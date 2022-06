Ultramontanistische Kausalitätsleeren Das Wenn-dann-Dann

03. Juni 2022

Für die Jahreszeit zu typisch

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Seit Gott tot ist, sucht der Mensch bekanntlich nach einem Ersatz für ihn. Ein allmächtiger Staat verspricht zwar im breiten Diskurs üblicherweise Halt und Orientierung. Aber der Streit darüber, was dieser Staat nun im Einzelnen zu tun habe, um Gottes Aufgaben verlässlich zu übernehmen, ist erheblich. Es bedarf eines eingrenzenden Kriteriums für den irdisch Allmächtigen.

Der Blick fiel schon bald nach dem Ableben des Herrn auf die Wissenschaft. Was Forscher als richtig beschreiben, kann nicht falsch sein. Gott wollte dereinst das Gute. Richtiges ist besser als Falsches. Also ist Wissenschaftliches auch Gutes. Gott schütze die Fähigkeit des Menschen, Begriffe zu bilden.

Was treiben Wissenschaftler? Sie erweitern das eigene Wissen und damit dann auch das der Menschheit. Zum Wissen über die Welt gehören insbesondere Kausalitäten. Wer aussagekräftige Angaben darüber machen kann, welche Wenn-dann-Beziehungen es gibt, der leuchtet der Menschheit also den Weg in ihre Zukunft. Folglich ist die Fähigkeit, Angaben über Kausalitäten machen zu können, ein sehr gewichtiges Machtmittel. Wer die Definitionshoheit über Kausalverläufe für sich reklamieren kann, der kennt schließlich auch schon das Morgen der Welt!

Als besonders einträglich hat sich in diesem Zusammenhang die Kunst erwiesen, nicht nur eine einfache Abfolge aus Abläufen vorhersagen zu können, sondern neben einem simplen Wenn-Dann gleich noch einen Schritt weiterzugehen: Wer das erste Dann zum zweiten Wenn erklärt, der ist – sofern wissenschaftlich schlau – in der Lage, auch ein weiter folgendes zweites Dann zu erläutern! Mithin ist dieser Moment der Doppel- oder Folgenkausalität ein wesentlicher Augenblick auch der staatlichen Machtgeschichte. Der Beherrscher des Wenndann-Dann schaut einfach weiter in die Zukunft als der bloße Kenner des Wenn-Dann.

Es ist nicht verwunderlich, dass der Typus des Wenn-dann-Dann-Kenners sich inzwischen sehr robust im gesellschaftlichen Diskurs etabliert hat. Wenn es wärmer wird in den Alpen, dann schmelzen nicht nur die Gletscher, sondern auf den enteisten Bergkuppen wachsen nun auch Moose und Farne. Die erscheinen dem menschlichen Auge nicht als weiß, sondern als grün. Daran lässt sich eine politische Alarmbotschaft knüpfen: Anders als weiße Berge reflektieren grüne Berge die Wärme aus dem Weltall weniger energiereich zurück. Der Globus heizt sich also auf. Werden die Berge (mutmaßlich im nächsten Winter) wieder entgrünt und schneeweiß, lässt sich dann warnen: Das Weiß reflektiert die Wärme des Weltalls in die Atmosphäre zurück, statt sie in der Erde zu binden. Der Globus heizt sich also auf. Kurz: Wir haben dringenden Anlass zur Sorge. Es gilt, zu handeln!

In der neuesten politischen und wissenschaftlichen Entwicklung bleibt man allerdings nicht bei Kausalketten von solcher Länge stehen. Die Länge der Wenn-dann-Danns entscheidet: Wer das längste Wenn-dann-Dann präsentieren kann, der hat die meiste Macht. Ein Beispiel: Wenn es wärmer wird in den Alpen und dann die Berge grüner werden, dann werden dadurch auch andere Pflanzen und Tiere angezogen, die das neue Grün essen mögen. Die neu zugezogenen Pflanzen zerstören dann die bewährte Flora, und die neu hinzugekommenen Tiere tragen gefährliche Krankheitserreger in sich, die sie natürlich verbreiten. Wenn neu eingezogene Tiere unbekannte Erreger in Gebiete einschleppen, in denen diese bislang nicht vorzufinden waren, dann brechen ortuntypisch neue Epidemien aus! Will man dieses Wenndann-dann-wenn-dann-Dann verhindern, muss man sich an der Kausalkette zurückhangeln und die ursprünglichste Urursache für den ganzen Ablauf beseitigen: dass es wärmer wurde. Denn nur wo es kalt ist, kann insbesondere der Mensch auf Dauer gesund bleiben.

Auf manchen Bergen liegen aktuell unübersehbar Misthaufen. Und jeder Bauer weiß: Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter, oder es bleibt, wie es ist. Diese kausale Unsicherheit gibt im Rahmen eines wissenschaftlichen Wenn-dann-Danns Anlass zur Sorge. Denn es ist für die Jahreszeit viel zu typisch. Das erste Mal seit dem Beginn der Aufzeichnungen über das Wenn-dann-Dann lassen sich Aussagen über die weitere Entwicklung wieder entweder bestätigen oder widerlegen. Das könnte Auswirkungen auch auf das Weltall haben. Man weiß es aber noch nicht sicher. Wenn das kein Anlass zur Sorge ist!