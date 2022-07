Tastendes Denken Meinungsexzesse vor dem Palast der Weisheit

01. Juli 2022

Heuristik im Aszendenten des Nylonhemdes

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Unsinn meinen zu können, ist nicht nur ein Menschenrecht desjenigen, der sich absurd äußert. Tastendes Überlegen experimentell in den Raum zu stellen, ist vielmehr auch ein Segen für alle Menschen ringsum. Jedenfalls dann, wenn es taktvoll vorgebracht wird. Denn nur wer die eigenen Gedanken schweifen lässt und seine dabei entstehenden Ideen zum allgemeinen Diskussionsgegenstand macht, schafft für sich und andere überhaupt die Chance, Neues zu entdecken. Die Bereitschaft, Fehler zu machen, ist mithin die Bedingung der Möglichkeit von Innovationen. Denn Heuristik hat nichts mit Scheunenböden zu tun. Ein kurzer Blick zurück in die 1960er und 1970er Jahre macht es für die Augen leicht begreifbar, wie wirkmächtig dieses Prinzip des Trial-and-Error ist.

Nur weil man zuließ, dass Hosenbeine plötzlich gegen jede vorherige Tradition nicht länger eng geschnitten daherkamen, sondern in einer Stofffülle wehten, als wolle jedes Hosenbein am liebsten beide Beine umschlingen, war – nicht nur Fahrradfahrern – möglich, den praktischen Nutzwert der ästhetisch abgelehnten Vorversion ganz handfest selbst zu erfahren.

Nur weil man zuließ, dass Sofas, Sessel und Stühle nun nicht mehr altväterlich-spießig eine Sitzfläche, eine Rückenlehne und vielleicht zwei Armstützen aufwiesen, konnten die Innovatoren am eigenen Leib erspüren, welch viele verschiedenen Arten von Rücken-, Bein- und Gelenkschmerzen sich auslösen lassen, sitzt man nur einmal ganz modern und fortschrittlich zwei Stunden auf eingesackten Kunststoffkugeln.

Nur weil man zuließ, dass Tapeten an Farben und Mustern schlechterdings so exzessiv entgleisen durften. als seien sie die Erinnerungsskizze eines überdosierten LSD-Trips, wurde für jedermann nachvollziehbar, warum ruhiges Design als Begrenzung des Raumes auch nach Stunden keine Gleichgewichtsstörungen provoziert. Selbst wenn man ein Batik-T-Shirt mit dunkelbraun-oranger Krawatte kombiniert hatte und bunte Blasen auf der Stehlampe auf- und abstiegen, blieb also möglich, auf Plateau-Sohlen zu stehen, ohne umzufallen.

Warum sollte für das Denken in anderen Lebensbereichen als bei Mode, Möbeln oder Innenarchitektur anderes gelten? Wolf Wondratschek hat in seinem Gedichtband „Chuck’s Zimmer“ ein Bild veröffentlicht, auf dem es heißt: „The road of excess leads to the palace of wisdom.“ In der Tat sind es die Abirrungen und Verwirrungen, die menschlichen Fortschritt vorantreiben. Wer etwas anderes macht als die anderen, der eröffnet allen die Chance, aus Überholtem auszubrechen und zum Aszendenten der Innovation zu werden. Voraussetzung dafür ist, es sagen zu dürfen und es dann auch gemeinsam erörtern oder gar erproben zu können. Genauso wie uns, nach der richtigen Feststellung Arthur Schopenhauers, meist erst der Verlust über den Wert eines Dinges aufklärt, bedarf es der Variante, um – erweist sie sich als nachteilig – wieder das Hergebrachte schätzen zu können.

Wichtig ist bei all dieser Experimentierfreude, dass niemand gegen oder ohne seinen Willen genötigt wird, sich zum Versuchskaninchen auf unbekanntem Terrain zu machen. Wichtig ist, die Neuerungen aus allen Perspektiven gemeinschaftlich beleuchten und ausprobieren zu können. Und wichtig ist, das alte Funktionsfähige nicht zu zerstören, bevor das Neue sich mit möglichster Sicherheit definitiv als wirkliche Verbesserung erwiesen hat.

Wer anderen das Meinen und das Äußern von Unvertrautem verbieten will, der manifestiert damit nicht nur die eigene intellektuelle Unflexibilität, sondern zugleich das fehlende Selbstvertrauen, Unsinn als Unsinn entzaubern zu können. Kreativität zuzulassen, lässt unvermeidlich viel Abwegiges entstehen. Aber dieses Abwegige ist der unvermeidliche Kollateraleffekt, will man bisweilen auch Neues entdecken. Diesseits der Exzesse wohnt die Neugier, jenseits die Chance zu Weisheit. Wahre Neuerer haben keine Angst vor dem Unfug, denn er prallt an ihnen ab wie ein lila-oranges Nylonhemd nach dem ersten Tragen.