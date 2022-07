Hochrisikogruppe Ungeborene Ein ignoriertes Gesellschaftsproblem

03. Juli 2022

Wiederveröffentlichung: Über die Verantwortung der Familien und den Wert der Sexualität

von Felix Honekamp

Wiederveröffentlichung aus ef 157 aus gegebenem Anlass:

Der gefährlichste Ort in Deutschland resultiert nicht aus irgendeinem Hochrisikoberuf, ist nicht die Spitze eines Berges oder der Grund eines Sees. Es ist der Bauch der eigenen Mutter. Auf diese Formel kann man die Statistiken bringen, die alljährlich die Anzahl der Todesfälle in Deutschland widerspiegeln. Denn fasst man Herz-Kreislauf-Erkrankungen genau so zusammen wie Krebsleiden, dann liegen diese beiden Ursachen im Jahr 2013 an der Spitze der Todesfälle mit rund 354.000 beziehungsweise 224.000 Fällen. Mit weitem Abstand findet man Erkrankungen des Atmungssystems, auf deren Konto rund 65.000 Todesfälle gehen. Während man bei diesen Todesursachen als Erwachsener aber zumindest Einflussmöglichkeiten hat, fehlt in der Todesfallstatistik zwischen der zweiten und dritten Position ausgerechnet eine Ursache, gegen die sich die Betroffenen nicht wehren können: Rund 103.000 abgetriebene Kinder, die also vor der Geburt im Mutterleib getötet wurden, fallen nicht in die Statistik. Ein trauriger Rang drei, der nur aufgrund der Eigenart der Zählung nicht als solcher gewertet wird.

Nun gibt es in Deutschland wenige Themen, die mit einer solchen Emotionalität diskutiert werden wie Abtreibungen. Da scheinen Zahlen eher Schall und Rauch: Ist nicht jedes im Mutterleib getötete Kind eine Tragödie? Kann man die Sorgen der betroffenen Mütter in einer Statistik wiedergeben? Mit Zahlen kann man sich dem Thema also nur sehr vorsichtig nähern, und doch sind sie so dramatisch, dass man ohne sie nicht auskommt. 103.000 abgetriebenen Kindern stehen nämlich beispielsweise in Deutschland im gleichen Jahr 682.000 Lebendgeburten gegenüber. Anders gesagt: 13 Prozent der im Jahr 2013 potenziell geborenen Menschen in Deutschland haben nie lebend das Licht der Welt erblickt. Man stelle sich vor, irgendjemand plane, mehr als ein Zehntel eines Jahrgangs von Kleinstkindern zu töten – es sind nur Zahlen, aber sie machen deutlich, um was es hier geht.

Als Lebensschützer und Liberaler, der als grundlegendes Recht eines jeden Menschen das der körperlichen Unversehrtheit begreift – als Christ das Leben auch als Geschenk eines Schöpfers, über das man nicht nach Belieben verfügen kann –, kann einen eine solche Statistik auch dann nicht kalt lassen, wenn die absoluten Zahlen von Abtreibungen 2014 auf knapp unter 100.000 gesunken sind. Die schiere Masse von Menschen, denen das Lebensrecht verweigert wird, macht sprachlos.

Nun stellen die Verteidiger der Möglichkeit von Abtreibungen nicht selten das Recht der Frauen auf den eigenen Körper in den Mittelpunkt; ein Recht, das Liberale ebenfalls hochhalten sollten. In Kombination mit der Annahme, dass der im Mutterleib heranwachsende Embryo noch gar kein Mensch sei, ist also in dieser Argumentation die Abtreibung ein Freiheitsrecht der Frauen. Offen bleibt dabei die Frage, welchen objektiven Maßstab es denn für die „Menschwerdung“ gebe. In dieser Hinsicht konsequent sind Forderungen einzelner Philosophen, auch geborene Kinder sollten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt getötet werden dürfen, da sie noch kein Bewusstsein über sich selbst entwickelt hätten. Die meisten „Pro-Choice“-Aktivisten schrecken vor solchen Folgerungen zurück, man kann ihnen eine gewisse innere Logik aber nicht absprechen.

In Deutschland jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass ein Embryo bereits nach seiner Zeugung mit Menschenrechten ausgestattet ist, auch wenn man sich nicht dazu entscheiden konnte, diese Kinder im Mutterleib konsequent zu schützen. Verfassungsgemäß – wenn man es denn so nennen will – ist also jede befruchtete Eizelle, auch wenn sie noch keine Ähnlichkeit mit einem Baby oder Erwachsenen hat, ein Mensch mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit.

