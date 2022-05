Emissionsfreier Verkehr Energiewende-Busse – brandgefährlich

06. Mai 2022

Die jüngsten Brände von Elektrobussen in Paris erinnern an spektakuläre Zerstörungsfeuer ganzer Bus-Depots in Deutschland

von Klaus Peter Krause

Toll, diese Elektrobusse: Leise sind sie. Abgasfrei sind sie. Leicht zu beschleunigen sind sie. Was sind sie noch? Ach ja, brandgefährlich sind sie offenbar ebenfalls. Immer wieder gehen welche urplötzlich in Flammen auf. Jüngst brannte in Paris abermals einer ab. Mit lichterlohen Flammen und starken schwarzen Rauchschwaden. So weit die schlechte Nachricht. Die gute: Kein Fahrgast kam um, keiner wurde verletzt, alle konnten den Bus schnell genug verlassen. Es ist in Paris innerhalb kurzer Zeit bereits der zweite Brandfall. Ein anderer Elektrobus war knapp vier Wochen zuvor schon abgebrannt, am 4. April, auch er einer vom Typ Bluebus 5SE. Daraufhin hat die staatliche Verkehrsgesellschaft RATP 149 Elektrobusse (wohl die vom gleichen Typ) vorübergehend aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt hat es Paris seit 2016 auf fast 500 Elektrobusse gebracht, die von drei verschiedenen Herstellern stammen.

2021 in Stuttgart 25, in Hannover neun, in Düsseldorf 38, in Rom 30 Busse total zerstört

Die beiden Brände in Paris erinnern an schlimmere in Deutschland. Es gab mehrere, darunter zuletzt zwei spektakuläre Brände in Bus-Depots von Stuttgart und Hannover. Bei einem Brand in einem Bus-Depot der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in der Nacht zum 1. Oktober 2021 wurden 25 Busse total zerstört, darunter einer von Daimler, der Elektro-Gelenkbus vom Typ „Mercedes eCitaro“ der Daimler-Konzerntochter EvoBus. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf die Batterien als Brandursache. Verkehrsgesellschaften wie die in München und Reutlingen legten aus Sicherheitsgründen ihre Elektrobusse des gleichen Typs vorsorglich still.

Ermittlungsergebnisse zur Brandursache spärlich und vage

Aber wie so oft blieben spätere Berichte über die Ergebnisse der Ermittlungen aus oder, wenn nicht, dann im Vagen – vermutlich deswegen, weil die Hersteller nicht sonderlich daran interessiert sind, also keine Pressemitteilung (PM) herausgeben, und weil Journalisten und ihre Redaktionen daran kein Interesse mehr haben und nicht mehr nachrecherchieren (wollen oder können). Journalismus ist auch zu einem PM-Journalismus heruntergekommen.

Genannte Brandursache im Düsseldorfer Depot nur „technischer Defekt“ und die naheliegende Vermutung

Schon vor Stuttgart und Hannover hatte es in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 2021 einen Großbrand in Düsseldorf – im Bus-Depot der Rheinbahn – gegeben. Das Feuer hatte alle 38 dort abgestellten Busse und die gesamte Halle zerstört. Zu den verbrannten Fahrzeugen gehörten auch acht Elektrobusse, die erst im Februar ausgeliefert worden waren. Erst jüngst hatte das Unternehmen 8,4 Millionen Euro in zehn neue Elektro-Busse investiert. Als Brandursache wurde ein „technischer Defekt“ vermutet. Am 2. Juli 2021 war zu lesen, ein Gutachter der Polizei habe die Brandursache nicht ermitteln können. Weil nicht mehr feststellbar sei, wo das Feuer genau ausgebrochen war, könne auch die Ursache nicht benannt werden. Später (am 30. Juli) hieß es, Experten hätten die zerstörte Halle in Düsseldorf-Heerdt für das Aufspüren der Ursache Stück für Stück abgetragen und untersucht. Zwar habe nicht mehr eindeutig zugeordnet werden können, wo der Brand entstanden sei, aber es komme nur eine technische Ursache infrage, es sei also keine Brandstiftung. Ja, aber welche technische Ursache? Nahe liegt die Vermutung, dass die Batterie eines Elektrobusses der Auslöser gewesen ist.

