Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum Wie mächtig sind die in Davos?

26. Juni 2022

Auch der große Plan im liberalen Gewande könnte scheitern

von Martin Lichtmesz

Artikel aus ef 224, Jul./Aug. 2022.

Seit er im Jahr 2020 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist, hat Klaus Schwab ein Imageproblem. Vorher kannten nur relativ wenige Menschen seinen Namen und sein fleischiges, herabhängendes Bürokratengesicht, das George Soros als personalisiertes General-Mem des „Globalismus“ abgelöst hat. Grund ist die prominente Rolle, die das von Schwab gegründete und geleitete Weltwirtschaftsforum (WEF) in der ideologischen Verwaltung der „Corona-Pandemie“ eingenommen hat. Im Juli 2020 publizierte Schwab das Pamphlet „Covid-19: The Great Reset“, das die hochgejazzte „Pandemiekrise“ als hervorragende Chance beschrieb, eine globale politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Umwälzung einzuleiten: „Ein Weg wird uns in eine bessere Welt führen, eine integrativere, gerechtere und umweltfreundlichere Welt“, versprachen Schwab und sein Co-Autor Thierry Malleret. Gebahnt werden soll dieser Weg von den klugen, progressiven Eliten, die sich alljährlich in Davos treffen, um zu beraten, wie man Armut, Hunger, Klimawandel, Umweltverschmutzung und gefährliche Krankheiten erfolgreich bekämpfen kann. Der wichtigste Schlüssel, um dieses Ziel zu erreichen, sei die „vierte industrielle Revolution“. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, genetisch-biologische Innovationen und die Verschmelzung von Mensch und Maschine würden in der Zukunft „sämtliche Lebensbereiche revolutionieren“ und großartige Möglichkeiten schaffen, die Probleme des Planeten und der Menschheit effektiv zu lösen. Da diese Technologien auch missbraucht werden könnten, bedürften sie der ethischen Führung durch kompetente und verantwortungsbewusste Experten, Manager und Technokraten sowie einer „Global Governance“, um sie weltweit umzusetzen.

Diese Ideen sind schon weitaus älter als die „Corona-Pandemie“. Auf dem Treffen von 2012 etwa hieß der „Great Reset“ noch „The Great Transformation“. Damals appellierte Schwab an die versammelte globale Wirtschaftselite, wieder zu einer „Marktwirtschaft mit sozialer Verpflichtung“ zurückkehren. Das WEF ist nämlich nicht nur ein Club der reichsten und mächtigsten Leute der Welt, sondern auch eine Plattform für „Kapitalismuskritik“, allerdings nicht in einem grundsätzlichen Sinne. Der Weg in die Schöne Neue Welt soll über die geläuterte Art des „Stakeholder-Kapitalismus“ führen, der das nackte Profitdenken – also den „freien Markt“ der alten kapitalistischen Schule von Milton Friedman und Co – ablösen und die Konzerne dazu verpflichten soll, die Interessen möglichst all ihrer „Teilhaber“ (Stakeholder) zu berücksichtigen und zu befriedigen. Schwab wurde 2007 befragt, wer denn die „Stakeholder“ des WEF seien. Er prahlte, wen er alles an Bord habe: Unternehmen, Politiker, Regierungen, NGOs, Gewerkschaften, „Experten und Wissenschaftler“, Universitäten, religiöse Führer, „Sozialunternehmer“ und so weiter. Ein „Stakeholder“ kann mit anderen Worten praktisch jeder sein, dem man in irgendeiner Weise ein „Interesse“ oder eine „Teilhabe“ an den Produkten oder Aktivitäten eines Konzerns unterstellen kann: Angestellte und Partner, Konsumenten, die Regierung eines Landes oder „die Gesellschaft“ als Ganzes. In der PR-Version wird daraus ein „grüner“, „fairer“ und „nachhaltiger“ Kapitalismus, der um das Wohl der ganzen Menschheit besorgt ist und nicht bloß sich selbst bereichern will.

