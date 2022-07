Reisen bildet Ecce homo

08. Juli 2022

Eine städtebauplanerische Zwischenbemerkung

von Carlos A. Gebauer

Als ich kürzlich durch den Kanton Schwyz reiste, führte mich mein Weg vorbei an einem Schild, auf dem stand: „Ecce Homo“. Während ich erst glaubte, an der Verlautbarung irgendeines Nietzsche-Fans vorbeigefahren zu sein, brachte mich ein weiteres Schild kurz darauf ins Zweifeln. Es stellte sinngemäß das Ende von „Ecce Homo“ dar, indem der Schriftzug diagonal durchgestrichen war. Ich hatte also – wie ich glaubte – ein kleines Dorf dieses Namens durchfahren.

Anschließende Recherche erwies deutlich Abweichendes: Hier handelte es sich mitnichten um ein Dorf. Und auch mit Nietzsche hat das Ganze nichts zu schaffen. Die Wohnhäuser sind vielmehr neben eine Kapelle gebaut, die ihrerseits im Jahre 1667 errichtet wurde und nach einem Bild mit dem biblischen Ecce-homo-Motiv benannt ist: Pontius Pilatus präsentiert dem Volk den gefolterten Jesus.

Dass die Häuser und Stallungen nicht fein geordnet um die Kapelle stehen, hat ebenfalls eine Ursache: Ecce Homo ist nämlich kein Dorf im klassischen Sinne dieses Begriffes. Ecce Homo ist vielmehr ein sogenannter „Weiler“. Und weil Weiler kleiner sind als Dörfer, stellen sie regelmäßig keine politischen Einheiten dar. Sie gleichen eher einem größeren Anwesen auf dem Land.

Wie mir weitere Betrachtung einschlägiger Quellen zeigte, weist die deutsche Sprache eine beeindruckende Vielzahl von Namen für Hofansammlungen und Gehöfte auf. Manche dieser Bezeichnungen hatte ich noch nie gehört oder jedenfalls nicht mit diesem Bedeutungsinhalt. Einen „Zinken“ hätte ich bis zu dieser Reise durch Ecce Homo für ein Nasensynonym gehalten, nicht aber für eine (kleine) Ansammlung aus mehreren Höfen.

Ein bloßer Zufall wollte es, dass ich nur kurz danach mit einer Frage nach dem aktuellen Stand der Flutschadenbeseitigung gesprächsweise an das Ahrtal erinnert wurde. So fiel mir auf, dass sich in dem Namen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler offenkundig auch ein Weiler verbirgt. Als diese Stadt im Jahre 1969 aus zwei zuvor unabhängigen Gemeinden zusammengeschlossen wurde, hatte auch der Weiler Ahr schon lange die Größe einer Stadt erreicht. Doch seinen Namen als Weiler trug der Ort – urkundlich wohl belegt – seit dem Jahr 893. Zu diesem Zeitpunkt soll der Ahrweiler ein Herrenhof aus 24 Hofstellen gewesen sein.

Wahrscheinlich ist es eine unerträgliche begriffliche Provokation, den Gedanken zu äußern, doch: Welche Bedeutung hätte es wohl für den Städtebau in und um Ahrweiler seit dem Jahr 893 gehabt, würden sich die Stadtplaner und -errichter demütiger an den Inhalt des Weiler-Begriffs im Namen des Ortes erinnert haben? Hätten sie wohlmöglich davon abgesehen, die Häuser immer enger aneinanderzustellen? Hätten sie dem Fluss der Ahr am Ende mehr Raum gelassen, um sich schlimmstenfalls zu entfalten?

Wer glaubt, er könne menschliche Geschichte für unwichtig oder die Auseinandersetzung mit Begriffen und Benennungen für obsolet halten, der irrt gewaltig. Menschliches Wissen, sagt man, wachse unaufhaltsam. Nichts könnte unrichtiger sein. Menschliches Wissen verwässert sich auch und verschwindet. Menschen wissen immer nur das, was ihnen für ihr aktuelles Leben relevant erscheint. Unwichtiges wird aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt. Und jenes kollektive Gedächtnis liegt nirgendwo sonst als in der Sprache, die eine Gemeinschaft miteinander spricht.

Wenn demnächst die Supermärkte nicht mehr in der Lage sein werden, eine ununterbrochene Reihe von Lebensmitteln vorzuhalten und zum Kauf feilzubieten, dann werden alte Begriffe wieder in neuer Bedeutungsgestalt auferstehen. Spätestens dann, wenn es ans Eingemachte geht. Und wenn angesichts dieser Auferstehung das Volk wieder gefragt werden wird, wer die Flut an Unwissen und den Mangel an Heizmitteln zu verantworten hat, dann wird sich zeigen, ob es auch dieses Mal wieder einen Unschuldigen am Kreuz hängen sehen will. Ecce homo war unschuldig. Und ungeordnet stehende Häuser trotzen der Flut am besten.