Die vierte Virussaison läuft sich warm Steht der moderne Staat vor seinem Ende?

05. August 2022

Masken als Symbol der Gegenaufklärung

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Sie wollen es wieder tun. Sie wollen Menschen wieder mithilfe des Gesetzes zwingen, Gesichtsmasken zu tragen. Sie wollen wieder Ausweispflichten vor Gaststätten und Turnhallen einführen. Sie wollen wieder Impf- und Testorgien feiern lassen. Sie bekämpfen noch immer ein Virus, das in diesen Tagen seit mindestens drei Jahren um den Globus reist.

Sie – das sind deutsche Regierungspolitiker, die an einem neuen Gesetz für den kommenden „Corona-Herbst“ basteln. Einen Herbst, der also – man rechne und staune – das SARS-CoV-2 ein viertes Mal zur Wintersaison begrüßen wird. Man lasse sich nicht irritieren: Die als „Covid-19“ bezeichnete Krankheit trägt die „19“ in ihrem Namen, weil sie erstmals im Jahre 2019 gesehen worden sein will. Wir gehen also in die vierte Saison – mit ein und demselben Virus.

Das Stürzen heiligster Verfassungsgrundsätze, das Kleinreden internationaler ethischer Standards, das immer neue Ändern von Gesetzesregeln, damit irgendein tagespolitisch gewünschtes Ergebnis nur irgendwie passt, das Abgehen von medizinischen Standards, die ununterbrochene Neuerfindung von Gefahrszenarien oder Gruselmodellen: All das wird weiter- und weitergetrieben. Und kein Ende ist absehbar. Geht es nach dem Willen der nun aktiven Berliner Bundesregierung, plant das „Wir“ (das ja bekanntlich immer entscheidet) bereits bis zum 7. April 2023 pandemisch. Und der gebotene Aufschrei in der Öffentlichkeit? Ich habe ihn noch nicht vernommen.

In einer deutschen Medienwelt, die seit Jahrzehnten vor dem Aktenzeichen XY warnt und vor Neppern, Schleppern und Bauernfängern, vor Trickbetrügern und Enkeltricksern, vor Abzocke und Internetbetrug, die Verbraucher schützen will und zu Wachsamkeit vor raffinierter Profitgier aufruft, die Ratgebersendungen in Endlosschleife sendet und Warnhinweise auf jedem Produkt geschrieben sehen will: In einer solchen Medienwelt wird akzeptiert, dass eine Gesichtsmaske gegen eine vier Jahre alte Erkältungskrankheit staatsmonopolgewaltig in Stellung gebracht wird?

Masken sammeln im endlos feuchtwarmen Strom des menschlichen Atems Millionen und Milliarden von Keimen, Bakterien, Pilzen und Dreck jeder sonstigen Art. Ohne Pause pumpt die Lunge unfassbare Luftvolumina gegen die Plastikwände des zweiten Gesichts. Im rhythmischen Einfallen und Aufblähen des FFP2-Zeltes manifestiert sich die zusätzliche Kraft, die der Körper aufwenden muss, um sich mit Sauerstoff zu versorgen. Es gelingt ihm nicht hindernisfrei. Er ermüdet schneller. Die permanente Rückatmung aus der eigenen Ausatemluft lässt den Anteil des Kohlendioxids im eigenen Blut steigen. Der Maskenträger wird müder, als er sein muss. Sein Immunsystem sieht sich genötigt, der gesteigerten Last aus Krankheitserregern im Gesicht zu trotzen. Zu wenig Sauerstoff. Zu viele feindliche Mikroorganismen. Und dann auch noch: die zusätzlichen Mikrofasern aus dem Maskeninneren, die mit jedem Atemreflex in die Bronchien gesaugt werden. Wer chic sein will, trägt eine bunte Maske. So stellt er sicher, auch noch chemische Farbstoffpartikel in Unmengen einzufahren. Ist es das, wovon Berliner Politiker heute glauben, es diene der Volksgesundheit?

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann hat vor wenigen Tagen eingeräumt: Die einrichtungsbezogene Impfnachweispflicht sollte vorzeitig aufgehoben werden, weil sie ihren gesetzlichen Zweck nicht erfüllen kann. Da inzwischen feststeht, dass Geimpfte eine Corona-Infektion ebenso an andere weitergeben können wie Ungeimpfte, ist die Ratio auch für einen sanften Impfzwang fortgefallen. Das Virus frisst sich so oder so durch die Bevölkerung. Warum also diese noch weiter mit Verwaltungszwängen quälen?

Mein Eindruck ist: Die dritte Gewalt im Staat ist nun in diesem kommenden vierten Corona-Herbst – vielleicht letztmals – aufgerufen, den ethischen und verfassungsrechtlichen Grundprinzipien unseres Gemeinwesens Geltung zu verschaffen. Kapituliert sie erneut, diesmal aber ohne die Möglichkeit eines wissenschaftlich irgendwie noch begründbaren Gefahrenverdachts, vor der Macht des politisch Faktischen, sieht es schlecht aus für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in einem aufgeklärten Staatswesen. Eine moderne Republik braucht eine Rechtsprechung, die sich an rationaler wissenschaftlicher Methode orientiert. Fällt das hingenommene Staatshandeln jedoch zurück in ein simples, archaisches Angstmanagement, sähen wir nicht nur eine schlechte Gesundheitspolitik, sondern auch ein Ende des Projekts der Moderne. Das wird man sich klarmachen müssen, wenn man künftig eine Gesichtsmaske sieht: Wird sie von ihrem Träger nicht aus freien Stücken vor sein Gesicht gehängt, sondern nur, um Gesetze zu erfüllen, dann ist ein Stück menschheitsgeschichtlicher Hoffnung gestorben.