Ist das umsetzbar? Ist das glaubwürdig? Die Kritiker dieses Systems sehen im „Davos-Menschen“ eher einen Wolf im Schafspelz. Dieser Begriff, geprägt von Richard Sennett und Samuel Huntington, bezeichnet die Vertreter einer entnationalisierten globalen Superklasse, die aus der wirtschaftlichen Globalisierung hervorgegangen ist und die eine Wahlverwandtschaft zum „moralistischen Transnationalismus“ der linken Intelligenz pflegt. Diese Verbindung ist auch die Grundlage des „Stakeholder-Kapitalismus“, in dem Großkonzerne die Rolle von gesellschaftspolitischen Wohltätern und Erziehern spielen sollen. Der Wirtschaftsjournalist Norbert Häring bezeichnet diese neue Art von Kapitalismus als „Neofeudalismus“, der mit dem „alten Kapitalismus“ und der Idee der freien Marktwirtschaft nicht mehr viel zu tun hat. Er konstatiert eine beispiellose Konzentration von Kapital in Megakonzernen, die danach trachten, den freien Wettbewerb weitgehend auszuschalten und unerschütterliche Monopolstellungen zu erlangen. Ein Mittel zu diesem Zweck ist die vom WEF gepriesene „öffentlich-private Partnerschaft“, die in der Corona-Krise ihre große Bewährungsprobe bekam. Sie ermöglichte die rasche Produktion, Zulassung, Bereitstellung und Verteilung von Impfstoffen für Milliarden von Menschen. Pharmariesen spielten die Rolle von selbstlosen Menschheitsrettern, Staaten wurden zu ihren gefügigen Abnehmern und Geldkühen, während unzählige Bürger, mit deren Steuergeld die Ware bezahlt wurde, gegen ihren Willen zu „Stakeholdern“ ernannt wurden, die mit den Produkten der Konzerne zwangsbeglückt werden mussten. Praktischerweise ging es dabei in der Tat nicht nur um „Profit“ (dieser wurde allerdings in kosmischem Ausmaß gemacht), sondern auch um eine flächendeckende politische Gleichschaltung unter dem Banner der „Solidarität“, die Ausweitung der Massenüberwachung und die Vorbereitung einer digitalen Identität für jedermann. Ein anderes Beispiel wäre die befremdliche Werbung für den Verzehr von Insekten als alternatives, „klimafreundliches“ Nahrungsmittel, die vom Weltwirtschaftsforum und anderen „globalistischen“ Organen schon seit Jahren intensiv betrieben wird. Am freien Markt hätte ein derartiges Angebot nur sehr geringe Chancen, zumindest in der westlichen Welt, wo es diesbezüglich eine starke kulturelle Ekelschwelle gibt. Hier wird gezielt eine neue Marktnische gepusht, die offenbar die Funktion hat, langfristig den Fleischkonsum der Massen zu reduzieren oder gar abzulösen.

Faktisch führt der „Stakeholder-Kapitalismus“ zu einer Ausweitung der Macht der Konzerne über Staaten, Volkswirtschaften und Gesellschaften, nicht nur in wirtschaftlicher und politischer, sondern auch in „ideologischer“ Hinsicht, wenn Big Business zum Beispiel geschlossen für Impfungen, „Refugees Welcome“, „Black Lives Matter“, „LGBTQ“, „I stand with Ukraine“ et cetera wirbt. Auch dieses Jahr erinnerte Schwab in seiner Eröffnungsrede die versammelten Stakeholder („Interessensvertreter“) an die gemeinsame historische Mission: „Die Zukunft passiert nicht einfach. Die Zukunft wird von uns gemacht! Von einer mächtigen Gemeinschaft, wie Sie hier in diesem Raum. Wir haben die Mittel, um die Zustände auf der Welt zu verbessern.“

Ist Schwab nun tatsächlich der „superidealistische Weltverbesserer“ („Berner Zeitung“ vom 17. Januar 2017), als der er sich selbst gerne präsentiert, oder doch eher der dunkle Kaiser des globalistischen Todessterns? Ist er der tatsächliche „Boss“ des Clubs von Davos oder ist er nur eine Art Conférencier, der den Reichen, Mächtigen und Wichtigen eine informelle Plattform bietet, in der sich „viele gute Gelegenheiten finden, um sich in handlungs- und ergebnisorientierten Initiativen zu engagieren“, wie er in seiner Eröffnungsrede 2022 formulierte? Wer ist dieser Mann überhaupt?

