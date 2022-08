Make love not law Die Psychologie des Totalitarismus

20. August 2022

Warum man Mattias Desmet lesen sollte

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 225, September 2022.

Der belgische Psychologe Mattias Desmet (siehe zu ihm auch den Artikel von Robert Grözinger in diesem Heft, Seite 25–28) war mir während meiner Streifzüge durch das Internet während der pandemischen Lockdowns 2020/2021 aufgefallen. In einem seiner vielen Online-Interviews beschrieb er, was er in der Frühphase der Corona-Krise im Zusammenhang mit dem „neuartigen Virus“ empfunden hatte. Seine Schilderung, der berichteten epidemischen Gefahr im Februar und März des Jahres 2020 mit dem gehörigen Respekt eines Nicht-Fachmanns entgegengetreten zu sein, klang mir vertraut. Ebenso war es mir ergangen. Erst in den folgenden Wochen, berichtete Desmet auf Youtube, habe er sich darauf konzentriert, die veröffentlichten Zahlen auch mit den Augen eines Statistikers zu betrachten. Das fiel ihm nicht schwer. Denn auch in diesem Fach ist der Universitätsprofessor ausgebildet. Aus diesem Blickwinkel nun kamen Desmet Zweifel: Was er lesen konnte, war schlechterdings nicht in einen widerspruchsfreien Zusammenhang zu bringen. Irgendetwas an der allgegenwärtig thematisierten Gesundheitskrise war offenbar unrund.

Es wären wohl nicht allein diese Schilderungen Desmets gewesen, die mich – wegen ihrer Parallelität zu meinem Erleben dieser Zeit – für ihn interessiert hätten. Hinzu kam, dass er in sympathischer Offenheit von einem Brett erzählte, das er zunächst noch bei allem vor seinem Kopf hatte und das erst nach einer weiteren Phase des Überlegens plötzlich von ihm fiel: Mattias Desmet forscht über das Phänomen der „mass formation“, was man im Deutschen wohl am griffigsten mit dem unerfreulichen Begriff der „gesellschaftlichen Gleichschaltung“ bezeichnen kann. Und unvermittelt erkannte Desmet, dass der Öffentlichkeit überall nicht nur implausible Zahlen zur Pandemie präsentiert, sondern auch widersprüchliche Bekämpfungsmaßnahmen angeordnet wurden. Also machte er sich daran, den Gleichschaltungsprozess rings um ihn herum in Echtzeit fachkompetent zu erforschen.

Eines der nun vorliegenden Ergebnisse dieses wissenschaftlichen Tuns ist das seit Mai 2022 in London gedruckte Buch „The psychology of totalitarianism“, von dem es – soweit ersichtlich – bislang (leider) eine deutschsprachige Version noch nicht gibt. Ich halte das Werk für so unbedingt lesenswert, dass ich dazu neige, selbst eine Übersetzung zu liefern, sollte es nicht bald jemand anderes tun. Im Endeffekt hat die Sache mit Corona Desmet den letzten Anstoß gegeben, ein schon seit November 2017 in den Blick genommenes Buchprojekt über den Totalitarismus zu verwirklichen. Im August 2021 begann er mit der Niederschrift, ohne im Nachwort zu vergessen, seiner Verlegerin für den gedeihlichen Zeitdruck zu danken, den sie ihm machte.

Anders als Diktaturen, die ihren Untertanen mit rücksichtsloser Gewalt Gehorsam abzwingen, funktionieren Totalitarismen wesentlich durch einen anderen Mechanismus. In ihrem Innern greift hier eine eigene Bereitschaft der Unterworfenen, sich als Individuen folgsam in ein größeres Ganzes einzufügen. Dabei herrscht eine überbetonte Stimmung der Solidarität mit der Masse aller anderen. Aus dieser allgemeinen Gemütslage resultiert zugleich eine erbarmungslose Intoleranz gegenüber jeder Stimme, die das Kollektiv in Zweifel zieht oder die nur Fragen nach der Plausibilität des Ganzen stellt. Im Ergebnis dieser Abläufe entsteht ein Zustand der Massenhypnose, die nicht nur grundlegende ethische Gefühle des Einzelnen zum Schweigen bringt, sondern die individuelle Kritikfähigkeit der Betroffenen faktisch stilllegt. Jeder dergestalt gleichgeschaltete Einzelne folgt nun sogar in der subjektiven Überzeugung der eigenen Freiwilligkeit der Masse, weil es einen Unterschied zwischen dem eigenen Wollen und dem Wollen aller für ihn gar nicht mehr gibt.

