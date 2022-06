ef 224 Editorial

13. Juni 2022

Auf beiden Seiten der Front ist man sich wieder mal zum Verwechseln ähnlich

von André F. Lichtschlag

Bald zweieinhalb Jahre nach Beginn der „Pandemie“ ist für jeden Unvoreingenommenen klar, dass die politischen „Corona-Maßnahmen“ um ein Vielfaches mehr Schaden angerichtet als Nutzen gestiftet haben. Alle. Und das gilt selbstverständlich auch für den Maskenzwang. Kindergartenkinder malen erste Strichmenschen ohne Nase und Mund – allein diese eine hier aufscheinende furchtbare Marterung von kleinen Kinderseelen ruft nach Aufarbeitung und Strafverfolgung der Täter, die wie besessen immer nur eine hysterisch propagierte Krankheit im Kopf hatten, als wenn es nur die eine gäbe, und dadurch unzähliges anderes Leid erst entfachten und verbreiteten. Millionenfach. Von ökonomischen Folgeschäden in Billionenhöhe ganz zu schweigen, wir fangen ja gerade erst dafür zu zahlen an. So viel kurz und beispielhaft zum Konkreten, zu Nutzen und Schaden der Seuchenpolitik, eine Schreckensbilanz, die detailliert erst noch gezogen werden muss.



Selbst wenn „Corona“ tatsächlich die angekündigte Jahrtausendpest und das nie gesehene Killervirus gewesen wäre, das es nie war, so würde ich dennoch politische „Maßnahmen“ ablehnen. Grundsätzlich. Gerade dann nämlich hätten sich Menschen selbst viel schneller und besser geschützt, als Bürokraten es hätten verordnen können. Dann hätte es womöglich nutzenstiftende Schwarzmärkte gegeben – nicht für Zertifikate, sondern für Heilmittel. Dann hätten sich Menschen gegenseitig geholfen wie auch sonst in echten Notlagen – und nicht bespitzelt und verpetzt. Durch jede politische „Maßnahme“ werden liebste Lösungen nach freier Entscheidung verhindert zugunsten von bestenfalls solchen zweiter Wahl. Jede vom Zwangsmonopolisten durchgesetzte Intervention schadet so und kann unter dem Strich gar nicht anders als schaden. Immer. Der Staat ist zu nichts nutze. Er bleibt das kälteste aller Ungeheuer – das wird in jeder vermeintlichen wie echten Pandemie erkennbar, fast möchte ich sagen: „dankenswerterweise“.



Am Ende, als „Ultima Ratio“ und im „Ernstfall“, bedeutet Politik immer Krieg – gegen die Eigenen und gegen die anderen. Auch das wird dieser Tage wieder mehr Menschen bewusst. Wobei natürlich die Masse wie stets stolz bei der Fahne steht und zu den Waffen. So lange, bis alles in Scherben fällt. Wie gehabt. Ist ja vorerst nur die Ukraine? Nein, quatsch, tatsächlich ist längst der Westen im Krieg mit Russland, und das nicht nur rhetorisch.



Kriegstreiber hierzulande, die zuweilen scheinbar gestern noch Pazifisten waren, betonen gerne, dass sie beste Freunde der Dissidenz der anderen Seite seien. Anton Hofreiter oder Paul Ronzheimer wähnen sich mit Alexei Nawalny oder Maxim Galkin in einer Front gegen Putin, dem neuen Hitler, der übrigens mit 77 Jahren Verspätung dank russischer Nachfolgeerscheinung nun doch überraschend gestorben ist, jetzt, da dieses Deutschland dem seinerzeitigen immer ähnlicher und auch das Geschrei gegen den Iwan wieder lauter wird. Tatsächlich gleichen die kriegslüsternen Propagandisten hier wie dort, in Deutschland oder Russland, einander mehr, als sie für gerecht halten. So senden sie penetrant Tugendsignale – „Stand with Ukraine“ oder eben „Z“ – über ihre Smartphones und fühlen sich wie damals die Vorturner und Mitläufer der Kommis und Nazis als die wahren Gut- und Bessermenschen im Einsatz an der Heimatfront gegen jeden Andersden kenden; den Volks-, Klassen- oder Verfassungsfeind. Nein, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist nicht die geistige und schon gar nicht die charakterliche Schwester von Alla Pugatschowa, sondern eher Ulrike Guerót. Putin ist Hitler ist Steinmeier ist Stalin. Mehr oder weniger.

Gefährten dagegen sind die Mutigen, die sich dem Strammstehen vor der im Staatsfernsehen verkündeten Einheitsmeinung, am Ende immer der Kriegsparteinahme hier wie dort, widersetzen und persönliche Nachteile dafür in Kauf nehmen. Deutschland im Krieg ist Russland im Krieg. Auf beiden Seiten der Front ist man sich wieder mal zum Verwechseln ähnlich. Auch hier gilt: Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem.



Bekanntlich musste unsere gewohnte ef-Konferenz im Januar auf Usedom aufgrund der „Maßnahmen“ zweimal ausfallen – auch das ein böser Kollateralschaden auf der langen Liste der Folgekosten politischer Amokläufe. Dadurch wurden auch die Auszeichnungen mit der Julius-Faucher-Medaille für Jungautoren, die Vergaben des Libertären Literaturpreises und des Filmpreises Libertäre Linse leider immer wieder verschoben. Da weiter ungewiss ist, ob wir im kommenden Januar wie gewohnt frei und ausgelassen – und nur so würde es Sinn machen – wieder tagen (und das vor allem vorab auch planen) können, haben wir in Absprache mit der libertären Jugendorganisation Liberty Rising beschlossen, alle ausstehenden Preise im Rahmen des diesjährigen Sommercamps Liberty Sunrise feierlich zu übergeben. Das Sunrise 2022 findet vom 9. bis 14. August im Sauerland statt. Infos dazu finden Sie im Internet unter libertysunrise.de – die Seite wird fortlaufend aktualisiert.

Zur Einstimmung finden Sie, verehrte Leser, im Schwerpunkt dieser Ausgabe die besten vier Beiträge zum Libertären Literaturpreis, nachdem wir in ef 215 bereits herausragende Artikel zum Jungautorenwettbewerb veröffentlicht haben. Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn.

Vielleicht sieht man sich im Sommer? Bleiben Sie uns jedenfalls bitte gewogen und erholen Sie sich gut, ja stärken und stählen Sie sich, denn Sie wissen ja: Karl Lauterbach hat noch viel vor mit uns. Jedenfalls dann, wenn wir das erneut zulassen. Denn es bleibt dabei: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern in allen Ministerien von „Außen“ über „Gesundheit“ bis „Verteidigung“! Mehr Freiheit!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 17. Juni erscheinenden Jul./Aug.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 224.