Informationen über Schwabs Leben und persönlichen Hintergrund finden sich nur spärlich, während in den ungekehrten Ecken des Internets die Spekulationen wuchern. Manche unterstellten Schwab eine Rothschild-Abstammung, andere behaupteten wiederum, er würde die Tradition seines „Nazi-Vaters“ weiterführen und wolle eine Art „viertes Reich“ begründen, mitsamt eugenischer Bevölkerungspolitik. Einschachtelungen dieser Art zeugen von einer Hilflosigkeit, das System, für das Schwab symbolisch steht, adäquat zu fassen. Libertäre und Konservative nennen es wahlweise „Kommunismus“ oder „Faschismus“, Linke nennen es „Kapitalismus“, Rechte nennen es „totalitären Liberalismus“. Sie wirken wie die Blinden in dem fernöstlichen Gleichnis, von denen jeder einen anderen Teil des Elefanten zu fassen bekommt. Mit Begriffen aus dem 20. Jahrhundert ist diesem neuen Untier aber kaum beizukommen. Es vereint Elemente von all diesen Dingen in sich, aber es hebt sie auch auf, um eine neue Form des Totalitarismus zu begründen, die auf Massenpsychologie und technologischer Kontrolle beruht. Was dabei herauskommt, ist weder für Kapitalisten noch für Kommunisten oder Faschisten (sofern es diese weltanschaulichen Arten noch „rassenrein“ gibt) besonders erfreulich oder wünschenswert, um es gelinde zu sagen.

Zutreffend ist, dass Schwabs Vater Eugen als deutscher Geschäftsführer der Schweizer Maschinenbau-Firma Escher Wyss im Dienste der NS-Rüstungsindustrie tätig war (die damalige Form der „öffentlich-privaten Partnerschaft“), und wie alle Konzerne dieser Art war auch Escher Wyss in der Kriegszeit auf Zwangsarbeiter angewiesen. Nach dem Krieg half die Firma Südafrika dabei, illegale Nuklearwaffen herzustellen, zu einer Zeit, als auch Klaus Schwab für die Firma tätig war, die 1969 von der Sulzer AG übernommen wurde. Diese Verbindungen zum Nuklearprogramm eines „rassistischen“ Staates betrachten manche investigative Journalisten wie etwa Johnny Vedmore von der Netzseite „Unlimited Hangout“ als besonders inkriminierend. Die Versuche, Schwab als „Krypto-Nazi“ hinzustellen, um ihn besonders böse erscheinen zu lassen, beruhen aber eher auf suggestiver Berichterstattung als auf Evidenz. Signifikanter ist die amerikanische Schützenhilfe, die am Anfang des Weltwirtschaftsforums stand, das bis 1987 den Namen European Management Symposium/Forum trug. 1966 bis 1967 studierte Klaus Schwab an der amerikanischen Eliteuniversität Harvard, wo er die Bekanntschaft von Henry Kissinger machte – im Rahmen eines Seminars, das vom CIA finanziert wurde. Kissinger, eine der einflussreichsten politischen Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts, sollte noch im Jahr 2022 in Davos eine Rede halten, im Alter von 99 Jahren. Über Kissinger kam Schwab auch mit dem bedeutenden Ökonomen John Kenneth Galbraith und dem kontroversen Nuklearstrategen Herman Kahn in Kontakt, der eines der Vorbilder für Stanley Kubricks „Dr. Seltsam“ war. Galbraith und Kahn reisten 1971 nach Europa, um die erste Konferenz des European Management Symposium durch ihre Anwesenheit aufzuwerten. Schwab selbst gab an, von dem Bestseller „Die amerikanische Herausforderung“ des französischen Publizisten Jean-Jacques Servan-Schreiber (1968) beeinflusst gewesen zu sein. Das WEF war ursprünglich als „europäisch-amerikanisches Managersymposion“ (Jürgen Dunsch) konzipiert, mit dem Ziel, den wirtschaftlichen Vorsprung der Amerikaner auf europäischer Seite aufzuholen, nicht in Konkurrenz, sondern in Zusammenarbeit mit den USA. So war das WEF auch immer ein Instrument und ein Knotenpunkt der amerikanisch-westlichen Hegemonie. Signifikant ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Schwab bereits 1973 die Doktrin des Club of Rome über die „Grenzen des Wachstums“ zu eigen machte, die seine Weltanschauung maßgeblich prägen sollte.