Will man diesen empirischen Befund nun, wie Desmet, wissenschaftlich näher untersuchen, muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, was die Entstehungsvoraussetzungen für eine solche Ballung der Einzelmenschen zur Gesellschaftsfaust sind.

In einem wissenschaftshistorischen Rückblick fragt Desmet zunächst nach den wesentlichen Wirkprinzipien, die unsere gegenwärtigen Gesellschaftssysteme prägen. Dabei entwickelt er eine enge Zusammenhangsbeziehung zwischen der Aufklärung einerseits und einem mechanistischen Weltverständnis andererseits. In der Frühphase der wissenschaftlich-technischen Durchdringung aller menschlichen Umgebungsbedingungen schien es zunächst möglich, Wirkmechanismen erforschen, erkennen und beschreiben zu können, um sie sodann mittels pfiffiger Apparaturen nutzbar zu machen. Je genauer der Blick in die Natur allerdings möglich wurde, desto klarer wurde den sensibleren Forschern: Hinter der ersten Scheinsicherheit und Scheinklarheit beobachtbarer Effekte lauern tiefe Bereiche des Unerkennbaren und also auch des Unbeherrschbaren. Diese neue Unsicherheit und Unbestimmtheit von Wissenschaft und Technik konnte nicht ohne psychologische Folgen bleiben. Kurz gesagt: Wer Gott und Religion für obsolet hielt, weil er gemeint hatte, die Geheimnisse des Seins nun selbst entzaubert zu haben, der musste angesichts der neuen Unklarheiten notwendigerweise in einen unvermuteten seelischen Abgrund fallen. Völlig neu stand die Sinnfrage im Raum. Und nicht einmal breit angelegter Wissenschaftsbetrug durch das Manipulieren von Forschungsergebnissen war hier geeignet, auf Dauer Ersatz für fehlenden intellektuellen Grund zu bieten.

Erstaunlich folgerichtig zeigt Desmet den Entwicklungsgang aus diesem neuen metaphysischen Vakuum der Wissenschaft in einen Zustand der gesellschaftlichen Haltlosigkeit. Und er begründet, warum die von ihren greifbaren Lebenswelten digital entkoppelten Individuen zuerst in eigene Sinnkrisen und dann in kollektive Angstzustände fielen. Je zentralisierter die politischen Entscheidungsprozesse der staatlichen Moderne ausgestaltet wurden, desto geringer wurde folglich auch der Einfluss jedes Menschen auf sein eigenes Schicksal. Der solchermaßen mechanisierte Mensch ist schließlich nicht mehr ein fühlendes, persönlich agierendes Subjekt, sondern ein ferngesteuert-getriebenes Objekt anonymer Befehlsketten.

Wird einer Masse solcher verängstigten und vereinsamten Individuen ohne eigenes Sinnempfinden von außen die Möglichkeit gegeben, sich in einem solidarischen Kampf gemeinsam für eine gute Sache zu engagieren und einem unsichtbaren Feind geschlossen entgegenzutreten, um sich und andere zu schützen, dann hat dies ein für alle Seelen schier unwiderstehliches Beglückungs- und Sinnstiftungspotenzial. Der Sirenengesang des medialen Narrativs verengt jedes noch so vielgestaltige Realitätsbild und fokussiert das Bewusstsein aller Einzelnen auf die zum Monopol gewordene Erreichung des einzelnen konsentiert guten Ziels. Es macht keinen Unterschied, wie klug oder einfältig einer ist, wie intelligent oder begriffsstutzig: Die Anziehungskraft des gemeinsamen Schwingens im Einklang ist zu machtvoll, als dass sich kritische Anteile der Masse dem zu entziehen vermögen. Mehr noch: In dem gleichen Maße, in dem dieser Totalitarismus das archaische Gruppenglück aufblühen lässt, bringt er den Verstand der Einzelnen zum Schweigen. Das rationale Gegenargument bleibt ungehört, denn wäre es zutreffend, drohte nur der Rückfall in den Vorzustand diffuser individueller Ängste: ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Persönlichkeit und digitalisiert verobjektiviert wie ein seelenloses Zahnrad inmitten eines unüberschaubaren Ganzen.

Als Ausweg aus dem kollektiven Wahnsinn empfiehlt Desmet freundliche Beharrlichkeit, Menschlichkeit, Demut und die Bereitschaft, andere so sein zu lassen, wie sie sein möchten. Andere mit Gewalt aus ihrer totalitären Verblendung prügeln zu wollen, wäre faktisch ebenso aussichtslos wie normativ unzulässig. Den Nichthypnotisierten bleibt als Königsweg aus der Psychologie des Totalitarismus nur ihr eigener Erfindergeist. Denn bezeichnenderweise ist alles Mechanische dem Kreativen immer unterlegen.

