Erste Kehrtwenden in Sachen Corona Rationalisierung der Corona-Rechtsprechung

19. August 2022

Entscheidungshinweis für Quarantäneopfer

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Lange – für mein Empfinden: zu lange – hat die Rechtsprechung den „I want you to panic“-Modus der staatlichen Legislative und Exekutive in Sachen Corona mitgetragen. Der Generalimpetus, dem „Team Vorsicht“ angehören zu wollen und (fast) alle Grundrechtsverkürzungen durch gerichtliche Beschlüsse und Urteile gutzuheißen, war unübersehbar. Ich selbst habe an vielen Stellen immer wieder für eine nüchterne Rückbesinnung auf etablierte methodische und insbesondere verfassungsrechtliche Standards plädiert. Doch meist war die Angst vor der unbekannten Gesundheitsgefahr zu groß und (offen gesagt) herrschte ein deutlicher Konformitätsdruck. Statt detailliert in tatsächliche und rechtliche Details einzusteigen und staubtrockene juristische Arbeit abzuliefern, verlor sich die Justiz in allgemeiner Gefahrbekämpfungsrhetorik.

Am 26. Juli 2022 hat nun der 20. Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes in München eine erfreulich dogmentreue Entscheidung gefällt. Das Urteil zu lesen, ist sicher nicht nur jedem kritischen Geist, sondern insbesondere Freunden der juristischen Differenzierungskunst ein Genuss. Ein Gesundheitsamt hatte zwei zehnjährige Schüler eilfertig in häusliche Isolation verfügt, da ein Mitschüler, mit dem sie gemeinsam den Unterricht besucht hatten, mittels eines PCR-Tests positiv auf Coronaviren detektiert worden war. Nachdem das Verwaltungsgericht den hilfesuchenden Klägern erstinstanzlich noch bescheinigt hatte, bei ihrer amtlich verfügten Isolierungspflicht gehe es mit rechten Dingen zu und der Fall liege so klar, dass es einer Berufungszulassung nicht bedürfe, hatten die Oberrichter rechtliche Zweifel und ließen das Rechtsmittel ihrerseits zu. In eine Vielzahl verwaltungsrechtlicher Feinheiten eingewoben, finden sich obergerichtliche Klarstellungen erfreulichster Art.

Der Senat macht deutlich: Ansteckungsverdächtig im Sinne des Paragraphen 2 Nummer 7 des Infektionsschutzgesetzes ist, bei wem zwar objektive Anhaltspunkte für eine Gefahr der Aufnahme und Weitergabemöglichkeit von Krankheitserregern sprechen, die aber nicht hinreichen, um die tatsächliche Gefahrensituation abschließend zu beurteilen. Für die darin liegende Gefahrenverdachtslage müsse gelten: „Die Vermutung, der Betroffene habe Krankheitserreger aufgenommen, muss naheliegen. Eine bloß entfernte Möglichkeit genügt nicht. Demzufolge ist die Feststellung eines Ansteckungsverdachts nicht schon gerechtfertigt, wenn die Aufnahme von Krankheitserregern nicht auszuschließen ist.“ Daraus folge das Erfordernis: Die Annahme, der Betroffene habe Krankheitserreger aufgenommen, muss wahrscheinlicher sein als das Gegenteil. Um eine solche Wahrscheinlichkeitsabwägung ordnungsgemäß durchführen zu können, bedarf es entsprechender tatsächlicher Feststellungen der Behörde. Fehlen diese, geht das nicht zulasten des Bürgers, sondern zulasten der Behörde.

Des Weiteren stellen die Münchner Richter klar: Gefahrprognosen sind kein Privileg einer Behörde, sondern voll gerichtlich überprüfbar. Eine „Kontrollbeschränkung der Gerichte“ gibt es also nicht. Die Dritte Gewalt macht klar: Sie ist (wieder) bereit, Exekutivhandeln auf methodische Richtigkeit zu prüfen. Das ist ein sehr gutes Zeichen im dritten Jahr des pandemischen Sonderrechtes. Wer mehr über die Entscheidung wissen will, sollte sie sich im Original ansehen. Aktenzeichen: 20 B 22.29 und 20 B 22.30. Es waren ja zwei Kläger. Die Bedeutung der „Inzidenz“ im Landkreis wird geschliffen. Der Senat erkennt, dass der Evaluationsbericht des Sachverständigenrates nach Paragraph 5 Absatz 9 des Infektionsschutzgesetzes dem Richtervorbehalt aus Artikel 104 Absatz 2 des Grundgesetzes seinen Wert wieder zugebilligt sehen will. Und er wagt sogar auszusprechen, dass Gesichtsmasken wenig Infektionsschutzwert haben, „da die Aerosole an der Maske vorbei eingeatmet werden“.

Es ist noch nicht lange her, da wurden jene, die dies äußerten, schräg angesehen. Nun sind diese Erkenntnisse in Bayern obergerichtlich ausgesprochen. Mehr noch: Anders als das Verwaltungsgericht lässt es der Verwaltungsgerichtshof damit nicht gut sein, sondern er hat die Revision zugelassen. Warten wir also ab, welchen Weg Leipzig einschlagen wird. Die Grundrechte haben das Ende ihrer Tage also noch nicht gesehen.