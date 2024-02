Hinter den Kulissen herrscht Sturmwarnung Was geht ab bei der Werteunion? Eine Analyse

22. Februar 2024

Die Abgänge werfen Schatten auf eine Partei, deren Mitgliedschaft der gemeine Bürger noch gar nicht beantragen kann

von Volker Boelsch

Zum Redaktionsschluss stand auf der neuen Website der Partei Werteunion unter dem Reiter „Mitglied werden“ noch die Nachricht: „Unser Mitgliedsantrag zur Partei ist in Bearbeitung. Liebe Besucherinnen und Besucher, vielen Dank für Ihr Interesse, aktiv an der Politikwende in Deutschland mitzuarbeiten. Unser Mitgliedsantrag wird derzeit noch vorbereitet und in den nächsten Tagen an dieser Stelle zur Verfügung stehen.“ Und doch wird hie und da kolportiert, Scharmützel um die besten Posten liefen bereits auf vollen Touren, inklusive hochsiedender Kessel in der Gerüchteküche.

Das ist schade und für viele enttäuschend.

Die Herren Otte und Krall gaben beide in ihren Begründungen zum plötzlichen Austritt an, dass die neue Partei im Profil zu wenig Schärfe habe und sie nicht ausreichend Klarheit und Authentizität vermittle. Krall bezeichnet den neuen Vorstand sinngemäß als hereingeholte CDU- und FDP-Granden, die in einem Ökosystem der Intrige, der Seilschaften, des Machtstrebens und der Arroganz zu operieren gewohnt seien. Gewünscht hätten sie sich stattdessen klare Kante und ein Bekenntnis, mit den politischen Verflechtungen gründlich aufzuräumen.

Wie steht Hans-Georg Maaßen dazu?

Auf der einen Seite verliest der neu gewählte Bundesvorstand der Werteunion, dass die CDU-CSU-Fraktion ihr „Premiumpartner“ sei, vor allem in Bezug auf mögliche Koalitionen. Maaßen stellt indes klar, dass er die Werteunion nicht als Mehrheitsbeschaffer für die Alternative für Deutschland sieht.

Für viele Beobachter fühlt sich dies wie ein Schlag ins Gesicht an, weil von der neuen Partei derart seichte Statements, jedoch keine Revolutionsaufrufe oder Schlachtgesänge ertönen.

Maaßen gab dazu im Interview mit dem freien Journalisten Helmut Reinhardt zu Protokoll, dass die Werteunion diejenigen Positionen vertritt, die von der CDU bis zu ihrer Linksdrift selber gehalten wurden, und dass die Werteunion insofern der „gute“ Teil der Unionsfraktion sei.

Es ist eine Überreaktion, wenn jetzt durch diese Positionierung solch großer Seegang erzeugt wird. Vielmehr ist diese Ausrichtung durchaus verständlich, vielleicht sogar unvermeidlich. Das wäre dann der Zeitpunkt, die Abgänge von Krall und Otte mit einer Träne im Knopfloch kurz zu beweinen, sich dann allerdings den Mund abzuwischen und am Aufbau des Politikwandels in Deutschland weiterzuarbeiten. Hier ist meine Erklärung, wie ich zu dieser Einstellung komme:

Das Schwierige an der gegenwärtigen Situation

Die Werteunion im Allgemeinen und Maaßen im Besondern balancieren gerade auf einem Drahtseil über sehr dünnem Eis. Um dies im Detail zu verstehen, ist ein Blick auf die Gesamtsituation nötig:

Erstens: Zum Beispiel muss die Position der Alternative für Deutschland betrachtet werden. Diese ist bei genauem Hinsehen nichts Außergewöhnliches, denn im Grunde hat die AfD nur diejenigen Themen besetzt, die bis circa 1998 eigentlich Unions-Themen gewesen sind. Danach ist die CDU/CSU kontinuierlich nach links gerutscht und hat politischen Raum einfach brachliegen lassen. Dort hat sich dann die AfD angesiedelt. Inhaltlich gesehen ist sie jedoch nichts wesentlich Anderes als die 80er-Jahre-CDU.