Sieht man Freiheitsrechte also dort begrenzt, wo sie die Freiheit eines anderen Menschen beeinträchtigen, muss man schon sehr genau hinschauen, wenn man einem Kind im Mutterleib die weitere Entwicklung in Konkurrenz zu den Freiheitsrechten der Mütter oder der Familien streitig machen will. Darum wird nicht selten mit Notlagen der Mütter argumentiert: Will man wirklich einer vergewaltigten Frau zumuten, das Kind des Täters auszutragen? Will man wirklich das Leben der Mutter aufs Spiel setzen im Falle einer schweren Erkrankung? Nun sind auch solche Situationen generell kein Grund, das Lebensrecht eines Menschen zu bestreiten, anerkennen muss man aber auch als Lebensschützer, dass sie keine einfachen Antworten zulassen.

Die dahinter stehende Kasuistik erweist sich aber umgekehrt als statistisch einigermaßen irrelevant: Ganze 3.703 Fälle von Abtreibungen erfolgten unter einer medizinischen Indikation, bei der also eine Krankheit des Kindes oder der Mutter auschlaggebend war. Kaum noch merklich, auch wenn jeder Fall eine Tragödie darstellt, die kriminologische Indikation, also die Abtreibung nach einer Vergewaltigung, bei der 2013 ganze 20 Fälle in Deutschland aufgeführt werden. Selbst für den Fall, dass in diesen Fällen eine Abtreibung moralisch zu rechtfertigen sein sollte – Zweifel sind aus oben beschriebenen Gründen auch dort angebracht –, medizinisch und kriminologisch wären damit zusammengenommen nur rund vier Prozent der Fälle betroffen.

Die restlichen rund 99.000 der 103.000 Abtreibungsfälle in Deutschland fallen unter die sogenannte Beratungsregelung. Nach dieser kann eine an sich verbotene Abtreibung bis zum dritten Schwangerschaftsmonat straffrei durchgeführt werden, wenn vorher eine sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung in Anspruch genommen wurde. Wie also damit umgehen, wenn man davon ausgeht, dass diese Beratungsregelung zumindest in der Mehrzahl der Fälle nicht einfach leichtfertig genutzt wird, dass es sich dabei also meist um soziale Notfälle handeln wird, für die man auch als Lebensrechtler Verständnis haben sollte (freilich ohne die Konsequenz der Legitimität einer Abtreibung)?

Auch hier hilft die Statistik weiter: In nur rund 3.600 Fällen handelt es sich bei den abtreibenden Müttern um Minderjährige (unter 18 Jahren). Der Schwerpunkt der Schwangerschaftsabbrüche liegt dagegen bei Frauen in der Altersklasse von 25 bis 30 Jahren (rund 24.400 Fälle); gut 85 Prozent der Fälle betreffen Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren. Von „Jugendsünden“, mit denen sich eine Frau durch eine Schwangerschaft das Leben „ruiniert“, kann man in diesen Fällen wohl kaum noch sprechen.

Das bedeutet wiederum nicht, dass es nicht Notlagen wie finanzielle Engpässe oder eine gerade begonnene Ausbildung genau so geben kann wie die Situation, das Kind alleine aufziehen zu müssen. Einfache Hinweise, dass man das vorher hätte berücksichtigen müssen, laufen da auch aufgrund der Zahl der Fälle eher ins Leere. Notwendig ist hier aus Sicht des Lebensschutzes ein System der Unterstützung. Dazu gibt es einige private Initiativen, wie die Aktion 1000plus des Vereins Profemina e.V., die werdenden Müttern sehr praktische Hilfestellungen bis hin zur kleinen spendenbasierten Anschubfinanzierung zukommen lassen. Auch die Möglichkeiten der Nutzung einer Babyklappe oder der Freigabe zur Adoption sind mit Blick auf die Alternative „Töten des Kindes“ zu berücksichtigende Optionen.

