Hasardeure und Marodeure – handeln, als wenn es kein Morgen gäbe Wer stoppt den politischen Amoklauf?

05. Mai 2022

Wenn es irgendwie hülfe, würde ich mich mit Scholz, Hofreiter und Baerbock an den Kartentisch setzen und ihnen einiges erklären

von Volker Boelsch

Um es gleich vorwegzunehmen: Mit „Kartentisch“ ist nicht gemeint, gemeinsam die Köpfe über einer Landkarte zusammenzustecken. Ich schreibe hier von Poker, von Spielkarten, vom Zocken mit Echt-Behalten. Die derzeitige Situation, nämlich die Einmischung in die Ukraine-Krise, hat so viele Entsprechungen in einer guten Partie Poker, dass ich darüber berichten muss.

Beim Poker entsteht der Reiz des Spiels dadurch, dass niemand weiß, welche Karten der Gegner in der Hand hält. In der einfachsten Spielform rechnen sich die Spieler aus, welchen Wert das eigene Blatt hat, das heißt, wie groß oder klein die Chancen sind, dass ein anderer Spieler noch stärkere Karten hält. Bei einer starken Hand, wie man das im Pokerjargon nennt, kann man hohe Geldbeträge setzen, bei einer schwachen Hand ist man eher vorsichtig.

Nur: So einfach ist es nicht, denn selbstverständlich erregt das Setzen hoher Beträge immer den Verdacht auf eine starke Hand, sodass man alle Gegner verschreckt und diese aus der Spielrunde ganz aussteigen – dann gibt es für den Spieler aber nichts zu gewinnen. Also setzt man eher Beträge, die über den Wert der eigenen Karten hinwegtäuschen, wobei auch ein gewisser Showeffekt mit eingebaut wird: Schiebt der Spieler ganz nonchalant ein paar Spielchips in den Pot oder überlegt er zigmal hin und her, bevor er seinen Einsatz macht? Auch das beeinflusst die Entscheidungen der gegnerischen Spieler.

Ausgebuffte Pokerspieler warten gar nicht darauf, dass sie ein starkes Blatt ausgeteilt bekommen, sondern legen nur die Attitüde an den Tag, als hätten sie vier Asse auf der Hand – doch in Wahrheit haben sie gar nichts. Lassen sich die anderen Spieler davon beeindrucken und steigen aus dem Spiel aus, dann gehört der Pot dem (Schau-) Spieler. Man nennt das einen Bluff. Ungeübte Spieler verraten sich oft bei einem Bluff-Versuch, sie reiben sich das Ohrläppchen oder kratzen an der Nase.

Was hat das alles mit Politik zu tun?

Ein politisches Schwergewicht wie Donald Trump kann einem Vladimir Putin, Kim Jong-un oder Recep Erdoğan mit heftigen Konsequenzen drohen, dann überlegen diese sich zweimal, was sie als Nächstes tun – auch wenn Trump nur geblufft hat. Kommt stattdessen Anton Hofreiter mit hochrotem Kopf daher und fordert „Waffen, Waffen und nochmals Waffen“ für die Ukraine, wird das keinen Eindruck bei Vladimir Putin hinterlassen. Der Bluff zeigt keine Wirkung. So viel zur Attitüde.

Beim Bluffen wird immer ein großer Geldbetrag in den Pot gelegt, der die Gegner verunsichern soll, doch wenn der Bluff nicht überzeugen kann, wird er aufgedeckt, und das Geld ist futsch. Genau dies ist es, was unsere Politiker à la Baerbock, Lambrecht, Scholz und Lindner gerade tun: Sie werfen Geld in den Pot und hoffen, dadurch würde sich das Spielgeschick ändern. Es tut dies aber nicht, und das Geld wird verloren sein.

