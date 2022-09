Ärztlich begleitetes Maskentragen Die Theokratie der Panik

16. September 2022

Eine Risikoaufklärung des RKI

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

In der letzten Woche hatte ich unter der Überschrift „Behördliche Vorgaben für das Atmen“ darauf hingewiesen, dass nicht nur die deutschen Berufsgenossenschaften, sondern inzwischen auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sehr differenziert und ausdrücklich vor den Gefahren des unbedachtsamen Tragens von FFP2-Masken im Alltag warnen.

Das Robert Koch-Institut lässt unter der Überschrift „Was sollte beim Einsatz von FFP2-Masken bei Menschen mit bestimmten Risikofaktoren beachtet werden?“ nun – mit dem „Stand 29.08.2022“ – ebenfalls über seine Internetseite verlauten: „Beim Einsatz von FFP2-Masken bei Personen mit zum Beispiel eingeschränkter Lungenfunktion oder älteren Personen sind negative gesundheitliche Auswirkungen nicht auszuschließen. Das Tragen von FFP2-Masken durch Personen, die diesen Gruppen angehören, sollte möglichst ärztlich begleitet werden.“ Weiter erläutert das Institut, Anwender derartiger Masken sollten „gut über das korrekte Tragen, die Handhabung und maximale Nutzungsdauer der FFP2-Masken sowie Risiken und Limitationen aufgeklärt werden“. Und damit noch immer nicht genug. Es sollten für die Träger solcher Masken die „vertretbaren Tragedauern unter Berücksichtigung der Herstellerangaben festgelegt werden, um mögliche gesundheitliche Auswirkungen zu minimieren“.

Ich habe in keiner der bisherigen oder derzeit geplant künftigen Corona-Schutzverordnungen einen Passus gefunden, der die ärztliche Begleitung von Zugreisenden unter den Bedingungen des Maskenzwangs regelte. Auch für Omnibusinsassen finde ich dort keinerlei Angaben hinsichtlich der Festlegung alters- oder zustandsadjustierter Tragedauern. Dieses normative Vakuum muss erstaunen. Denn nicht nur in ihrer Gestalt als potenzielle Virusempfänger, sondern auch in ihrer Eigenschaft als Maskentragungsverpflichtete haben Bürger Anspruch auf grundgesetzlichen Gesundheitsschutz.

Im Dilemma, zwischen einander widersprechenden normativen Zwecken einen harmonischen Gleichklang erzeugen zu wollen, zerreißt es den fürsorglichen Schutzstaat. Jeder Kompromiss irgendwo in der Mitte zwischen zwei gegenläufigen Schutzzielen geht nämlich zwangsläufig immer auch mit einer gewissen Einschränkung der Schutzintensität in die eine und die andere Richtung einher. Verfassungsrechtlich gesprochen ist dies ein Eingriff in den Schutzbereich eines Grundrechtes.

Die einzige Möglichkeit eines Staates, sich widerspruchsfrei aus einer solchen Lage zu befreien, liegt darin, Grundrechte lediglich als Abwehrrechte statt auch als Leistungsrechte aufzufassen und die Eingriffe in Grundrechte ausschließlich mit gesicherten, bewiesenen Fakten einzuschränken. Wird hingegen die bloße Möglichkeit eines Gefahrsachverhaltes als legitime Grundlage für eine Grundrechtsverkürzung akzeptiert, wandelt sich die Qualität des staatlichen Eingriffsmechanismus: Der Eingriff basiert nun nicht mehr auf gesichertem Wissen, sondern auf geglaubten Hypothesen. Was aber nicht allgemein gewusst, sondern nur von einzelnen Akteuren geglaubt wird, kann nicht taugliche Entscheidungsgrundlage in einem aufgeklärten Rechtsstaat sein. Erliegt der Normgeber (oder erliegen die Normanwender) der Versuchung, auf reine Glaubensbasis verbindliche Rechtspflichten festzulegen, wandelt sich der Rechtsstaat also in eine Theokratie. Wenn Angst das rationale Überlegen zusätzlich erschwert, steht eine wenig schöne Theokratie der Panik vor der Tür.