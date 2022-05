Fünf Scheiben zum Abschneiden Vom Ende des Sandkastengeschreis

06. Mai 2022

Das Theorem der Zerebralosmose

von Carlos A. Gebauer

Abschnitt eins. Zwei kleine Kinder sitzen in der Sandkiste. Sie spielen friedlich, tief in Gedanken, eifrig versunken in ihr Tun. Beide erkunden sich und ihre Welt, häufen Sand in ihre Förmchen, graben Tunnel und errichten Hügel. Alles ist gut.

Dann kommt der Moment des Unwohlseins. Ein einzelnes Spielzeug wird plötzlich an verschiedenen Stellen benötigt, oder eine bestimmte Bewegung des einen hat den mühsam errichteten Turm des anderen zum Einsturz gebracht. Endlos ist das Feld der Möglichkeiten, die zunächst noch Einträchtigen zu entzweien.

Zwei kleine Kinder sitzen nach wie vor in der Sandkiste. Jetzt aber plärren sie eindringlich, schwer erregt, unerreichbar verrannt in ihre Gefühle. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten suchen sie nach Wegen, dem anderen die Ursache ihres Missmutes zu erläutern. Irgendwann im wechselseitigen Gebrüll wird es dem einen Kind zu viel. Es hält sich die Ohren zu. Es will nicht hören, was das andere Kind ihm zuruft. Mit seinen vor die Ohren gelegten Händen signalisiert es dem anderen nun: Mich interessiert nicht, was du sagst. Mich erreicht nicht, was du mich wissen lassen willst. Mir genügt, das zu denken, was ich schon weiß. Und in der Verzweiflung über genau dieses Signal des anderen wird das Geschrei des nicht für voll genommenen Kindes nur noch lauter.

Abschnitt zwei. Einige Jahrzehnte später begegnen die beiden einander wieder. Sie wissen nicht mehr, damals miteinander in der Sandkiste gesessen zu haben. Ihnen ist nicht einmal bewusst, dass ihre Freunde einstmals auch miteinander in Sandkisten saßen, spielten, stritten, zankten und schrien. Aus dem einen Kind ist ein Politiker geworden. Es hat sich vor einiger Zeit geärgert, was das andere Kind im Netz geschrieben hatte. Darum hat es mit seinen Freunden ein Gesetz erlassen, das solche Äußerungen im Netz nicht mehr zulässt. Was das andere Kind denkt, kann es nun nicht mehr vernehmlich für andere erklären. Es bleibt mit seinen Gedanken, seinem Ärger, seiner Verzweiflung allein. Und in der Verzweiflung über genau diese Stummschaltung wird sein Unwohlsein nun noch stärker.

Auf einer Volksversammlung will jetzt das Politikerkind der Allgemeinheit erklären, wie es die Welt sieht. Davon erfährt das stummgeschaltete Kind. Und also reist es zum Ort der Volksversammlung. Statt dem Erklärenden zuzuhören, nimmt es nun Revanche: Im Schreien und Singen, im Trillern und Pfeifen, im Rasseln und Trommeln gehen die Worte des Politikerkindes unter. Es wirkt, wie wenn das Publikum sich nicht nur selbst die Ohren zuhielte, sondern sogar so, dass der ganzen Öffentlichkeit der Schallraum vergiftet würde. Das jetzt überbeanspruchte Mikrophon des Politikers krächzt und rumpelt. Alle schreien. Keiner versteht den anderen. Alle Inhalte versinken im Getöse der einander wechselseitig Beschimpfenden. Alles ist schlecht.

Abschnitt drei. Virtueller Erklär- und Vermittlungsraum. Sterile Atmosphäre. Vorwurfsfrei. Inhaltlich neutral. Eine Stimme sagt: „Zellen verfügen durch ihre Zellwände über die Möglichkeit, ihren Innendruck den Druckverhältnissen im Äußeren anzupassen. Biologen nennen diesen Mechanismus Osmose.“ Irgendein kluger Geist habe einmal die Hypothese formuliert, dass auch das menschliche Hirn mit seiner Umwelt in ein vergleichbar ausgeglichenes Verhältnis treten wolle, erläutert die Stimme weiter. „Der Erfinder dieses Theorems sprach insoweit von einer Zerebralosmose. Will das Hirn etwas wissen, hat es das Bedürfnis, Informationen einzusaugen. Will das Hirn etwas ihm wichtig Erscheinendes loswerden, hat es das Bedürfnis, sein Wissen zu teilen. Zwischen Neugier und Mitteilungsdrang liegt der schweigende und schweigsame Zustand friedlicher Ausgeglichenheit. Wird diese Ausgeglichenheit gestört, bricht Unfriede aus.“

Abschnitt vier. Meinungen sind immer frei. Denn Meinen vollzieht sich – als individuelles Empfinden – im Inneren eines jeden Menschen. Unfrei können Meinungen erst werden, wenn sie geäußert werden. Die Kunst der erträglichen Meinungsäußerung besteht darin, sie dem anderen so zu vermitteln, dass er nicht überfordert ist und deswegen das Bedürfnis entwickelt, sich die Ohren zuhalten zu wollen. Kurz: Du sollst dein Empfinden taktvoll nach außen erklären. Die Kunst des erträglichen Erkennens fremder Meinungen besteht umgekehrt darin, dem anderen aufmerksam zuzuhören. Kurz: Du sollst dich ernsthaft und sichtbar bemühen, zu verstehen, was der andere empfindet.

Abschnitt fünf. Wechselseitig respektvolle Zerebralosmose ist friedenstiftend. Nicht nur in Sandkisten.