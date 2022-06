Make love not law Politikerhaftung in der Kritik

25. Juni 2022

Ein Blick auf das erste Jahr der Diskussion

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 224, Jul./Aug. 2022.

Betrachtet man die Geschichte der Menschheit, kommt man an einer Erkenntnis nicht vorbei: Ihre Lebensverhältnisse haben sich, ungeachtet der immer wieder auch fatalsten Rückschläge, über die Jahrhunderte kontinuierlich verbessert. Angesichts dieser Dynamik wäre es abwegig zu glauben, jene Fortschrittsentwicklung könne – erst recht genau jetzt – an einem Endpunkt angelangt sein. Im Gegenteil spricht alles dafür, dass die Konturierung der menschlichen Lebensverhältnisse auch künftig durch eine ununterbrochene Suche nach Verbesserungen geprägt sein wird. Diese Veränderungsprozesse werden sich nicht nur auf technische Fragen beschränken, sondern – wie in der Vergangenheit – auch die rechtlichen Rahmensetzungen unseres Zusammenlebens erfassen. Folglich muss immer wieder auch die Frage in den Raum gestellt werden, welche organischen Wandlungen an unserem verfassungsrechtlichen Regelwerk denkbar sind, um aus Fehlern der Vergangenheit für eine bessere Zukunft zu lernen.

Auf dem Boden dieser Gedanken habe ich, wie manche Leser dieses Magazins wissen, vor einiger Zeit begonnen, mich den vielerorts angestellten Überlegungen anzuschließen, ob und wie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland noch weiter verbessert werden könnte. Meine als Denkanstöße formulierten 116 Modifikationsvorschläge für eine Erhaltungssanierung unserer Verfassung wurden unter dem Titel „Grundgesetz 2030“ vor genau einem Jahr veröffentlicht. Seither habe ich mannigfaltige Rückmeldungen erhalten, die Anlass zu einer ersten Zwischenbilanz geben. Für den hiesigen Kontext will ich einige Anmerkungen zu derjenigen Idee machen, die regelhaft die emotionalsten Reaktionen hervorruft: Soll man das Grundgesetz dahingehend fortentwickeln, dass der nächste Verfassungswandel auch eine persönliche Verantwortung in Gestalt einer Schadensersatzverpflichtung von Bundes- und Landtagsabgeordneten umfasst? In meinem Vorschlag lautet ein neuer Artikel 38 Absatz 1 der Verfassung: „Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und sie haben bei ihrer Parlamentsarbeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Mandatsträgers anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Abgeordnete bei einer politischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle des Volkes zu handeln. Abgeordnete, die ihre Pflichten verletzen, sind den Geschädigten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Mandatsträgers angewandt haben, so trifft sie die Beweislast. Schließt der Abgeordnete eine Versicherung zur Absicherung gegen Risiken aus seiner beruflichen Tätigkeit ab, ist ein Selbstbehalt von mindestens zehn Prozent des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen seiner festen jährlichen Abgeordnetendiäten vorzusehen. Für die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Bundestag gilt jeder Abgeordnete als Amtsträger im staatshaftungsrechtlichen Sinne.“

Erstaunlicherweise fällt es manchen Diskutanten spontan immer wieder schwer, sich auf eine nüchterne Erörterung dieses unvertrauten Gedankens einzulassen. Bisweilen wird sogar gefragt, ob eine solche innovierende Präzision der verbesserten Abgeordnetenverantwortung nicht dem Demokratieprinzip widerspreche.

Nach allen geführten Diskussionen im vergangenen Jahr sehe ich mich in meiner Idee für ein solches „Gute-Abgeordnete-Gesetz“ eher bestärkt. Ich kann nicht erkennen, dass es den Wesenskern der Demokratie ausmache, dass Volksvertreter von der persönlichen Verantwortung für die Qualität ihrer Arbeit entbunden werden müssen. Maßgebend ist, dass der Vorschlag sie jedenfalls nicht dazu verpflichtet, bestimmte künftige Ergebnisse ihrer Arbeit zu garantieren, sondern dass er sie lediglich in die Pflicht nimmt, im Prozess ihrer Entscheidungsfindung eine bestimmte Sorgfalt walten zu lassen: die eines ordentlichen und gewissenhaften Abgeordneten.

