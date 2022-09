Bundespräsidentenwahl Österreich wählt sein Kaiser-Surrogat

06. September 2022

Es sind wohl keine Überraschungen zu erwarten

von Andreas Tögel

Die 14. Bundespräsidentenwahl in Österreich ist für den 9. Oktober 2022 angesetzt. Der greise Amtsinhaber Alexander Van der Bellen (78) will von Macht und Pfründen nicht lassen und strebt eine zweite Amtsperiode an. Er sieht sich sechs Herausforderern gegenüber, von denen bis vor wenigen Tagen noch keiner die Aussicht zu haben schien, in eine Stichwahl zu kommen –im ersten Wahlgang ist eine absolute Stimmenmehrheit nötig, um die Wahl in einem Aufwasch zu entscheiden, bei weniger als 50 Prozent Stimmenanteil gibt’s einen zweiten Wahlgang. Seit Anfang September sieht es nach Meinungsumfragen so aus, als ob es im ersten Wahlgang vielleicht zu keiner Mehrheit für den Amtsinhaber reichen könnte.

Van der Bellen kam bei seiner Amtszeit erst im zweiten Wahlgang zum Erfolg, nachdem sich sämtliche gesellschaftlichen Kräfte des Landes (neben der gesamten Medienlandschaft auch die einst bürgerliche ÖVP, die keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt hatte), aus Gründen die allein Marx und Engels kennen, auf die Seite des Ultralinken gestellt und dem freiheitlichen Herausforderer Norbert Hofer, der nach dem ersten Wahlgang noch deutlich in Führung lag, keine Chance blieb. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 50,35 Prozent der Stimmen kam der Grüne schließlich zum Erfolg. Von einem „Präsidenten für alle Österreicher“ konnte an keinem Tag seiner Amtszeit die Rede sein. Einen derart parteiischen Ersatzkaiser hatte die Alpenrepublik niemals zuvor. So ist es kein Wunder, dass so gut wie jeder seiner öffentlichen Auftritte mit Pfeifkonzerten und Buhrufen bedacht wird – wie zuletzt bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele (der Autor dieser Zeilen war Ohrenzeuge).

Im einstigen Brotberuf Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien, glänzte er vor allem durch einen bemerkenswerten Mangel an wissenschaftlichen Publikationen. Danach fand er, nach einem Umweg über die SPÖ, alsbald den Weg zu den Grünen, denen er viele Jahre lang in verschiedenen Funktionen diente. Wie die meisten Politkader blickt er auf keinerlei Berufserfahrung außerhalb geschützter Werkstätten zurück. Wertschöpfende Tätigkeit und Marktwirtschaft sind ihm folglich fremd oder allenfalls aus der Literatur bekannt. Er selbst sieht sich als „Linksliberalen“.

Die Freiheitlichen (FPÖ) sind die einzige politische Partei, die einen Gegenkandidaten ins mutmaßlich aussichtslose Rennen gegen den Amtsinhaber schickt: Walter Rosenkranz. Der Jurist ist Ex-Klubobmann seiner Partei und amtiert gegenwärtig als Volksanwalt. Aktuelle Umfragen attestieren ihm eine Zustimmung von 18 Prozent der Wahlberechtigten und damit Platz eins unter den Herausforderern.

Tassilo Wallentin, Rechtsanwalt und Ex-Kolumnist der auflagenstarken „Kronen Zeitung“, rangiert mit elf Prozent gegenwärtig klar hinter dem Freiheitlichen. Geht es nach den Inhalten seiner Publikationen, ist er als wirtschaftsliberaler Konservativer einzuschätzen.

Dahinter führen der Mediziner und Kabarettist Marco Pogo (von der „Bierpartei“), der ehemalige BZÖ-Funktionär und Blogger Gerald Grosz, der Impfskeptiker Michael Brunner und der Schuhfabrikant Heinrich Staudinger einen wohl aussichtslosen Kampf um die Wählergunst.

Da, wie schon 2016, die linksdrehende veröffentlichte Meinung dem Grünen mit größter Sympathie begegnet, während sie den aussichtsreichsten Herausforderer weitgehend totschweigt, wäre alles andere als ein Sieg Van der Bellens eine Sensation. Es scheint im Moment nicht unmöglich, dass er die Wahl bereits im ersten Anlauf für sich entscheidet. So oder so: Es wird mehr vom Selben geben: lautstarkes Schweigen bei den wichtigen Fragen; ansonsten nichts als entbehrliche, banale oder törichte Kommentare. Ein ganz besonderes Kleinod bildete seine Ankündigung, demnächst alle Frauen des Landes darum bitten zu wollen, Kopftücher zu tragen, um damit ein Zeichen gegen die angeblich grassierende Islamophobie zu setzen.

Alexander Van der Bellen ist ein in der Wolle gefärbter Linksgrüner. Er hat bisher genau das geliefert, was seine Wähler bestellt haben. Und er wird es wohl, wie zu befürchten steht, wieder tun.