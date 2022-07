Ukraine Krieg, Geopolitik, Völkerrecht und Moral

05. Juli 2022

Der Staat ist Aggressor, nicht Beschützer

von Stefan Blankertz

Geopolitik ist der Euphemismus für die Vorstellung, Staaten mit einer gewissen Größe, Wirtschaftskraft oder Einflusssphäre hätten, unabhängig von Moral und gar von Völkerrecht, legitime Machtinteressen. Im Rahmen von Geopolitik sind Begründungen für Ansprüche, wie dieses oder jenes Gebiet gehöre historisch zur eigenen Einflusssphäre oder ein anderer Staat, den man angreifen und sich unterwerfen beziehungsweise einverleiben wolle, sei moralisch verkommen, reine Ideologie. Mit geopolitischen Betrachtungen lassen sich Handlungen der Staatsgewalt erklären, freilich nicht rechtfertigen: Wenn der einen Seite legitime Machtinteressen zugebilligt werden, so kann auch die andere Seite sie mit Fug und Recht für sich beanspruchen.

Die meiste Zeit über verharrt Geopolitik zwischen den verfeindeten Mächten in Spiegelfechterei, in Drohgebärden und in Symbolpolitik. Doch ab und zu wird es ernst, und das heißt für die betroffenen Bevölkerungen beider Seiten: teuer und blutig. Dies tritt gerade dann ein, wenn das Ergebnis nicht sicher abzuschätzen ist, das heißt, wenn eine Seite meint, sie könne mit der kriegerischen Option mehr erreichen als durch bloßes Muskelspiel. Als die USA in den 1960er und 1970er Jahren Südvietnam beistanden und zugleich dort ein korruptes Regime nach dem anderen installierten, weil sie der Domino-Theorie anhingen (wenn ein weiterer Staat kommunistisch werden würde, würden andere wie Dominosteine umfallen), manövrierten sie sich nahe an den Abgrund. Die Domino-Theorie schien sich zu bewahrheiten, aber die USA waren machtlos dagegen. Als die UdSSR 1980 Afghanistan überfiel, angeblich um dort den Feudalismus zu überwinden, hatte sie sich kräftig verkalkuliert: Die eigene Bevölkerung trug den Krieg und seine Kosten nicht (so wie große Teile die US-Amerikaner schließlich aufhörten, den Krieg ihrer Regierung in Vietnam zu unterstützen), die Wirtschaft war nicht in der Lage standzuhalten, und die Verbündeten in der Dritten Welt, die die UdSSR als Speerspitze im antikolonialen Kampf gesehen hatten, waren konsterniert. Letztendlich implodierte die UdSSR.

Es ist offensichtlich, dass das Regime mit der Charaktermaske Wladimir Putin an der Spitze versucht, an jene glorreichen geopolitischen Zeiten der UdSSR anzuknüpfen, als die Welt zwischen der UdSSR und der USA aufgeteilt zu sein schien: Man will sich die alte Stellung zurückerobern, aber die anderen alten und neuen Player lassen Russland nicht so mitspielen, wie es sich das wünscht. Nun also soll mit kriegerischen Mitteln nachgeholfen werden. Die Strategie scheint darin zu bestehen, eine Koalition derjenigen zu schmieden, die die USA und die Nato als Bedrohung und als Ausbeuter empfinden, und sich als Führung einer solchen Koalition von Losern zu etablieren. Für diese Koalition der Loser ist es notwendig, selber als Loser dazustehen. Ein Blitzsieg wäre alles andere als zielführend gewesen. Zudem setzt der russische Staat ein altbekanntes Instrument der Staatssozialisten ein: den Hunger. So hatte Stalin mit dem Holodomor Anfang der 1930er Jahre die unbotmäßige Ukraine bestraft. Und obwohl der Hunger offensichtlich eine Folge von zu viel Staat und zu wenig Markt ist, wirkt er immer noch ideologisch umgekehrt und wird dem Kapitalismus angekreidet (wobei man den Kapitalismus wiederum mit den USA gleichsetzt). Das ist wohl auch das Kalkül der Strategen in Moskau. Doch es fragt sich schon, ob alle betroffenen Staaten auf das Manöver hereinfallen werden. Es fragt sich, ob die Staaten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, die als Mitglieder der angedachten Koalition der Loser vorgesehen sind, vielleicht wenig erfreut über das Wiederaufleben der Breschnew-Doktrin von der begrenzten Souveränität der Verbündeten sein könnten. Es fragt sich, wie lange die Bevölkerung in Russland den Krieg mitträgt und wie lange die Wirtschaft ihn zu finanzieren in der Lage ist. Es fragt sich, ob der dritte mächtige geostrategische Player, die VR China, die Chance verstreichen lassen wird, am russischen Staat vorbeizuziehen und sich selber in die Position der zweitstärksten Supermacht zu schwingen. Diese unbestimmte Lage zeigt, dass es wie gesagt in der Geostrategie immer dann zum Krieg kommt, wenn der Ausgang gerade nicht mit Gewissheit vorauszusagen ist.