Gründe, der Politik des Weltwirtschaftsforums und seiner Partner, von Gates, Rockefeller, Open Society Foundations, Gavi bis zur Uno, WHO und den Regierungen etlicher Staaten skeptisch gegenüberzustehen, gibt es jedenfalls genug. Aufgrund der verschärften Kritik an seiner Person sieht sich Schwab heute zunehmend zur Rechtfertigung gedrängt. Am Vorabend des Davos-Treffens vom 22. bis 26. Mai 2022 gab er der „Neuen Zürcher Zeitung“ ein Interview, in dem er sich „schockiert“ zeigte über die „Verschwörungstheoretiker“, die ihm Drohbriefe schreiben und sein Haus fotographieren. Wenn er in seinem Büchlein „The Great Reset“ die „Möglichkeiten neuer Technologien dargestellt und später auf mögliche Schattenseiten wie einen Überwachungsstaat verwiesen“ habe, dann wollte er damit „Missbrauch ja gerade verhindern“. Aber „zum Glück gibt es immer mehr sogenannte Faktenchecker, die von sich aus zeigen, dass die bösartigen Unterstellungen gegen mich schlicht falsch sind“. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum die Kontrolle über „Fake News“ und der Einsatz von nicht ganz so „unabhängigen“ Faktencheckern ein wichtiger Punkt in so gut wie jedem „globalistischen“ Problemlösungskonzept ist. Schwab beschwerte sich über „absurde Dinge“, die über ihn behauptet würden. Zum Beispiel habe er den Satz „Sie werden nichts besitzen und glücklich sein“ nie gesagt oder geschrieben. Das stimmt zwar, aber er stammt aus einem der berüchtigten, mit Fahrstuhlmusik unterlegten WEF-Videos, in denen bizarre technologische Interventionen als beglückende Zukunftsaussichten präsentiert werden. Schwab gab in dem Interview auch seine Zuneigung zu asiatischen autoritären Systemen zu erkennen. Während der Westen „durch den Schutz des Einzelnen vor Übergriffen durch das Kollektiv“ geprägt sei, ging es in Asien um „den Schutz des Kollektivs vor dem Einzelnen“. Wir können nicht sagen, so Schwab, „dass das eine richtig und das andere falsch ist. Diesen Konflikt hat auch Covid zutage gefördert: Inwieweit gelingt es uns, den Schutz, das Recht des Einzelnen mit den Interessen des Kollektivs zu vereinbaren?“

Nun verhält es sich so, dass vor „Corona“ die Auflösung von gewachsenen Kollektiven als Hauptstrategie der „globalistischen“ Machtpolitik galt. Genauer gesagt dessen, was Manfred Kleine-Hartlage 2011 in seinem Büchlein „Neue Weltordnung – Zukunftsplan oder Verschwörungstheorie?“ als „Solidargemeinschaften“ bezeichnete: „intakte Familien, intakte Völker, intakte Religionsgemeinschaften“: „Wer buchstäblich ewig herrschen will, darf die Gesellschaft nicht verfestigen, er muss sie verflüssigen; nicht kollektivieren, sondern atomisieren.“ Man kann dies auch als eine Art „radikalisierten“, paradoxerweise „totalitären“ Liberalismus mit scharfer Linkstendenz sehen, als System, in dem jedermann entlang bestimmter progressiver Richtlinien „liberal“ sein muss, im Gegensatz zum pragmatischen klassischen Liberalismus etwa eines Friedrich August von Hayek, der tradierte Gruppenidentitäten und Gesellschaftsordnungen respektierte und nicht aktiv „revolutionieren“ mochte. Diese „Atomisierungs-Strategie“ scheint nun an ihr Ende gekommen zu sein, zur gleichen Zeit, in der ein epochaler Deglobalisierungsprozess begonnen zu haben scheint, der auch ein Entliberalisierungsprozess ist. Die Corona-Politik hat zu einer Rekollektivisierung des Westens geführt, zu einer Herstellung von „Solidarität“ von oben, durch Angstmache, politisch-sozialen Druck und ein moralisches Statussystem, das auf Gehorsamkeit gegenüber den Pandemie-Maßnahmen beruht. Das neue Lied heißt nun „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“, und es sind gerade die vorzeigeliberalen Über- und Oberwestler, die es am lautesten anstimmen – so etwa Alan Posener in der „Welt“ vom 23. Mai 2022: „Das Ich hat nicht immer Vorrang vor dem Wir“, schrieb Posener, und dieses „Wir“ ist wohl dasselbe, von dem Bill Gates immer spricht, wenn er etwa sagt: „Wir müssen sieben Milliarden Menschen impfen.“