Die normative Bedeutung der beiden Tatbestandsmerkmale wird von der Rechtsprechung seit geraumer Zeit detailliert konkretisiert. Denn mein Vorschlag für eine Abgeordnetenhaftung orientiert sich praktisch wortgleich an der schon heute geltenden gesetzlichen Haftungsnorm für die Vorstände von Aktiengesellschaften. Warum sollten Staatsbürger und Wähler von ihren Abgeordneten weniger Sorgfalt und Expertise in ihrer Arbeit hinnehmen müssen als Aktionäre von ihren Vertretern? Eher wäre noch zu argumentieren, dass Aktionäre weniger des Haftungsschutzes bedürfen als Staatsbürger, da sie anders als diese nicht deren Gewaltmonopol unterworfen sind. Die Haftungsverantwortung balanciert hier also noch viel wesentlicher das Privileg aus, staatliche Machtentscheidungen treffen zu können.

Bisweilen wurde gegen meine Analogie zu der aktienrechtlichen Rechtslage eingewandt, Abgeordnete seien keine CEOs, weswegen sie nicht wie diese verantwortlich zu halten seien. Auch dieses Argument greift meines Erachtens nicht durch. Denn die in der Rechtsanwendung zur Kontrolle berufene Judikative wird konkretisieren können und müssen, was die spezifische Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Abgeordneten kennzeichnet. Anders als ein Aktiengesellschaftsvorstand hat der Abgeordnete nicht lediglich wirtschaftliche Anlegerinteressen zu vertreten, sondern die Interessen von Staatsbürgern. Wägt er in dieser weitreichenden Tätigkeit kollidierende Rechtsgüter von Wählern gegeneinander ab, muss er sich auf die Grundlage angemessener Informationen stellen. Das bedeutet nicht, dass er sich nicht irren dürfte. Er muss nur durch eigene Recherche sicherstellen, am Tag der Abstimmung alles getan zu haben, um sich auf den neuesten Informationsstand zu bringen. Und er muss seine diesbezügliche Erkenntnis parlamentarisch durch Reden oder sonstige Kenntnisweitergabe an mitabstimmende Kollegen dokumentieren. Ihn trifft auch nicht die Pflicht, Fehlentscheidungen anderer Plenumsmehrheiten zu verhindern. Es genügt, dass er den vernehmlichen Versuch nachweisen kann, die anderen von ihrem Fehler abzuhalten. Die Angehörigen der Minderheitsfraktion haften geschädigten Bürgern folglich nur nachrangig – ähnlich den Aufsichtsräten einer Aktiengesellschaft.

Abgeordnete haben mich gefragt, ob ein solches Haftungsmodell nicht die innerparlamentarische Arbeitsteilung konterkariere. Ich denke, das ist nicht der Fall. Die Rechtsprechung hat in den verschiedensten Kontexten sehr ausgewogene Regularien entwickelt, wie sich wechselseitige Vertrauens- und Überwachungssphären in der Arbeitsteilung ineinanderfügen. Verantwortungskreise lassen sich nicht nur zwischen Ärzten und Krankenhäusern oder Herstellern und Lieferanten konkretisieren, sondern auch zwischen Abgeordneten, Ausschüssen und dem Plenum. Nicht zuletzt besteht bei einer Abgeordnetenhaftung überall dort ein Regressanspruch, wo parlamentarische Entscheidungen auf fehlerhafter Politikberatung gründen. In solchen Fällen können sämtliche Parlamentarier mithilfe ihrer Berufshaftpflichtversicherer die ursächlich mangelhaften Consultants in Rückgriffshaftung nehmen. Einen besseren Qualitätsanreiz dürfte es also auch an dieser Nahtstelle zu externen Experten nicht geben.

Eine Kritik an meinem Entwurfstext kam sehr grundsätzlich daher: Man fragte mich, wie es sich denn mit meinem Motto „make love not law“ vertrage, wenn ich nun selbst noch ein weiteres Gesetz forderte. Doch auch dieser Einwand erwies sich als unbegründet. Mit der verfassungsrechtlichen Klarstellung, dass Abgeordnete ebenso wie andere Vertreter oder Beauftragte für die Güte ihrer Handlungen einzustehen haben, wird nämlich faktisch nicht ein weiteres Gesetz eingeführt, sondern nur ein anderes aufgehoben: das Haftungsprivileg der Parlamentarier, für eigene Fehler nicht rechtlich einstehen zu müssen. Zögern wir also nicht, sondern haben wir die Zuversicht, unsere Welt auch weiterhin immer besser machen zu können!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Jul./Aug.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 224.