Die Häufung von Depot-Bränden in nur einem Jahr gibt zu denken

Dass Bus-Depots niederbrennen, ist schon in Zeiten vorgekommen, als es Elektrobusse noch gar nicht gab, wie das Beispiel von Bottrop zeigt. Dort gingen am 25. Dezember 2011 60 Busse in Flammen auf. Oder der Brand in einer Halle eines Münchner Busunternehmens im Mai 2013. Aber die Häufung in einem einzigen Jahr (2021), seit der Einsatz von Elektrobussen so richtig loslegte, gibt doch zu denken. Wie auch herkömmliche Autos wegen der geballten flüssigen Energie von Benzin und Dieselöl in ihren Tanks stets einen Brandsatz mit sich führen, ist das wegen der zwar anderen Energieform, aber gleichfalls geballten Energie, die in der Batterie steckt, auch bei Elektroautos der Fall. Abbrennen können daher beide. Die „Brandlast“ im Verbrennerauto ist sogar höher als die in einem Elektrofahrzeug. Doch Elektroautos entzünden sich anders als solche mit Verbrennungsmotor und brennen auch anders. Daher stellt der Brand eines Elektroautos für den Fahrer wie auch für die Feuerwehr eine besondere Herausforderung dar, zumal die Technik noch relativ neu ist. Batterie-Brände entwickeln eine enorme Hitze und erfordern komplizierte und langwierige Löscharbeiten.

Selbstentzündung äußerst selten, aber möglich

Ob Verbrenner- oder Elektroauto: Technische Fehler können bei beiden Typen zu einem Fahrzeugbrand führen – so beim Einbau von Komponenten, durch unsachgemäße Wartung oder heftige Aufpralle. Dazu kommen beim Elektroauto die Eigenheiten spezieller Baugruppen, zum Beispiel jenen der Lithium-Ionen-Akkus. Selbstentzündungen ohne externen Einfluss gelten zwar als äußerst selten, sind aber möglich. Grundsätzlich kann es passieren, dass ein Elektroauto mit fehlerhaften Batteriezellen ausgeliefert wird. Nach Expertenansicht aber wahrscheinlicher ist, dass es beim Zusammenbauen der Akkupakete zu Fehlern kommen kann. Dieses Zusammenfügen der Batteriezellen zum Akku soll noch nicht bei allen Herstellern voll automatisiert sein und verlangt daher Handarbeit, die Fehler wahrscheinlicher macht als eine Automatisierung. Und beim Laden spielt eine die fachmännische Elektroinstallation der Ladepunkte und auch, ob die Batterie regelmäßig gewartet wird, eine wichtige Rolle.

Wenn eine Batteriezelle brennt, entflammt sie die nächste und so fort

Ein Brand des Akkus kann drohen, sobald die Schutzmechanismen der Antriebsbatterie zum Beispiel infolge eines schweren Unfalls verformt werden. Dann sind sie so stark beeinträchtigt, dass die Batteriezellen im schlimmsten Fall brennen, „Thermal Runaway“ genannt. Dabei entflammt eine Batteriezelle die nächste, Elektrolyt und Grafit verbrennen und hellgraue und schwarze Rauchwolken entwickeln. Wenn dann der Elektrolyt verdampft, entstehen weitere Stichflammen. Doch die sichtbaren Flammen zu ersticken, reicht nicht. Selbst wenn eine Zelle gelöscht ist, kann sie von einer benachbarten wieder neu entzündet werden.

Die Antriebsbatterie ist beim Löschen eine besondere Herausforderung

Der Akku ist eine besondere Herausforderung: Man kann ihn zwar kühlen, aber nicht hundertprozentig sicherstellen, dass die Brandgefahr in den Zellen, in denen chemische Reaktionen ablaufen, beseitigt ist. Brennt die Antriebsbatterie, muss sie von außen gekühlt werden und die Feuerwehr das Auto mit sehr viel Wasser löschen. Das Problem dabei ist, dass die Batterien im Elektroauto wasserdicht und thermisch geschützt fest im Wagenboden untergebracht sind. Die Feuerwehr muss dann teilweise mit einem Kran und einem Container anrücken. Den wasserdichten Container braucht es, um den Wagen schließlich darin zu versenken, Wasser einzulassen und so die Batterie dauerhaft zu kühlen. Nur so lässt sich die brisante chemische Reaktionskette stoppen.

