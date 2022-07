Lichtschlags Beste Comcast

23. Juli 2022

Der etwas weniger politisierte Medienriese mit Dividende und Erfolgsbilanz

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 224, Jul./Aug. 2022.

Die Comcast Corporation ist der größte Kabelnetzbetreiber, der zweitgrößte Internetdienste-Anbieter und die drittgrößte Telefongesellschaft in den USA. Nach Umsatz war Comcast 2020 der drittgrößte Medienkonzern der Welt, nach AT&T und Alphabet, vor Facebook, Disney und Apple. Der langjährige Telekommunikationskonkurrent AT&T allerdings hat vor wenigen Wochen seinen Medienbereich wieder abgespalten (beziehungsweise mit Discovery fusioniert an das neue Unternehmen Warner Bros. Discovery), denn die extrem breite Aufstellung seit dem Zukauf von Time Warner hatte beim Riesen aus Dallas nie wirklich funktioniert. Wobei AT&T immer vor allem eine Telekomgigant geblieben war, bei dem die Medien nicht so gut nebenherliefen, während Comcast inzwischen bereits mehr als die Hälfte des Umsatzes im Medienbereich im weiteren Sinne generiert: durch Filmstudios (Universal Studios, Dreamworks et cetera), ihnen angeschlossene Themenparks und Merchandising-Aktivitäten (Universal), klassische Fernsehsender (NBC, CNBC und andere) und immer stärker auch im Bereich Video-Streaming.

Kaum eine andere Branche hat in den letzten Jahren tiefgreifendere Veränderungen durchgemacht und durch neue Perspektiven so viele Phantasien geweckt wie die gute alte Film- und TV-Industrie. Fernsehen? Gibt es noch einen Unter-60-Jährigen, der analoge TV-Sender schaut? Doch Fernsehen lebt wie kaum je zuvor, dank Video-on-Demand per Streaming, dank neuer Komprimierungstechniken und heute üblicher Internet-Datenübertragungsvolumen, die noch vor Kurzem undenkbar waren, als selbst einfache Fotos noch Minuten brauchten, um vollständig geladen zu werden. Mit der neuen Übertragungs- und auch zeitlich individuell wählbaren Film-Abspielmöglichkeit etablierten sich neue Inhaltsformate. Der Siegeszug vielteiliger und mehrstaffeliger Fernsehserien ist eng gebunden an die neue Form des Konsums. Die wenigen alten Serien, deren Einzelfolgen nicht in sich abgeschlossen waren, erkennt man heute noch an der Vorschaltung „Was bisher geschah“ für den, der die Ausstrahlung der bisherigen Folgen leider verpasst hatte. Doch wer würde per Streaming eine Serie mit Folge 17 starten?

Streaming galt mit dem Siegeszug des Pioniers Netflix einige Jahre als Goldgrube. So lange, bis das Angebot weiterer Anbieter dank dieser Marktanreize entsprechend stieg und die Konkurrenz immer schärfer wurde. Inzwischen ist die Angebotspalette kaum mehr überblickbar und erste Dienste stehen vor Problemen. Deutsche Unternehmen haben „dank“ der unlauteren Milliarden-Subvention der Öffentlich-Rechtlichen übrigens keine wirkliche Chance, mitzuhalten. Marktbeherrschende Anbieter sind amerikanische Riesen, die mehr oder weniger weltweit am Start sind – zum Empfang und oft auch mit eigenen Produktionen vor Ort. Zuweilen gehören mehrere Streaming-Angebote zu einem, fast immer börsengehandelten, Unternehmen – so wie eben bei Comcast.

Die Wahrheit liegt beim Fußball bekanntlich auf dem Platz – und für den Erfolg von Unternehmen mittel- und langfristig betrachtet im Börsenkurs. Comcast zeichnet sich im Rückblick etwa auf die letzten zehn Jahre durch eine Luro-Kurve von links unten nach rechts oben aus. Und der Riese aus Philadelphia gilt darüber hinaus – was will man mehr – als zuverlässiger und kontinuierlich zulegender Dividendenzahler mit einer aktuellen Dividendenrendite von jährlich etwa 2,5 Prozent, ausgezahlt viermal im Jahr wie bei amerikanischen Aktien üblich. Und gerade diese Unternehmenskultur im Sinne der Anteilseigner ist im Medienbereich und vor allem im beim Vorlauf kostenintensiven Streaming-Markt eher eine Ausnahme, zahlen doch etwa die Branchenriesen Netflix, Amazon Prime als Teil des Amazon-Konzerns, Disney+ und Hulu als Sparten des Disney-Konzerns und Youtube als Dienst von Alphabet gar keine Dividende aus.

Comcast betreibt in den USA und in vielen anderen Ländern, gespeist durch die hauseigenen Filmstudios und die Eigenproduktionen der Fernsehsender, den Streaming-Dienst Peacock. In Europa ist man durch den Zukauf 2018 von Sky eher noch besser aufgestellt. Doch warum könnte Comcast in zehn Jahren besser dastehen als heute – dazu wie immer drei Gründe.

Erstens: Schon die genannten Übernahmen, Abspaltungen und Fusionen machen deutlich, wie sehr die Telekommunikations- und vor allem Medien-Branche in Bewegung geraten ist. Für kleinere Anbieter wird der Markt immer enger – ein Riese wie Comcast, der mit seinen 32.000 Mitarbeitern von der Filmproduktion über diverse klassische und neue Abspielkanäle bis hin zur Auslieferung an den Endkunden über die eigene Telekommunikationssparte breitestmöglich aufgestellt ist, dürfte bessere Chancen und nach einer Marktbereinigung womöglich eine rosige Zukunft haben.

Zweitens: In gesellschaftlichen Umbruchs- und Krisenzeiten ist vieles gefährdet, aber Brot und Spiele, heute also Lebens- und Genussmittel sowie Unterhaltungsmedien, bieten Trost in der Not. Die Menschen werden Ablenkung suchen – Comcast ist einer der Lieferanten.

Und drittens: Im Vergleich mit vielen neuen und alten Konkurrenten gilt Comcast als eher wenig politisch, weniger woke. Netflix und Disney etwa könnten für ihre Ideologisierung noch teuer bezahlen, sie verloren zuletzt kräftig an Kundschaft. Gut für die, die da eher ihr eigenes Ding machten – nicht zuletzt durch einen starken Fokus auf Sport und dort insbesondere auf die nicht politisierten Spielarten wie Nascar-Rennen.

