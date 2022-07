20. Juli 2022

Interview mit Klaus Kelle von „The Germanz“, Initiator der „Treffen der Schwarmintelligenz“

ef: Herr Kelle, nach Jahren des Aufwärtstrends der alternativen Medien in Deutschland kommen die Einschüsse näher. Die „Achse“ verliert 100.000 Euro wegen eines Denunzianten auf Twitter, Boris Reitschuster werden die PayPal-Konten ohne Angabe von Gründen gesperrt. Uns bei eigentümlich frei wurden zum Beispiel immer wieder Videos auf Youtube gelöscht und mit Kanallöschungen gedroht. Was ist bei Ihnen so los?

Kelle: Bei „The Germanz“ werden seit einiger Zeit, zuletzt zunehmend, verlinkte Artikel von Facebook blockiert, weil die angeblich „gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstoßen“. Das Faszinierende dabei: Oft handelt es sich dabei um Artikel, die wir eins zu eins von der Deutschen Presse-Agentur übernommen haben. Wir haben dpa ja abonniert. Also: Da kommt ein dpa-Artikel über ein politisches Thema, wird von denen verbreitet und erscheint in Deutschland unbeanstandet in zahlreichen Medien. Nur bei Kelle wird der wortgleiche Artikel von Facebook gesperrt. Das ist schon ziemlich spooky.

ef: Sie haben erstmals 2016 versucht, ein Nachrichtenportal, eine Online-Tageszeitung, zu etablieren. Im Vordergrund stehen da Nachrichten, Meinungsbeiträge sind klar getrennt. Warum?

Kelle: Weil wir der Überzeugung sind, auch beim – Neudeutsch – medialen Agenda-Setting ein bürgerlich-konservatives und wirtschaftsliberales Angebot für die interessierten Leser in Deutschland haben zu müssen. 24 Stunden die Woche, sieben Tage Nachrichten, und nicht nur für Menschen in unseren Blasen, sondern weit darüber hinaus. Wenn wir neben Impfzwang, Ukraine-Krieg und Energiekosten auch berichten, was Uli Hoeneß zu seinem 70. Geburtstag über den deutschen Fußball denkt oder dass Lady Gaga in Düsseldorf ihre Welttournee begonnen hat, und das dann über die sozialen Netze verbreiten, dann kommen viele Tausend Menschen, die niemals ein politisches Kampfportal besuchen würden, auch deshalb auf unser Portal. Und manche schauen dann aber auch, was da sonst noch so steht auf unseren Seiten. Das ist ja das große Problem, dass sich so viele Bürgerliche, besonders wenn sie ein wenig nach rechts rutschen, oft den Bezug zum Alltagsleben der Menschen in Deutschland verlieren. Aber wenn Sie was verändern wollen, dann reicht es nicht, nur immer gegen alles zu sein. Sonst wird man nur noch als seltsame Außenseiter wahrgenommen.

ef: Sie haben nach fast 30 Jahren im Mainstream – Gruner und Jahr, Springer, Berliner Rundfunk und andere – im Jahr 2007 die „Bild“ aus freiem Entschluss verlassen, um sich selbständig zu machen. Warum?

Kelle: Ich bin da nicht im Streit gegangen. Es wurde umstrukturiert, ich war dort sechs Jahre Leitender Redakteur in der NRW-Redaktion, und es gab die Möglichkeit, mit einer fairen Abfindung in Freundschaft zu scheiden und noch einmal etwas Eigenes zu machen, ohne dass mir jemand reinredet, was ich tun und lassen soll. Das fand ich attraktiv.

ef: Und? Haben sich Ihre damaligen Hoffnungen und Erwartungen erfüllt?

Kelle: Nein, erst einmal nicht. Ich hatte gedacht, wenn ich ein passabler Journalist bin, das Geschäft kenne, gut schreiben und reden kann, dann läuft das von selbst. Aber das war und ist bis heute ein Irrtum.

ef: Warum?

Kelle: Sehen Sie, ich bin kein Unternehmer, vor allen Dingen will ich keiner sein. Aber – frei nach Merkel – jetzt bin ich nun einmal da und alternativlos ist es auch. Dies ist definitiv das letzte Mal, dass ich versuche, ein Medium aufzubauen, das sich im Markt behaupten kann. Einige Male ist mir das in meinem Leben gelungen, zweimal bin ich auch gescheitert. Und dass ich bei Medien, wo ich redaktionell verantwortlich war, oft die Zahl der Leser deutlich steigern konnte mit meinem Team, darauf bin ich schon ein wenig stolz. Aber es ist halt ein Unterschied, ob die Kriegskasse von einem großen Medienkonzern gefüllt wird, wenn es losgeht, oder ob Sie gutwillige Kommanditisten sammeln müssen.

ef: Nun, das ist auch der Ansatz von ef, den steinigen Weg beschreiten wir seit bald 25 Jahren ebenso. Aber das sorgt eben auch für eine Verbundenheit der Leser und Freunde mit unseren Medien, von der der Mainstream nur noch träumen kann. Früher war das ja dort auch anders, da gab es einst „Spiegel“-Leser, die stolz darauf waren. Heute kaum mehr vorstellbar.

