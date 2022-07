Kleine Lebensschule Das Innen und das Außen

29. Juli 2022

Schweigen oder überholen

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Vieles im Leben ist schwierig. Manches ist sehr schwierig. Am schwierigsten jedenfalls ist es, es allen recht zu machen. Schon der vergleichsweise einfache Versuch, allen gerecht zu werden, ist eine Herausforderung. Aber: Es allen recht zu machen bedeutet, die Richtigkeitsvorstellungen der anderen zu erahnen und beizeiten nach ihnen zu handeln. Das ist schwierig. Sehr schwierig. Vielleicht zu schwierig überhaupt.

Spricht man Deutsch, prägt den Plural bei der Benennung von grammatikalisch femininen Personengesamtheiten das abschließende „-innen“: Lehrerinnen. Fahrradfahrerinnen. Näherinnen. Mörderinnen. Betrügerinnen. Triebtäterinnen. Das aber ist für jeden sprachsensiblen Sprecher (und sicher auch für alle sprachsensiblen Sprecherinnen) ein Drama. Denn just dieses „-innen“ lässt allzu leicht ein Außen mitlesen, auch ohne dass man es will.

Wie also macht man es allen recht, wenn man von Studentinnen oder Fußgängerinnen, von Küchennutzerinnen und Stöckelschuhträgerinnen sprechen muss, aber dabei keine Teilnehmerinnen des kollektiven Bezeichnungsgegenstandes ausschließen mag, also insbesondere solche, die nicht im Inneren studieren oder dort nicht zu Fuß gehen können, die keine Innenküche nutzen wollen oder die Stöckelschuhe schlicht ablehnen? Haben diejenigen, die außerhalb studieren, die draußen spazieren gehen, die Außenküchen nutzen oder flach außerhalb des Absatzes stehen, kein Recht, Berücksichtigung zu finden?

Der deutsche Innen-Plural ist – wie hoffentlich mit diesen Beispielen deutlich wird – exklusiv. Er ist ausschließend. Er wird denen da draußen nicht gerecht. Er kann es also denen außerhalb auch nicht recht machen. Das Innen steht außerhalb des Rechtes. Denn im Recht wären nur das Innen und das Außen gemeinsam. Das Innen diskriminiert also das Außen. Und die Studienabbrecherinnen und Berufsversagerinnen, die Korpulentinnen wie auch die Korpuskelinnen manifestieren diese Diskriminierung.

Wie inkludiert man also das Äußere am besten nach Innen? Wie macht man es denen da draußen und denen da drinnen gleichermaßen recht? Vielleicht muss man sich einfach vom Deutschen lösen! „I met a friend“, sagen mir zwei Freundinnen. Und ich muss minutenlang weiter zuhören, bis ich aus dem Kontext erfahre, ob sie innen zu den Freundinnen oder ob er draußen zu den Freunden gehört. Ist also auch das Englische eine Anstrengungskultur? „Right, it’s difficult sometimes“, sagen lächelnd ein paar Passantinnen. Dann steigen sie aus dem Bus. Ich betrachte sein Inneres. Rechts von ihm rast der Gegenverkehr so schnell vorbei, dass es schwierig ist, in sein Inneres zu blicken. „Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber Busfahrer, bleib bei deiner Seite“, denke ich. Der Singular rettet manchmal Leben.