21. April 2022

Dem Humanismus mit biblischem Denken begegnen. Eine Ansage.

Die im ländlichen Frankreich lebende schweizerische Autorin Monika Hausammann, Betriebswirtin und langjährige Kommunikationsberaterin, ist vielen Lesern dieser Zeitschrift durch ihre Essays und dank ihrer wöchentlichen ef-online-Kolumne als scharf denkende Analystin des Zeitgeschehens bekannt – und darüber hinaus immer zahlreicheren jedem neuen Buch entgegenfiebernden Fans unter ihrem Pseudonym Frank Jordan als Romanautorin der bislang vierteiligen Polit- und Geheimdienst-Thriller-Reihe „Kein Fall für Carl Brun“. Was manche zwischen den Zeilen ahnten, wird nun zur Gewissheit: Alles, was Monika Hausammann sachdienlich kritisiert oder scheinbar fiktional „dichtet“, gründet in ihrem tiefen christlichen Glauben und dabei in einem noch tiefgreifenderen Verstehenwollen der Bibel. Anders, ohne diesen festen Grund, gibt Monika Hausammann zu verstehen, könnte sie die Irrungen und Wirrungen unserer Tage gar nicht ertragen. Und so schrieb sie jetzt ein Buch, das auch anderen helfen soll und kann, Halt unter den Füßen zu finden. Sie wollte ursprünglich ganz konkret die zehn Gebote der Bibel den Abgründen unserer modernen Welt entgegenstellen. Doch die Gebote müssen heute selbst eingebettet und erklärt werden. Heraus kam so eine spannende Erkundung ihres persönlichen Glaubens in der Auseinandersetzung mit der Ersatzreligion unserer Tage, dem Humanismus, und seinen vielfältigen zeitgeistigen und am Ende doch immer nur sich ähnlich wiederholenden gottlosen und gottspielerischen Erscheinungsformen. Mir persönlich hat besonders gut die Erklärung der Werte der Dankbarkeit und des Vertrauens sowie der positive Bezug auf Überlieferung und Tradition gefallen. Dieses Buch ist tatsächlich einmal ein großer Wurf in sehr kompakter Form (140 Seiten) und gelbem Gewande, das zahlreiche Anregungen und, ja, Trost finden lässt – auch übrigens für wertegebundene Nichtchristen und womöglich sogar für auf losem Grund unsicher suchende Ungläubige. Oder mit Monika Hausammanns klaren Worten: „Wir haben die Wahl. Eine großartige Nachricht.“



