden von Vortragsreisekilometern dereinst Kurz- und Langstreckenflüge verbietet, dann ist es sicher nur eine Frage der Zeit, dass das friedliebende Bundeskabinett auch internationale Lang- und Kurzstreckenraketen effektiv blockt. Wichtig ist nur, dass diese nicht tiefer als 70 Meter unter dem Meer fliegen. Sonst reicht der Sauerstoff für die entschärfenden Taucherinnen bekanntlich nicht (scharfe Bräute bleiben sowieso in den Dünen). Im nächsten Mai werden sicher schon die ersten Invasorinnen mit Mietrollern auf dem Roten Platz landen. Besser kann die Luftwaffe kaum dokumentieren, dass sie keinen Rust angesetzt hat. Auf dem Rückweg von Russland bringt man auch diesmal wieder eine Kugel Eis mit, wie weiland schon der General Paulus. Diesmal aber, um die energische Richtlinienkompetenz des Kanzlers zum Gesetzeschreiben zu finanzieren.

Wer ungeblockt schreibt, der weiß ohnehin: Der Euro war so stark wie die Mark. Ursache der Inflation sind wesentlich nur die Butterpreise. Und genau deswegen ist es gut, wenn jetzt die Gift und Gülle spuckenden landwirtschaftlichen Familienbetriebe schließen müssen. Nur so kommen wir nämlich im Ergebnis gut durch den Winter. Wo an jedem Desinfektionsspender ein Waschlappen aus Jute hängt, da braucht man kein warmes Wasser, um die Ansteckungsketten zu brechen. Wer als Erster eine neue Studie dazu findet, der darf mitten in der Bundespressekonferenz einschlafen.

Es bleibt also dabei: Abstandhaltendes Unterhaken ist der zentrale Schlüssel zu kontaktarmer Solidarität. Wir schaffen das! Das beste Mittel gegen leere Gasspeicher sind Sondergasvermögen, die überjährig direkt neben den Tanks abgelegt werden. Das bringt auch die Bundeswehr wieder in die Mitte der Gesellschaft. „Ri-si-ko …“? Nein! Wim Thoelke ist tot – es lebe Kim de l’Horizon! Das Äußere muss absolut verinnerlicht werden, denn nur so beenden wir die Pandemie auch in Deutschland. Soll doch am neuen deutschen Genesen die ganze Welt inflationär verspesen! Denn deutsch sein heißt, eine weltweite Krise auch exklusiv nur im Inland bekämpfen zu können. Komm in meinen Horizont, hier ist es anderes als da draußen! Der Rhein pumpt alles weg, was sich im Yangtze und im Ganges staut. Man muss nur grün genug hinter den Ohren sein, um es politisch zu wollen.

Wohlan: Kopfrasur für den Frieden, Ketchup auf die Kunst und – Impfen hilft. Wichtig ist, bei alledem den Mut nicht sinken zu lassen. Ich persönlich vertraue auf die unbändige Problemlösungskompetenz von Ricarda Lang und Helge Lindh. Denn ich möchte zur Hochzeit eingeladen werden, statt abgeblockt vor der Kirche zu stehen. Den Ehesegen gibt es nur für Mitglieder? Nein: Wir sind auch hier schon ein paar Watt weiter. Ausgestoßene und Ausgetretene sind welcome in ecclesiam! Vor dem ideologisch barrierefreien Altar gilt das neue katholische 2G: Getaufte und Geimpfte treten ein. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Gastronomen, deren Geschäfte im Lockdown kollabierten wie ein Stromnetz ohne Kraftwerk. Fragen Sie das erschienene Kabinett nach Lesegeräten. Der Messdiener akzeptiert Sansibar oder Sansikarte. Jedenfalls bis zum 15. April 2023. Also so lange, wie er noch schwanger ist.