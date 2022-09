Außergewöhnliche Begegnungen Die kleine deutsche Kopftuchfrau

23. September 2022

Ein anderer Blick auf das Land

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Seit rund 30 Jahren gehe ich ständig bei Gerichten ein und aus. Am 22. September 2022 gestaltete sich das Verlassen eines Gerichtes am Niederrhein erstaunlich außergewöhnlich. Ich betrat, wie üblich, eine jener Hochsicherheitsschleusen, mit denen Gerichte nach dem 11. September 2001 geschützt werden. Das Verlassen des Gebäudes durch diese Schleuse verzögerte sich, da eine Frau mit Kopftuch nach mir in die Schleuse trat, aber in der Lichtschranke stehen blieb. Es entwickelte sich ein kurzes Gespräch, wohin sie zu gehen habe, um unseren gemeinsamen Ausgang zu ermöglichen. In diesem Augenblick war mir nicht klar, dass sich nur wenige Schritte später, als ich vor der Tür ein herannahendes Auto passieren lassen musste, ein Dialog ergeben würde. In meinem Rücken sagte die kleine Frau mit dem Kopftuch zu mir: „Darf ich Sie etwas fragen?“ Ich drehte mich um und stand ihr, den Aktenkoffer in der einen Hand und die Anwaltsrobe über den anderen Arm, gegenüber. Sie deutete mit ihrem Zeigefinder auf die Flagge, die mächtig über dem Gerichtseingang hing und von der Herbstsonne angestrahlt wurde. „Ist das noch Deutschland?“, bohrten sich ihre Augen in meine. Das sei doch die Flagge der Ukraine.

Ich blieb stehen und gab zu erkennen, den fremdländischen Schmuck an einem deutschen Gerichtseingang ebenfalls nicht ohne Weiteres nachvollziehen zu können. Nun wurde die Frau mit dem Kopftuch noch deutlicher: „Das ist nicht mehr mein Deutschland. Ich komme aus Jugoslawien. Ich bezahle seit 35 Jahren Steuern. Als ich kam, war das ein geordnetes Land. Heute habe ich den Eindruck, hier ist alles irre. Ich arbeite in einem Altersheim. Die Menschen, die ich pflege und mit denen ich arbeite, sehen das ausnahmslos auch so. Wir müssen etwas tun, um dieses Land wieder zu ordnen. Sie sind ein Anwalt. Sie sind ein gebildeter Mensch. Was tun Sie, um diesen Wahnsinn zu beenden? Glauben Sie nicht auch, dass wir alle demonstrieren müssen?“

Wir verabschiedeten uns freundlich und wünschten uns wechselseitig das Beste. Im Nachhinein hatte ich das Gefühl, mir sei Indira Gandhi begegnet oder Golda Meir. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürften diese Frauen eine ähnliche Energie auf ihr Umfeld abgestrahlt haben. Die weitere Erzählung der kleinen Kopftuchfrau vor unserem Abschied bezog sich auf ihre Erlebnisse im kollabierenden Jugoslawien und auf ihre erklärte Absicht, sich nicht noch einmal zu einem Opfer der Politik machen zu lassen.

Mich hat diese kleine Frau mit ihrem locker getragenen Kopftuch gleichermaßen berührt und beeindruckt. Selten ist mir so eindrücklich vor Augen geführt worden, welche Verantwortung die Bürger eines lange funktionsfähigen Gemeinwesens gerade gegenüber jenen haben, die im Vertrauen auf diese Funktionsfähigkeit hierhergekommen sind und offenkundig mit offenem Visier ihren fleißigen Teil dazu beitragen möchten, dass ihre neue Heimat nicht in ein Chaos versinkt. „Ich zahle meine Steuern gerne dafür, dass Medikamente verschickt werden. Aber ich will nicht, dass von meinem Geld Waffen gekauft werden.“

Während sie mit ihrem Kopftuch über den Bürgersteig davonging, wehte der Herbstwind die ukrainische Flagge über der Gerichtstür ballonartig auf. Werden meine ukrainischen Mandanten es für unsolidarisch halten, wenn ich diese Frau verstehe?