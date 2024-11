„Spiel“ des Kanzlers Olaf Scholz, die Sowjetunion und Donald Trump

22. November 2024

Eine Sammlung von Überlegungen zur aktuellen politischen Lage

von Volker Boelsch

Weite Teile der Nation schütteln ratlos den Kopf, weil Noch-Kanzler Olaf Scholz sich so stark dafür einsetzt, dass keine „Taurus“-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden. Deshalb zur Info: Das System ist mit viel Rechenleistung ausgestattet und kann weitgehend autonom Missionen ausführen. Es ist in der Lage, im Bedarfsfall unabhängig von …