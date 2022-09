Liberaler Einwurf Bedingungsloses Grundeinkommen?

04. September 2022

Glücksgefühle für die Umverteiler

von Sascha Tamm

Artikel aus ef 225, September 2022.

In Berlin läuft gerade die Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren. Es fordert einen Pilotversuch für ein vorgeblich „bedingungsloses“ Grundeinkommen in der Stadt. Jeder Mensch soll also durch den Staat ein Einkommen erhalten – unabhängig davon, ob irgendeine Bedürftigkeit nachgewiesen wird. In ihrer Kampagne werben die Initiatoren auf überall in der Stadt präsenten Plakaten damit, dass dieses Grundeinkommen mehr Solidarität, mehr Glücksgefühle und sogar mehr Sex und vieles andere bringen könnte. Das sollte, so die Forderung, ausprobiert werden. Unklar bleibt dabei, ob die staatliche Generierung von Glücksgefühlen, sexueller Aktivität oder auch Solidarität legitime politische Ziele sind – das wird einfach vorausgesetzt.

Für viele klingt das gut: Die Menschen wären von den Zwängen der Erwerbsarbeit befreit. Sie könnten frei entscheiden, was sie tun und lassen. Doch neben dem offensichtlichen, doch von den Anhängern des Modells gern verschwiegenem Fakt, dass dafür die Menschen bezahlen müssen, die die Arbeiten machen, für die sich die Grundeinkommensempfänger in ihrer Freiheit zu schade sind, ist noch etwas anderes wichtig: Den Menschen wird so ihr eigentliches Menschsein, ihre Eigenverantwortung und ihre Selbstbestimmung geraubt – zugunsten eines Leistungen zuteilenden Kollektivs und seiner Funktionäre. Menschen wären nicht mehr dafür verantwortlich, etwas zu tun oder zu produzieren, das andere Menschen brauchen und für die sie bereit sind, etwas zu bezahlen. Ihr Einkommen würde von einem Gremium bestimmt, das festlegt, wie viel anderen Menschen weggenommen wird – und zwar mit staatlich Zwangsmitteln. Es wäre damit einfach egal, was sie tun. Sie können es als kulturell wertvoll oder solidarisch oder glückssteigernd oder sexuell befriedigend bezeichnen, doch das wäre offensichtlich unwichtig.

Die Entwicklung des Menschseins, jeder kulturelle und intellektuelle Fortschritt, alles, was Menschen ausmacht, beruht jedoch darauf, dass sie in freiwillige Kooperation mit anderen eintreten, dass sie Dinge tun, die für andere wertvoll sind.

Die Befürworter argumentieren, dass ja jeder Mensch das Grundeinkommen erhalten würde – es also gar nicht um Umverteilung ginge. Das ist offensichtliche Demagogie und wird deshalb in unserer Wohlstandsgesellschaft gern aufgenommen. Doch natürlich bekommen die einen nur etwas von ihrer mehr oder weniger großen Steuerlast zurück, während die anderen Nettoeinkommen generieren, ohne irgendetwas anderes als staatliche Zwangsmechanismen zu haben, um die Bezahlung zu begründen.

Ein anderes Argument ist nicht ganz so leicht von der Hand zu weisen: Schon heute gibt es eine gewaltige staatliche Umverteilung im Sozialsystem, die durch das vorgeblich bedingungslose Grundeinkommen entbürokratisiert werden könnte. Einerseits sind Zweifel angebracht, ob das tatsächlich in dem Ausmaß gelingen kann, der suggeriert wird. Andererseits ist ein Teil der bestehenden Grundsicherungsmechanismen die Bedürftigkeitsprüfung, und diese ist moralisch geboten: Es sollten wenigstens einige nachprüfbare Bedingungen erfüllt sein, wenn Menschen das Recht beanspruchen, ihre Lebenshaltung durch andere bezahlen zu lassen, ohne etwas dafür zu tun.

