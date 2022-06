Lichtschlags Beste Royal Gold

04. Juni 2022

Eine Edelmetall-Aktie, die sich vom Branchen-Zyklus etwas abkoppelt

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 223, Juni 2022.

In der Einführung zu dieser Kolumne in ef 212 habe ich empfohlen, dass Aktien gerade in gewaltigen finanzpolitischen Umbruch- und Krisenzeiten nur einen Teilbereich des Vermögensaufbaus beziehungsweise der Vermögenssicherung abdecken sollten. Grundsätzlich gelte, dass nun mehr denn je Realwerte gefragt und die sich in inflationären Fluten auflösenden Nominalwerte zu meiden seien, zu denen übrigens auch die Anleihen tendenziell zählen. Realwerte, das können neben Unternehmensbeteiligungen etwa per Aktien auch Immobilien sein, vorzugsweise allerdings sicher nicht in Deutschland, ja, besser nicht in der EU. Und es sollten zu einem guten Anteil auch physische, möglichst anonym – vor Staatszugriffen geschützt – gekaufte und sicher verwahrte Edelmetalle im Gesamtportfolio enthalten sein, was der eine oder andere sicher auch um Kryptowährungen wie Bitcoin ergänzt, aber da scheiden sich bereits die Geister aufgrund der Frage, ob nicht auch die Kryptos schon eher wieder zu den Nominalwerten zählen.

Nun besteht aber auch die Möglichkeit, zusätzlich zum physischen Erwerb von Edelmetallen in Edelmetall-Unternehmen zu investieren. Infrage kommen da in erster Linie Minengesellschaften und Betreiber von Gold- oder Silberbergwerken. Die nach Marktkapitalisierung größten vier börsengehandelten Unternehmen im Bereich der Goldförderung sind die beiden kanadischen Aktiengesellschaften Barrick Gold und Agnico Eagle Mines sowie Newmont Mining aus den USA und Newcrest Mining aus Australien, wobei die US-Amerikaner und Australier mit guten zwei bis drei Prozent jährlich die besseren Dividendenzahler sind.

Im Silberbereich klarer Branchenführer ist Wheaton Precious Metals vor dem zweitplatzierten ebenfalls kanadischen Unternehmen Pan American Silver. Allerdings ist die bis 2017 Silver Wheaton genannte Aktiengesellschaft gar kein Bergbauunternehmen, vielmehr werden von ihr bereits geförderte Metalle im sogenannten „Silverstreaming“ zu einem Festpreis auf- und dann weiterverkauft – und das bewerkstelligt Wheaton, anders als die aufwendig arbeitenden Minenbetreiber, mit einer sehr schmalen Struktur und insgesamt nur 35 Mitarbeitern.

Aber die Aktienkurse selbst von Wheaton Precious Metals und ohnehin die aller Bergwerksunternehmen im gesamten Rohstoff- wie auch im speziellen Edelmetallsegment verlaufen stark zyklisch und entsprechen daher eher nicht unserer gewünschten Luro-Strategie mit möglichst kontinuierlichen mittel- und langfristigen Kursverläufen von links unten nach rechts oben.

Zum Glück gibt es eine Ausnahme, nämlich in gewisser Weise das Wheaton-Goldpendant: die Royal Gold, Inc. Die US-Amerikaner sind ebenfalls im Bereich Streaming und zusätzlich im Segment „Royalty“ mit Förder-Lizenzen und -Konzessionen tätig – und mit nur 27 Mitarbeitern sogar noch schlanker bei den Betriebskosten aufgestellt.

Die Royal-Gold-Aktie konnte sich mit ihrem Luro-Kursverlauf in der Sicht auf die letzten zehn und auch 20 Jahre erstaunlich gut von den üblicherweise mehrjährigen Auf- und Abwärtszyklen der Branche abkoppeln. Zusätzlich erfreut das weltweit tätige Unternehmen aus Colorado die Aktionäre mit einer ebenso mehr oder weniger kontinuierlich steigenden kleinen Dividende in Höhe von immerhin circa einem Prozent jährlich, gemessen am aktuellen Kurs.

Gründer in den 1980er Jahren und in der Firmenleitung aktiv bis 2014 war der Edelmetall-Visionär Stanley Dempsey, die heutigen Schlüsselpositionen werden seit 2020 angeführt von Bill Heissenbuttel, Präsident und CEO. Royal Gold besitzt lukrative und teilweise exklusive Konzessionen, Minenanteile und Förder-Lizenzen über den gesamten Erdball verstreut in Nord- und Südamerika, Afrika und Australien. Warum Royal Gold in zehn Jahren eher noch besser dastehen wird als heute, dazu wie immer drei Gründe.

Erstens: Die neue Rohstoff- und Edelmetallhausse, also die beschriebene mehrjährige Aufwärtsphase, hat allenfalls erst begonnen.

Zweitens: Gold wird in der weltweiten ökonomischen Krise und geopolitischen Konfliktphase eher an Bedeutung zunehmen – womöglich bis hinein in die Geldpolitik.

Drittens: Der Goldpreis wird, wie der Markanalytiker Dimitri Speck nachgewiesen hat, immer noch von den Notenbanken und politischen Akteuren des Fiat-Geldsystems nach unten manipuliert. Irgendwann brechen alle Dämme.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 223.