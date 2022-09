Schäden an Nord-Stream-Gasleitungen Der Sabotage-Akt in der Ostsee

29. September 2022

Cui bono?

von Klaus Peter Krause

Der Schock sitzt, und sein Ziel ist klar. Die Zerstörung der beiden Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee richtet sich gegen Russland und Deutschland zugleich. Russland soll sein Erdgas nicht an Polen und der Ukraine vorbei liefern dürfen und einen Großabnehmer verlieren, und Deutschland soll sein Erdgas gefälligst woanders kaufen und von anderen Lieferanten abhängig werden. Der große Nutznießer ist ebenfalls nicht schwer auszumachen. Es sind die USA. Sie haben wirtschaftliche Interessen und geopolitische Machtgründe: Deutschland und andere westeuropäische Länder sollen das teurere amerikanische Fracking-Gas beziehen und Russland samt dem Erzbösewicht Putin, von den USA in den Ukraine-Krieg getrieben, zusätzlich geschwächt werden – psychisch und politisch-strategisch.

Wer das offenkundigste Motiv hat

„Und bist du nicht willig, dann brauch‘ ich Gewalt.“ Ja, so ist das. Wie dem fiebernden Knaben in Goethes Ballade als teuflische Macht der nach ihm greifende Erlkönig erscheint, so lassen sich gleichnishaft als so eine böse Macht auch die USA begreifen. Ihre Interessen haben sie rücksichtslos, gewalttätig und über Leichen gehend schon immer durchgesetzt. Und jetzt dieser Sabotage-Akt in der Ostsee. Wer steckt dahinter? Zuzutrauen ist er am ehesten den USA. Wirtschafts- und geopolitisch haben sie das offenkundigste Motiv. Gegen den Bau von Nord Stream 2 haben sie sich von Anfang an gestellt. Sie haben davor gewarnt, sogar gedroht. Auch die Ukraine war und ist dagegen, hat also ebenfalls ein offenkundiges Motiv. Aber die USA verfügen für eine solche Operation über die technisch-militärischen Mittel. Wohl außer Frage steht, dass wir es mit einem Staatsterror-Akt zu tun haben.

Was Joe Biden im Februar 2022 zu Nord Stream 2 erklärte

Am 7. Februar 2022 hat der amerikanische Präsident Joe in einer Pressekonferenz erklärt: „Wenn Russland einmarschiert ... dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“ Eine Journalistin fragte nach: „Aber wie wollen Sie das genau machen? Das Projekt ist unter deutscher Kontrolle.“ Biden, ohne zu zögern: „Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun.“ (siehe Link am Ende des Artikels). Der frühere polnische Außenminister Radek Sikorski twitterte mit einem Bild des Gaslecks in der Ostsee „Danke, USA“. Derzeit ist Sikorski Vorsitzender der amerikanischen Delegation des EU-Parlaments und mit der amerikanischen neokonservativen Politikerin Anne Applebaum verheiratet.

Nato-Staat gegen Nato-Staat? Ist mit der Nord-Stream-Zerstörung für die Nato der Verteidigungsfall eingetreten?

Ein guter Bekannter und langjähriger Gesprächspartner weist mich auf folgende Überlegung hin: Weil der sehr wahrscheinliche Saboteur der Nato-Staat USA ist, dann ist die Zerstörung beider Nord-Stream-Gasleitungen ein Angriff gegen die Infrastruktur jener Auch-Nato-Staaten, die mit dem Gas aus diesen Leitungen beliefert wurden beziehungsweise zusätzlich beliefert werden sollten und wieder hätten beliefert werden können. Massiv treffen die Zerstörung und damit die Folgen des Angriffs ganz besonders den Nato-Staat Deutschland. Bekanntlich stellt sich die Nato als ein Verteidigungsbündnis dar. Damit drängt sich die Frage auf: Ist mit dem Angriff der Verteidigungsfall gegen die USA eingetreten? Was müsste geschehen? Wie müssten sich die anderen Nato-Länder verhalten? Es sind rhetorische Fragen, denn die USA sind die Führungsmacht der Nato. Welche anderen Nato-Länder wollten wohl gegen sie in den Verteidigungskrieg ziehen?