Kelle: Und dann reiht sich ja in Deutschland Krise an Krise. Während Corona sind die Spendeneinnahmen bei uns um 50 Prozent gesunken. Und dann denken Sie, jetzt geht es wieder los und unsere Community lässt uns nicht hängen, da beginnt dieser Drecks-Krieg und alle legen den letzten Cent zurück – entweder für Urlaub auf Malle vor dem nächsten Lockdown oder dafür, um die Heizkostennachzahlung stemmen zu können. Wir möchten gern viel mehr im Audio und Bewegtbild machen, aber das ist derzeit aus unserer Kasse nicht finanzierbar.

ef: Sie sind in bürgerlichen Kreisen nicht nur als Publizist und Buchautor bekannt, sondern auch ein wichtiger Netzwerker mit Ihren bürgerlich-konservativen Stammtischen in vielen deutschen Großstädten und vor allem mit Ihrer alljährlichen „Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz“. Warum machen Sie das?

Kelle: Weil es mich seit Jahren stört, dass uns gesagt wird, mit wem wir sprechen dürfen und mit wem nicht. Und wenn wir nicht mittanzen, dann nimmt man unsereins aus dem Spiel. Dann gehören wir nicht mehr dazu. Das ist völlig inakzeptabel. Im vergangenen Jahr ist in einer freien und geheimen Wahl in Thüringen eine erfolglose Landesregierung unter Bodo Ramelow von den Bürgern abgewählt worden. Und der Landtag hat dann im dritten Wahlgang in geheimer Wahl absolut rechtmäßig den FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt – mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD. Und niemand wird mir nachsagen können, dass ich auch nur das Geringste mit Herrn Höcke zu tun habe, aber das war eine zweifelfrei demokratische und rechtmäßig zustande gekommene Wahl. Und dann auf Knopfdruck der Psychoterror der Straße gegen die Familie Kemmerich mit massiven persönlichen Drohungen und eine Bundeskanzlerin, die per Telefon aus Südafrika dazu aufruft, eine demokratische Wahl „rückgängig“ zu machen, und dann – das Schlimmste – vollziehen die Roten, Schwarzen, Gelben und Grünen die Anordnung von Frau Gottkanzlerin widerstandslos – das geht nicht. Das ist für mich persönlich der größte politische Skandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und Bodo Ramelow von der SED-Nachfolgepartei regiert immer noch in der Staatskanzlei in Erfurt, gestützt von der CDU – das können Sie sich gar nicht ausdenken. Helmut Kohl dreht sich im Grabe um, was seine „Partei der Einheit“ in Thüringen veranstaltet.

ef: Am letzten Oktoberwochenende findet das Schwarmtreffen 2022 statt – irgendwo in Bayern. Was erwartet die Teilnehmer?

Kelle: Schwerpunkt wird das Thema Rechtsstaat sein. Sind unsere Gerichte noch unabhängig, müssten wir mal über das Grundgesetz schauen und wie geht es einem einst Reichen und Erfolgreichen, der in die Mühlen von Justitia gerät: Und auch in diesem Jahr machen wir keine Gesinnungskontrollen oder Parteibuchchecks am Eingang. Wenn alle drin sind, schließen wir die Türen, und dann diskutieren wir unsere Themen unter uns und ohne befürchten zu müssen, dass irgendein Kasper von der ZDF-„Heute Show“ da rumläuft und unsere Teilnehmer belästig. Wir haben herausragende Referenten, die Namen werden Anfang August veröffentlicht. Die Deutschland-Rede beim Dinner wird der frühere Verteidigungsminister Rupert Scholz halten. Und am Sonntagvormittag wird es ein international besetztes Panel zur Außen- und Sicherheitspolitik geben, auf das ich mich besonders freue.

ef: Wie können unsere Leser mehr über Ihre Veranstaltung erfahren?

Kelle: Einfach kostenlos und unverbindlich registrieren mit einer einfachen Mail mit Namen, Vornamen und Wohnort. Alles Weitere erhalten alle, die registriert sind, dann per E-Mail. Die Halle ist gebucht, Hotels auch, und den genauen Ort, im Norden Bayerns, erfahren Interessenten dann auch auf diese Art. Registrierung unter: kelle@denken-erwuenscht.com.