Die Parteien des sozialistischen Einheitsblocks und die Presse arbeiten sich mit unermüdlichem Eifer daran ab, diesen Umstand breitbandig zu ignorieren und stattdessen die Alternative für Deutschland in eine Ecke zu stellen mit – ja, mit wem eigentlich? Mit NPD oder DVU vergleicht sie niemand ernsthaft, aber trotzdem ist sie irgendwie rechts. Und böse. Für die politisch uninformierten Massen genügt dies, um mit voller Brust in die Gesänge einzustimmen, die da anheben: AfD gleich Nazis!

Zweitens: Die Werteunion begibt sich aktuell in die gleiche Nische, in den politisch luftleeren Raum, den die Merkel-CDU hinterlassen hat. Aus taktischen Erwägungen ist sie jedoch dazu gezwungen, sich in zahlreichen Dingen klar von der AfD zu unterscheiden, um Linksblock und Staatsmedien nicht gleich einen Haufen Futter für Hetze und Propaganda hinzuwerfen.

Ob die Taktik aufgeht, ist noch offen. Die Versuche, auch die Werteunion in die Schmuddelecke zu stellen, laufen jedenfalls schon im roten Drehzahlbereich. Allen voran das Referat von Thomas Haldenwang.

Gleichzeitig muss die neue Partei Positionen besetzen, die deutlich diejenigen Wähler ansprechen, die mit den Resten der aktuellen CDU unzufrieden sind. Das ist ein echter Spagat.

Drittens: Markus Krall nimmt kein Blatt vor den Mund, was hinlänglich bekannt ist. Seine Expertise im Bereich der Volkswirtschaft spielt er trefflich aus, wenn er über Entbürokratisierung spricht. Seinen Überzeugungen nach muss der politische Apparat auf so vielen Ebenen entschlackt werden – und in einer Konsequenz –, wie bisher niemand die Chuzpe besaß, dies so klar auszusprechen.

In der Tiefe beleuchtet, wünscht sich Krall eigentlich nur eine Marktwirtschaft, wie sie unter Ludwig Erhard das deutsche Wirtschaftswunder einläutete. Bürger mit genügend wirtschaftlichem Wissen stimmen ihm, wenn auch unausgesprochen, üblicherweise vollumfänglich zu. Der breiten Masse sind derlei Radikalumbauten hingegen schwer zu vermitteln.

Viertens: Maaßen muss jetzt sehr feinfühlig taktieren, damit er deutlich von der CDU/CSU abrückt, aber nicht zu weit, und damit er klar an die AfD heranrückt, aber nicht zu nah. Vermutlich wurden Krall und Otte hierbei ungeplanterweise zu Bauernopfern.

Meine Lanze für die Werteunion

Bevor jetzt jeder auf die Pauke haut und von Luftnummern und Strohfeuern schreibt, muss die eben beschriebene Ausgangssituation als das betrachtet werden, was sie wirklich ist. In einem Land mit gelebter Demokratie und freier Presse wären derartige Scharaden schlicht und ergreifend gar nicht notwendig. Weil dem jedoch nicht so ist, verdient die Werteunion volle Unterstützung von all jenen, die sich Deutschland so zurückwünschen, wie es war, als es noch gut war.

Abgrenzungspotential zur AfD gibt es für Maaßen zuhauf. Mir fallen da sofort die Tendenzen ein, die vor allem in der Ost-AfD zu finden sind. Dort haben sich Strömungen breitgemacht, die sich Umverteilung und staatliche Kontrolle wie zu Zeiten der SED wünschen, nur mit dem Unterschied, dass diese zuvorderst der urdeutschen Bevölkerung zugutekommen sollten. Das wäre dann ein Sozialismus mit, ähm, nationaler Färbung.

Jetzt rinnt mir naturgemäß der Schweiß vom Helm! Das habe ich doch sicherlich nicht laut gesagt, sondern nur gedacht … oder?

Nichtsdestotrotz, lieber Herr Dr. Maaßen: Von derlei Bestrebungen innerhalb der AfD können Sie sich doch jederzeit abgrenzen, mit wohlfeilen Worten und hehren Taten. Nichts wäre leichter als das! Die positive Wirkung wäre Ihnen sicher. Zu danken brauchen Sie mir nicht. Dieser Rat geht aufs Haus.