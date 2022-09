04. September 2022

Vom Prinzip der Führung

Stefan Blankertz setzt sein Bestreben, ältere freiheitliche Texte neu aufzulegen, fort. Nun also die Schrift „Vom Prinzip der Führung“ von Thomas von Aquin, aus dem Lateinischen neu übersetzt, analysiert und kommentiert. Dabei werden beide Texte in Spalten direkt gegenübergestellt, links auf Latein und rechts Deutsch, sodass der Lateinkundige vergleichen kann. Inhaltlich geht es um die Grundfragen der menschlichen Führung. Zwar richtet sich Aquin primär an den König Zyperns, jedoch ist Blankertz zuzustimmen, dass es sich um sehr allgemeine Erkenntnisse zur Führung von Gesellschaften und zu Organisationsfragen handelt. Nach Blankertz hat sich Aquin dabei vornehmlich auf Erkenntnisse aus der Mönchsgemeinschaft konzentriert, die ja, was für Blankertz wichtig ist, eine freiwillige ist. Wenn Aquin vom Volk spricht, meint er damit nicht ein Staatsvolk, sondern vielmehr freiwillige Gemeinschaften, so Blankertz. Woraus man wiederum ein Widerstands- oder Sezessionsrecht ableiten kann, was man allerdings so wörtlich eben bei Aquin nicht findet und auch aus der bisherigen Rezeption nicht vermuten würde. „Das Ziel der Gruppe muss mit dem jedes Einzelnen übereinstimmen.“ Oder wie Blankertz sagt: „Solange die Führungskraft keine Gewalt ausübt und Menschen zum Gehorsam zwingt, bedarf es keiner anderen Vorsichtsmaßnahme als der Möglichkeit – dem Recht – zur Sezession.“ Unter Aquin gibt es aber neben dem Widerstandsrecht auch eine Widerstandspflicht, die dann eintritt, wenn die Politik der Herrscher sich gegen Gott beziehungsweise in einer heutigen Auslegung gegen den zentralen moralischen Wert der Gruppe richtet. Der Text, datiert zwischen 1265 und 1273, wird damit zu einer Fundgrube freiheitlicher Gedanken, nicht zuletzt auch dadurch, dass Aquin die Führung der Gemeinschaft durch eine Person als weniger gefährlich als durch ein Gremium einstuft.

„Stefan Blankertz: Jede Macht ist illegal: Vom Prinzip der Führung“ bei amazon.de kaufen