Mit diesem „Wir“ sind aber wohl vor allem die herrschenden Eliten gemeint, die dem Rest der Welt die Rolle von bloßen Zuschauern zugedacht haben, die ihnen bedingungsloses Vertrauen zu schenken haben. Sieht man sich nun die auf Hochglanz polierten phrasengesättigten Promotionsvideos des WEF an, so fragt man sich, ob sie überhaupt irgendjemanden außerhalb der Davos-Party ernsthaft ansprechen sollen. Auch in den dort geführten öffentlich einsichtbaren Debatten begegnet einem eine seltsame Mischung aus geschäftiger Banalität, Wichtigtuerei und sinistren Anliegen, die sich in fortschrittlich-humanistisches Neusprech hüllen. Das alles ist, wie die jungen Leute heute sagen, „cringe“ von einer besonders gehirnverkleisternden Sorte. Schwab selbst als nunmehr verstärkt exponierter Kopf dieser NGO ist eine eher skurrile Erscheinung. Mit seinem karikaturhaft heftigen deutschen Akzent, wenn er Englisch spricht, und seinem Glatzkopf erinnert er an den James-Bond-Schurken Blofeld. Die Auftritte der sich gegenseitig belobhudelnden Gäste von Davos sind alles andere als vertrauenserweckend, sondern verstärken eher noch den Eindruck einer hermetisch abgesicherten Elitenblase, die in einer gänzlich eigenen Welt mit eigenen Sprachcodes lebt. Pfizer-Chef Albert Bourla, dessen Konzern dank der Wunder der öffentlich-privaten Partnerschaft ein Milliardengeschäft mit wirkungsarmen und riskanten Impfstoffen gemacht hat, debattierte dieses Jahr mit Schwab, wie man die „compliance“ (Gefügigkeit) der Massen steigern könne, damit sie weiterhin brav ihre Impfabo-Pflicht einhalten. Schon 2018 schwärmte Bourla in Davos von biologischen Chips in Medikamenten, die nach der Verdauung Signale an den Hersteller senden können, damit dieser genau wisse, ob sie auch wirklich konsumiert worden sind. J. Michael Evans, Präsident der chinesischen Handelsplattform Alibaba Group, äußerte die glorreiche Idee, wie man den Klimawandel in Griff bekommen könnte – mit der individuellen Verfolgung jedes „CO2-Fußabdrucks“: „Wir entwickeln eine Technologie, mit der die Verbraucher ihren eigenen CO2-Fußabdruck messen können. Wohin sie reisen, wie sie reisen, was sie essen, was sie auf der Plattform konsumieren.“ Ist diese Technologie wirklich nur zur freiwilligen Selbstkontrolle umweltbewusster Verbraucher gedacht? Man möchte nicht darauf wetten.