Mit dem Völkerrecht kann Geostrategie nicht ohne Weiteres vereinbart werden. Das Völkerrecht beschränkt die Mittel, derer sich ein Staat bedienen darf, um seine geopolitischen oder sonstigen Interessen zu befördern. In dieser Hinsicht fällt das Urteil eindeutig aus: Kein Staat darf einen anderen angreifen, wenn er von diesem zuvor nicht seinerseits angegriffen worden ist. Da der ukrainische Staat den russischen Staat nicht angegriffen hat, spricht das Völkerrecht hier eine klare Sprache.

Nun kommen wir wieder auf das Thema Moral zurück. Der russische Staat begründet seinen Angriff auf das ukrainische Territorium mit drei Argumenten: Erstens seien gewisse Teile der Ukraine geschichtlich und von der Bevölkerung her eigentlich russisch, zweitens sei der ukrainische Staat ein korruptes faschistisches Regime, von dem man die Bevölkerung der Ukraine befreien müsse, und drittens stelle die Verbündung des ukrainischen Staats mit den USA, der EU und der Nato eine Bedrohung für den russischen Staat dar. Das dritte Argument ist geopolitisch, also nur im ideologischen Sinne moralisch. Die beiden anderen Argumente sind moralisch, aber verstoßen gegen das Völkerrecht. Und schließlich ist es zynisch, wenn der Nachfolgerstaat desjenigen, der den Holodomor in der Ukraine verschuldete, nun behauptet, die ukrainische Bevölkerung retten zu wollen. Aber das nur nebenbei.

Falls es einen legitimen Kriegsgrund dafür abgibt, dass ein Staat einen anderen Staat angreift, um die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung in dem angegriffenen Staat zu retten, müsste der angreifende Staat sowohl eine Justiz- und als auch eine Polizeifunktion repräsentieren: Er dürfte keine Eigeninteressen haben, müsste unparteiischer Schiedsrichter sein. Zudem müsste er seinen Angriff so gestalten, dass die Bevölkerung, die er zu retten verspricht, so weit wie möglich verschont bleibt. War es Recht, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, dass die USA versuchten, Vietnam vor dem Kommunismus zu retten, dass sie die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien herbeibombten, dass die UdSSR die DDR 1953 und Ungarn 1956 vor dem Faschismus, die Tschechoslowakei 1968 vor dem Kapitalismus bewahrte und Afghanistan 1980 vom Feudalismus zu befreien versuchte?

Eines der Hauptargumente gegen den Anarchokapitalismus lautet, ohne Staat werde man schnell zur Beute von machthungrigen Nachbarn. Freilich zeigen Geschichte und Gegenwart, dass nicht irgendein Staat vor machthungrigen Nachbarn schützt. Als das Deutsche Kaiserreich in der Nacht vom 3. auf den 4. August 1914 und das Dritte Reich am 10. Mai 1940 Belgien überrannten, schützte der belgische Staat seine Bevölkerung nicht. Nicht irgendein Staat schützt vor machthungrigen Nachbarn, sondern nur einer, der stärker ist als die machthungrigen Nachbarn oder der Unterstützung erhält von Groß- oder Supermächten, die über diese Stärke verfügen und zudem ein geopolitisches Interesse haben, diese Unterstützung auch zu gewähren. Gegen die Aggression des russischen Staats würde die Ukraine genauso wenig standhalten können ohne Unterstützung durch die Nato und die EU wie Vietnam ohne Unterstützung durch die UdSSR und die VR China in den 1960er und 1970er Jahren. Afghanistan hätte sich gegen die UdSSR nicht behauptet, ohne die massive Unterstützung durch die USA (wobei die Sieger in Afghanistan sich dann, ironischerweise, gegen ihre einstigen Gönner wandten, sehr zur Schadenfreude des Nachfolgerstaats der UdSSR). Aber haben die mächtigen Beschützer mit ihren geostrategischen Interessen nicht auch die Tendenz, die Freiheit der eigenen Bevölkerung und die der Bevölkerung der beschützten Staaten zu gefährden? Und falls die geostrategischen Interessen der Beschützer sich ändern, wird der beschützte Staat schnell wieder fallen gelassen.

Könnte eine nichtstaatlich organisierte ukrainische Gesellschaft sich gegen den russischen Staat erfolgreich zur Wehr setzen? Ich weiß es nicht. Dass eine solche Gesellschaft zu besseren, sprich friedlicheren Lösungen beitragen würde, ist höchst wahrscheinlich.