Wurden die Bauern hinters Licht geführt? Kanzlerbesuch in Freiburg

29. Februar 2024

Treckerkolonne wurde in eine Sackgasse gelotst und dort festgefahren

von Volker Boelsch

Im Freiburger Westen wurde am Dienstag, 27. Februar, offiziell der erste Spatenstich für eine neue Wohnsiedlung gefeiert. Das ist an und für sich nichts Aufregendes, doch kein Geringerer als Kanzler Scholz kam extra ins Breisgau geflogen, um persönlich Hand an die Schippe zu legen. Ein Besuch mit Brisanz.

Grünes Freiburg ein gutes Pflaster für den Sozi?

Mag er auch einen Großteil davon vergessen haben – derzeit hat der Kanzler jedenfalls nichts zu lachen, wenn er öffentlich auftritt. Beschimpfungen und Buhrufe aus Tausenden Kehlen sind noch das Harmloseste, das ihm regelmäßig blüht, wenn er sich nach draußen wagt. Freiburg wird allerdings seit Jahrzehnten linksgrün regiert. Möglicherweise haben seine Berater sich ausgemalt, dass er in diesem Milieu doch einmal freundlicher empfangen würde.

Offensichtlich haben sie dabei übersehen, dass Freiburg zu Zeiten der Lockdown-Politik eine Hochburg des Protestes war, wobei Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim klar auf die Plätze verwiesen wurden. Bis zu 8.000 Demonstranten machten damals in der beschaulichen großen Kreisstadt ihrem Unmut über die Regierungsbeschlüsse Luft und protestierten für den kompromisslosen Erhalt der Grundrechte – eigentümlich frei berichtete darüber.

Um ganz sicherzugehen, hatten die Organisatoren zahlreiche bestellte Jubilierer angekarrt. Ich habe fünf Busladungen gezählt. Wie wir inzwischen aus den Anti-AfD-Demonstrationen wissen, werden die Linksgesonnenen für ihr Auftauchen regelmäßig aus Steuermitteln bezahlt. Genützt hat es jedoch nichts. Die Lautstärke wurde klar von den Buhrufern dominiert.

Neues Wohngebiet hoch umstritten – durch die Grünen

Alle Parteien links der FDP schreiben regelmäßig den Ruf nach bezahlbarem Wohnbau auf ihre Wahlplakate. Insofern sollte es eigentlich niemanden stören, wenn ein Gebiet am westlichen Stadtrand als neues Wohngebiet ausgewiesen wird. Übrigens naturnah, nachhaltig und mit Anschluss an das Straßenbahnnetz. Doch die Rechnung wurde ohne die Ortsgrünen gemacht.

Von dem Bauprojekt ist ein Wäldchen betroffen, das circa zehn Hektar groß ist. „Betroffen“ heißt nicht, dass es abgeholzt würde – von diesem Schicksal sind nur etwa 40 Prozent aus dem Baumbestand betroffen, der zudem an anderer Stelle um ein Mehrfaches wiederaufgeforstet wird. Es gibt auch keine Borkenkäfer und keinen seltenen Prozessionsspinner, die unbedingt zu schützen wären – doch Ideologie ist Ideologie: Das Projekt musste behindert werden.

Mag sein, dass am Hambacher Forst im Vergleich mehr Action zu beobachten gewesen war, doch darf man Freiburg nicht verachten. Auch hier wurden fleißig illegale Hütten gebaut und der Wald mit Protestplakaten zugepflastert. Immer wieder gab es Räumungen, immer wieder wurde neu „besiedelt“. Es wurde sogar ein bindender Volksentscheid durchgesetzt. Als der im Jahr 2019 jedoch mit großer Mehrheit zugunsten des Projektes ausging, machten die Grünen, was Grüne eben so tun: einfach weiter protestieren. Wen interessieren schon vorher getroffene Vereinbarungen?

Bauern mit von der Partie

Gruppierungen der Landwirte aus der Gegend hatten sich vorgenommen, diese Gelegenheit dazu zu nutzen, dem Kanzler bauerntypische Sympathie für die Sparbeschlüsse seines Kabinetts zu zeigen. Alle Zufahrten zum Gelände wurden jedoch schon in aller Frühe abgeriegelt. Einigen handverlesenen Journalisten wurden am Vortag Akkreditierungen zugestellt. Für alle anderen, auch für mich, hieß es: „Wir müssen leider draußen bleiben!“ Immerhin wurde 20 abgezählten Traktoren die Zufahrt genehmigt. Donnerwetter!

Den vielen Hundert anderen wurde es gestattet, hupend und blinklichternd per Sternfahrt auf das Gelände zuzufahren. Mit Polizeigeleit wurde der Treck nach Westen aus der Stadt herausgeleitet, um über einen Wirtschaftsweg von hinten an das Gelände heranzufahren – so dachten die Treckerfahrer zumindest.

An einer Stelle des Weges, noch außer Sichtweite der Veranstaltung, war die Durchfahrt versperrt. Nach hinten ging natürlich nichts, da immer neue Traktoren die Einfahrt in den Feldweg nahmen. Man wich zwar auf Querwege aus, doch auch die waren am Ende versperrt. Die Polizisten erklärten, man dürfe zu Fuß weitergehen, gerne auch mit Plakaten in der Hand. Fahrzeuge müssten aber hierbleiben. Dann verschwanden sie. Es dauerte ziemlich lange, bis den Beteiligten bewusstwurde, dass sie in eine Sackgasse gelockt worden waren und ihr Protest damit von allen ungehört verpuffte.

Entkommen nur dank Zweirad möglich

Mein Glück war, dass ich mit dem Moped angereist war und – wenngleich nicht ganz legal – über einen Spazierweg wieder auf befestigte Straßen gelangen konnte. Noch während meiner Suche nach einem Ausweg, um 11.15 Uhr, hob der VIP-Hubschrauber auch schon wieder ab und der Spuk war vorüber. Wie lange es dauern würde, bis alle Fahrzeuge gewendet oder rückwärts herausrangiert waren, möchte ich mir gar nicht vorstellen.

Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob all das nur ein Missgeschick, ob es eine Fehlkommunikation war – oder ob hier den Landwirten ein Fehdehandschuh ins Gesicht geschlagen wurde. Es bleibt also spannend, zu verfolgen, wie es weitergehen wird.