Zum Löschen braucht die Feuerwehr die mehrfache Menge Wasser als sonst

Der Brand eines Elektro- oder Hybridautos fordert die Feuerwehr also besonders heraus. Beim Löschen des Feuers benötigt sie zum Kühlen der Batterie eine um ein Vielfaches höhere Menge an Löschwasser. Die auf Verkehrsunfälle spezialisierten Löschfahrzeuge führen an Wasser meist nur 1.600 bis 2.000 Liter mit. Für den Brand eines Verbrennerautos reichen die zwar völlig aus, doch um den brennenden Akku eines Elektroautos zu kühlen, werden oft zwischen 3.000 und 11.000 Liter gebraucht. Folglich sind mehr Löschfahrzeuge und mehr Personal einzusetzen. Zum Löschen brennender Elektroautos nicht verwendbar ist Löschschaum.

Wenn’s also brennt, ist das Löschen von Elektroautos deutlich komplizierter

Und noch etwas ist beim Löschen anders als beim Verbrennerauto. Die Arbeit der Feuerwehr endet bei einem Elektroauto nicht, wenn das Fahrzeug gelöscht ist. Der Wagen muss 24 Stunden lang abgestellt und beobachtet werden, um sicherzugehen, dass chemische Reaktionen in der Batterie das Feuer nicht neu entfachen. Wenn’s also brennt, ist das Löschen von Elektroautos deutlich komplizierter und aufwendiger. Nur mit einem Vorzug, wenn auch einem kleinen, können sie aufwarten: Der Brand breitet sich nicht über das Fahrzeug hinaus aus, denn es gibt keinen brennbaren Kraftstoff, der auslaufen und sich außerhalb des Fahrzeugs entzünden könnte.

Im Stadtverkehr nützlich, aber unheimlich die Brandgefährlichkeit

Wohl können Elektroautos, weil abgasfrei, leise und anzugsstark, als Busse im Stadtverkehr durchaus nützlich sein. Aber ihre Brandgefährlichkeit ist doch sehr unheimlich und zusätzlich teuer, wenn ganze Depots dabei draufgehen. Statistisch brennen E-Autos viel seltener als Benziner und Diesel. Nach statistischen Angaben von 2021 hat es je 100.000 verkaufter Autos 3.474 Brände bei Hybridautos, 1.529 Brände bei Autos mit Verbrennermotoren und 25 Brände bei Elektroautos gegeben. Doch ist diese Statistik noch nicht aussagekräftig, denn das Brandrisiko korreliert mit dem Alter von Autos, und Elektroautos sind noch sehr jung.

Was Elektrobusse ganz und gar nicht mögen: frostige Außentemperaturen

Abschließend sei festgehalten: Energiewende-Busse brennen nicht nur ab, sondern mögen es gar nicht gern, wenn frostige Außentemperaturen herrschen. Am 8. Februar 2021 in Berlin zum Beispiel waren solche Busse gleich 23-mal ausgefallen und hatten durch dieselbetriebene Fahrzeuge ersetzt werden müssen. Die Online-Zeitung „Die Freie Welt“ kommentierte damals unter anderem:

Ein reihenweiser Ausfall, weil’s zu kalt war

„Mit viel Steuergeld hat der rot-rot-grüne Senat zahlreiche Elektrobusse angeschafft, um seine ganz eigene Energiewende voranzutreiben. Man hat sich offensichtlich auf Klima- und Wetterexperten verlassen, die felsenfest behaupteten, dass wir in Deutschland keinen richtigen Winter mehr mit Minustemperaturen und Schneefall erleben würden. Da lagen die sogenannten ‚Experten‘ aber gründlich daneben, wie ein Blick in Norddeutschland aus dem Fenster nachhaltig belegt. […] Der rot-rot-grüne Berliner Senat jedoch hält an seiner Geldverbrennung unverändert fest. Der Umstieg soll erfolgen, koste es auch an Steuergeld, was es wolle. Bis 2035 wird der Umstieg auf Elektrobusse gegenüber einem Weiterbetrieb mit Dieselfahrzeugen Mehrkosten von fast drei Milliarden Euro verursachen. Drei Milliarden Euro, die Rot-Rot-Grün auf dem Altar der Energiewende opfert. Drei Milliarden Euro, die dem Steuerzahler aus der Tasche geleiert werden.“