Denn eines wird hinsichtlich der Abtreibungszahlen – neben dem absoluten Lebensrecht der betroffenen Kinder – in den wenigsten Medien thematisiert: Das „Post-Abortion-Syndrome“, also psychische Störungen, die sich aus einer Abtreibung ergeben können, wird gerade von der Abtreibungslobby konsequent verschwiegen, teilweise sogar dessen Existenz abgestritten. Dabei ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass das Töten eines im eigenen Leib heranwachsenden Kindes nicht nur einen verhältnismäßig überschaubaren körperlichen Eingriff darstellt, sondern auch psychologische Folgen haben wird. Zahlen sind zu diesem Thema aus den genannten Gründen schwer zu ermitteln, nach amerikanischen Studien leiden aber mehr als 92 Prozent der betroffenen Frauen unter Schuldgefühlen, 88 Prozent unter Depressionen, fast 39 Prozent unter Essstörungen. Nicht zu unterschätzen sind auch Probleme in der Beziehung von Frauen, die eine Abtreibung haben durchführen lassen.

Nimmt man noch hinzu, dass eine Abtreibung nicht nur die Mutter betrifft, wird die gesellschaftliche Dimension des Themas deutlich: Zu den rund 100.000 Müttern, die in Deutschland pro Jahr eine Abtreibung vornehmen lassen, kommen die gleiche Anzahl Väter, dazu potenzielle Großeltern, von Freunden und Verwandten gar nicht zu reden. Auf die eine oder andere Art und Weise sind also Millionen Menschen in Deutschland von einem Thema betroffen, das in den Medien zwischenzeitlich völlig unkritisch als „Recht der Frau am eigenen Körper“ betrachtet wird.

Wie aber nun reagieren? Eine Fokussierung auf das Strafrecht, die viele Pro-Abtreibungs-Vertreter den Gegnern nicht immer zu Unrecht vorwerfen, verbietet sich wohl schon vor dem Hintergrund der tatsächlich zu vermutenden Notlagen, die einer Abtreibung zugrundeliegen (auch wenn sie statistisch nicht in der Weise relevant sind, wie die Abtreibungsbefürworter glauben machen wollen). Eine Kriminalisierung der Mütter oder Ärzte scheint mindestens zu kurz gesprungen, wenn sie nicht wenigstens einhergeht mit anderen Maßnahmen, die das Töten von Kindern im Mutterleib verhindern helfen. Populär werden allerdings auch solche Maßnahmen kaum sein: Es wird um die Verantwortung von Familien als kleinsten gesellschaftlichen Einheiten gehen müssen, die familiäre Verantwortung auch der Väter oder der Großeltern in spe. Man wird auch eine gesellschaftliche Verantwortung thematisieren müssen: So lange in großen Teilen der Gesellschaft kinderreiche Familien und junge Mütter als asozial schief angesehen werden, statt dass der demonstrierten Verantwortungsübernahme Respekt gezollt würde, so lange gibt es auch eine gesellschaftliche Mitschuld an hohen Abtreibungszahlen in einem der immer noch wohlhabendsten Länder der Welt.

Vor allem wird es aber auch um Aufklärung über die Sexualität gehen, darum, Sexualität verantwortlich zu leben, was über das Thema Verhütung weit hinausgeht: Freie Sexualität ohne Konsequenzen trägt die 68er-geprägte Gesellschaft wie ein Dogma vor sich her. Als Christ steht man dieser Entwicklung ohnehin ablehnend oder zumindest skeptisch gegenüber, sieht man in der Sexualität mehr als einen Trieb, dem nicht nachzugeben von niemandem verlangt werden könne. Aber auch rein weltlich betrachtet kann Sexualität maximal so lange frei sein, wie sie nur die direkt Beteiligten betrifft. Dabei lassen sich – moralische Bewertung hin oder her – viele Konsequenzen verhindern.

Ist aber erst mal ein Kind gezeugt, dann ist die bisherige Freiheit zu Ende, dann ist ein anderer Mensch mit im Spiel, dessen Freiheitsrechte, insbesondere das Recht zu leben, berücksichtigt werden müssen. Sieht man also die Notwendigkeit, die nur als skandalös zu bezeichnenden Abtreibungszahlen zu senken, wird man nicht umhin kommen, auch den Wert der Sexualität noch einmal zu überdenken, sie nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Freiheit und der Befriedigung von Bedürfnissen zu sehen. Ein solches Umdenken wäre aus heutiger Sicht ein Paradigmenwechsel – aber notwendig, will man dem hunderttausendfachen Tod von Kindern im Mutterleib konsequent begegnen.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 17. Oktober erschienenen November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 157.