Der schwache US-Präsident Biden spielt mit noch höherem Einsatz, indem er der Ukraine eine Nato-Mitgliedschaft andient und auch Schweden und Finnland zum Beitritt einlädt. Das kann auch geblufft sein. Um einen Bluff auszuhebeln, legt man nicht einfach den gleichen Setzbetrag ein – denn es könnten ja immer noch glückliche Umstände dazu führen, dass der Bluffende die Runde gewinnt, indem ihm im Verlauf der restlichen Runde optimale Karten zugehen. Stattdessen setzt man, um den Bluff auffliegen zu lassen, einen deutlich höheren Betrag – ein Raise oder Re-Raise – damit es gar nicht erst zum Showdown kommt; das ist der Moment, in dem alle Mitspieler die Karten offen auf den Tisch legen. Zum Showdown käme es, politisch gesehen, wenn sich einfach niemand einmischte. Doch das Spiel eskaliert stattdessen. Beim aktuellen Ukraine-Konflikt wird immer wieder die Vokabel „Atomkrieg“ jongliert. Zu Recht! Wenn unsere Politiker weiter so mit Joe Biden ins Horn stoßen, wird es nämlich unweigerlich zum „All-in“ kommen.

Das All-in ist der Höhepunkt einer Pokerrunde. Beim All-in ist ein Spieler entweder so überzeugt von seiner Hand, dass er sicher ist, gar nicht verlieren zu können, oder er spielt mit einer schwachen Hand um einen großen Pot. Er erklärt mit dem All-in, dass er alles zu setzen bereit ist, was er an Spielchips noch auf dem Tisch liegen hat. Es geht dann für die Beteiligten um alles oder nichts.

Die westlichen Verbündeten spielen gerade einen Bluff, und jeder weiß es. Wollte Putin das Spiel beenden, müsste er die Karten auf den Tisch legen, in diesem Fall seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen, ohne eins seiner Ziele erreicht zu haben – welche auch immer das sein mögen. Auch der Westen könnte das Spiel beenden, in dem er aufhört, den Konflikt weiter zu befeuern. Die Karten auf den Tisch zu legen, hieße dann, keine Waffen an die Ukraine zu liefern sowie bei der Presseberichterstattung wahrheitsgetreu zu sein und Falschmeldungen zu unterdrücken.

Damit wäre das Spiel aber nicht beendet, sondern nur die Spielrunde. Sollte Putin dann in die Ukraine einmarschieren, diese einnehmen und annektieren, um dann das gleiche Spiel mit Weißrussland, Moldawien und den Baltischen Staaten folgen zu lassen – dieses Szenario gilt schließlich als Grund für die westliche Einmischung –, wäre immer noch die Option eines All-in für die Westmächte verfügbar. Immerhin gäbe es dann auch etwas zu gewinnen (nämlich den Schutz dieser angegriffenen Länder).

Wie es jetzt aber aussieht, spielen die Politiker wie auf „Tilt“ – das entspricht einem Pokerspieler, der immer mehr Geld in den Pot wirft, in der Hoffnung, die anderen hören freiwillig auf (Spieler auf Tilt verzocken üblicherweise in kürzester Zeit ihr ganzes Geld). Die Taschen der Steuerzahler in Europa und den USA sind groß und tief, also werden die Regierungen noch eine Weile auf Tilt bleiben, bevor ihnen das Geld ausgeht – und so trudelt das Spiel immer weiter auf den Abgrund zu.

Irgendwann wird Putin nur noch mit dem All-in reagieren können, nämlich dem Atomschlag. Dabei ist noch gar nicht klar, was es dabei zu gewinnen gibt, denn das Szenario der gewaltsamen Eroberung Osteuropas ist derzeit nur eine Behauptung, an der nichts bewiesen ist. Mindestens ebenso plausible anderslautende Begründungen für Putins Handeln werden derzeit ebenso kolportiert, und sie reichen von dem Beenden eines korrupten Regimes in der Ukraine über die Befreiung der in der Ost-Ukraine lebenden Russen bis hin zur Aufdeckung völkerrechtlich illegaler Machenschaften der westlichen Mächte auf ukrainischem Boden. Aber auch da wissen wir nichts Belastbares. Wäre dies der Fall, müsste man Putins Seite unterstützen, mindestens aber sofort mit den Provokationen aufhören. Doch diejenigen, die am Pulverfass zündeln, zeigen nicht das geringste Interesse daran, all die offenen Fragen überhaupt einmal zu klären. Damit rückt das All-in in immer greifbarere Nähe.

Ich schlage daher meine eigene Strategie vor. Es gibt beim Poker einen Spielzug, der in keinem Regelbuch steht – und zwar der, dass der Papa kommt, den Kindern die Karten wegnimmt und sie auf ihre Zimmer schickt. Das ist das, was wir jetzt am dringendsten bräuchten, doch es geschieht nichts. Papa, wo bleibst du?