Der englische Kommentator Morgoth hat hierzu auf seiner „Substack“-Seite ein paar treffende Bemerkungen gemacht: „Während ich diese Zeilen schreibe, ist das WEF 2022 in vollem Gange, und ich habe gesehen, wie gut gekleidete Eliten uns mitteilen, dass sie wieder einmal die Redefreiheit neu überdenken wollen. Mein Telegram-Feed wird derzeit von kleinen Videoclips überschwemmt, die extrem mächtige Leute zeigen, die beiläufig und enthusiastisch schildern, wie das Plebejer-Vieh in der Zukunft massenhaft überwacht, gechippt und einem sozialen Kreditsystem unterworfen werden soll, während es besitzlos, aber glücklich ist.“ Die Frage ist: Warum dieses PR-Desaster? Warum diese offene Verachtung für die Massen, ja für den Liberalismus selbst, den zu vertreten sie vorgeben? Werden die Eliten schlecht beraten? Sind sie allzu sehr abgehoben vom Rest der Gesellschaft? Oder fühlen sie sich so mächtig, dass es ihnen inzwischen völlig egal ist, was die Öffentlichkeit über sie denkt? Morgoth ist der Ansicht, dass Letzteres der Fall ist: „Unser eingefleischter Liberalismus geht davon aus, dass die Mächtigen in irgendeiner Weise rechenschaftspflichtig gegenüber der breiten Öffentlichkeit sind, dass sie sich um unsere Anliegen kümmern und unsere Wünsche respektieren sollten. Wenn die Mächtigen jedoch plötzlich beschließen, dass diese liberalen Werte Relikte einer sterbenden Welt sind, die ersetzt werden müssen, haben wir ernsthafte Probleme, weil dann auch keine Lippenbekenntnisse mehr nötig sein werden.“

Wie mächtig sind diese Mächtigen aber wirklich noch? Wie weit können sie noch gehen in der Umsetzung ihrer Herrschafts- und Weltverbesserungsphantasien? Obwohl das WEF ein internationaler „Club“ ist und Nationen auf allen Kontinenten mit seinen „Young Leaders“ und sonstigen Komplizen „penetriert“ (so Schwab wörtlich) hat, liegt das Schwergewicht seiner Macht zweifellos auf westlichen Konzernen, westlichen Köpfen, westlichem Kapital und westlichen Ideen. Diese westlich-amerikanische Vormachtstellung scheint nun endgültig an ihr Ende zu kommen. China. Russland, Indien, Iran und andere Länder formen eigene starke Blöcke, ein Abkoppelungsprozess, der durch den Krieg in der Ukraine vorangetrieben wird. Der Deutsche-Welle-Korrespondent Ben Fajzullin konstatierte: „Das war ein völlig anderes Davos als alle anderen, an denen ich bisher teilgenommen habe. Jedes Jahr geht es um neue Partnerschaften, Versuche, dass die Globalisierung funktioniert, trotz aller Kritik, dass nur die Reichen von ihr profitieren. In diesem Fall jedoch haben wir plötzlich einen Punkt erreicht, an dem alles auseinanderfällt. Es gab ein Gefühl der Dringlichkeit wegen der Ukraine, aber ebenso geradezu Panik hinter den Kulissen.“ Der Plan der internationalen Zusammenarbeit für eine „bessere“ Globalisierung funktioniere nicht mehr, vor allem, weil China und Russland politische und ökonomische Eigenwege gehen. Auch Schwab ist der Ansicht, dass eine Zeitenwende bevorsteht. In dem bereits zitierten „NZZ“-Interview äußerte er: „Nach 1945 haben wir ein globales System etabliert, das auf Regeln basiert. 1989 meinten wir dann, dass wir nicht nur die Regeln miteinander teilen, sondern auch die Werte, die dahinterstehen. Das war eine Illusion. Jetzt sehen wir den Zerfall unseres globalen Wertesystems.“

Allen hochtrabenden Plänen und Versprechungen (oder Drohungen) zum Trotz scheinen die Davos-Menschen an die Grenzen ihrer Macht gestoßen zu sein. An ihren diversen Agenden werden sie vermutlich erst recht festhalten: In Zeiten wirtschaftlicher Not und sozialer Unruhe ist aus der Sicht der Mächtigen die Kontrolle über die Bevölkerung von größerer Bedeutung als je zuvor.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Jul./Aug.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 224.