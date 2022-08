Bericht zur Lage der Nation Das Angstkarussell

26. August 2022

Man kann Ängste nicht immer nur geben

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Der A hat Angst vor Gewitter. Die B hat Angst vor Donner. Der C hat Angst vor Flutwellen. Die D hat Angst vor Dürren. Der E hat Angst vor Heuschreckenplagen. Die F hat Angst vor Löwen. Der G hat Angst vor Insekten. Die H hat Angst vor Bakterien. Alle zusammen haben Angst vor Krankheit, Arbeitslosigkeit, Berufsunfällen, Altersarmut, Pflegebedürftigkeit. An einem Mittwoch ist es für die Jahreszeit zu feucht. In der Straßenbahn hustet ein Mann. Am Horizont sieht man die Kühltürme eines Atomkraftwerks. Ihre Wolken scheinen grau wie Regenwolken. Jetzt hat jeder Angst.

Bei den nächsten Wahlen gewinnen Politiker, die Angst haben. Sie versprechen, die Gefahren zu besiegen. Die Lage ist so gefährlich, dass keine Zeit bleibt, sie in Ruhe zu analysieren. Man handelt. Man ändert. Man baut die Gesellschaft um. Man baut die Industrie um. Man baut den Staat um. Nichts bleibt, wie es war. Alles wird anders.

Der A findet sich nicht mehr zurecht. Die B kennt sich nicht mehr aus. Der C ist verwirrt. Die Erwartungen der D werden enttäuscht. Der E weiß nicht mehr, worauf er sich noch verlassen kann. Die F hört den Menschen zu und kann die sich widersprechenden Botschaften nicht mehr ordnen. Der G wird depressiv. Die H fängt an, um sich zu schlagen. Langsam haben alle Angst vor allem. Und vor jedem.

Die hochnervöse Gesellschaft beginnt mit ihrer Suche nach den Schuldigen. Weil sie versäumt hatte, das Problem zu beschreiben, das sie lösen wollte, orientiert sich ihre Wut an den Veränderungen. Oder daran, dass manches noch immer so ist, wie es war. Die Aggressionen steigern sich. Attackiert wird alles, was neu ist. Und attackiert wird, was alt ist. Vor allem aber konzentrieren sich die Vorwürfe auf jene, die versprochen hatten, der Angst Herr zu werden.

Die allgemeine Enttäuschung über das Fortbestehen der Angst lässt die Politiker in den Blick geraten, die Rettungen versprochen hatten. Ihre Rettungen, heißt es, brachten weder Rettung noch Besserung. Erst werden ihre Maßnahmen, dann sie selbst zum Ziel deutlicher Kritik. Die Kritik intensiviert sich. Die Fronten verhärten sich. Es herrscht Handlungsdruck. Denn die Angst besteht weiter. Und eine neue Angst tritt hinzu: Die Angst der Politiker vor dem Volk.

Zur Angstbewältigung werden jetzt Schritte eingeleitet. Neue Behörden entstehen. Neue Instrumente werden geschmiedet. Neue Polizisten stehen auf den Straßen. Alles hört auf den Namen „Sicherheit“. An einem Mittwoch messen Experten den höchsten Messwert, der je gemessen wurde, seit man mit dem Messen begonnen hat. Ein Kommentator im Fernsehen gibt zu, dass ihm das Angst macht. Viele vertrauen ihm. Und bekommen auch Angst. An einem Mittwoch gehen Menschen sorgenvoll protestieren. In einer Straßenbahn husten zwei Frauen. Ein junger Polizist erschreckt sich. Ein Schuss fällt. Gegen Abend zieht Regen auf. Die Luft ist schwül. Es ist zu heiß für die Jahreszeit. Es blitzt. Es donnert. Alle haben Angst.