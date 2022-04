23. April 2022

Was von Politik und Medien verschwiegen wird

Horst Lüning betreibt zusammen mit Frau und Sohn den größten Whisky-Versandhandel Deutschlands. Bekannter ist er als „Youtuber“: Mehrmals die Woche beköstigt er mehr als 200.000 Abonnenten auf verschiedenen Plattformen mit eigenwilligen Ansichten zu verschiedensten Themen. Das Intro jeder Folge wird stets mit den Worten beendet: „Herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden.“ Zuletzt in dessen Kolumne am 5. April hat auch ef-online-Kolumnist David Andres eine Hommage auf Horst Lüning verfasst und das an Inspektor Columbo erinnernde Understatement des „Whisky-Papstes“ und seine Technik-Affinität herausgearbeitet – Lüning ist nicht nur Erfolgsunternehmer, sondern studierter Ingenieur, Schwerpunkt Luft- und Raumfahrt. Oder, so Andres, „wie Horst Lüning gerne süffisant den jungen Menschen zuruft, die ihn ob seiner herrlich altmodischen Optik zwischen Wohnmobil-Camper und Steg-Angler unterschätzen: ‚Ich bin das Internet!‘“ Andres feiert als bekennender Fan „Lünings ureigene Mischung aus unerschütterlicher Ruhe, trockenem Humor und einer interessanten Unerreichbarkeit oder Unnahbarkeit, die ihn sehr angenehm von anderen Influencern jeder Altersklasse unterscheidet“. Hier wird der Zuseher noch anständig gesiezt, hier wird nicht schleich-, sondern offen geworben (in wirklich jeder Folge für den Whisky-Versand), hier werden Zuschauerfragen ernst genommen. Und nun hat der Connaisseur höchstselbst aus seinen mehr als 2.000 Videos ein Buch destilliert. Begleiten Sie …, Sie wissen schon. Unikat Lüning plädiert hier, wie könnte es anders sein, für einen vernunftbetonten Individualismus und Eigenverantwortlichkeit in jeder Lebenslage. Beispiel: Augen auf bei der Partnerwahl: Der Geruch entscheidet – genetisch! Deshalb: Nicht zu viel Parfum beim Date – dabei kleine Partys statt großer Clubs bevorzugen! Der Horst weiß, wie es geht. Man lese und staune!



