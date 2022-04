Die Bibelgeschichte zum Karfreitag Das letzte Mahl

15. April 2022

Gedenken an die ewig höhere Moral

von Joachim Kuhnle

Was ist das für ein Mann, der publikumswirksam auf einem Esel vom Ölberg nach Jerusalem gepilgert ist? Warum jubelten seine Anhänger und riefen „Heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt“? Die Führungsschicht der Stadt, die obersten Priester, die höheren Beamten und die regierenden Politiker waren und sind nicht begeistert. Dieser Wichtigtuer ohne offizielle Funktion gehört nicht zur selbsternannten Elite, er ist nicht salonfähig. Vermutlich handelt es sich um einen gefährlichen Rechtspopulisten, dem man keine Bühne geben darf, den man canceln muss. Sonst gerät das Herrschaftssystem noch infrage. Man sollte ihn umbringen, bloß wie? Ständig ist er von Anhängern umgeben, insbesondere von diesen zwölf Jüngern. Vielleicht kann man einen von ihnen kaufen. Das könnte die Quertreiber von innen sprengen.

Einer der Stadtoberen spricht Jesus direkt an: „Woher nimmst du das Recht, hier so großkotzig aufzutreten? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben?“ Elitäre Zirkel sind eine wirklich praktische Sache. Bei allen öffentlichen Ereignissen loben sie sich gegenseitig. Einer spricht, und die anderen sitzen in den vordersten Reihen und nicken wohlwollend. Das niedere Publikum darf ehrfurchtsvoll zusehen und applaudieren. In seltenen Ausnahmefällen darf auch von denen einer mal auf die Bühne und etwas sagen, aber natürlich nur dann, wenn die Elite ihn dazu auffordert, ihm eine „Vollmacht“ erteilt hat. Nur dieser Jesus aus Nazareth hält sich nicht an die Vorgaben. Er erdreistet sich vor teilweise beachtlichem Publikum, ohne Vollmacht zu sprechen. Eine Frechheit sondergleichen.

Noch dreister sind die Inhalte, die Jesus von sich gibt. Irgendwie scheint es diesem Herrn an Respekt vor der Obrigkeit zu mangeln. Er beurteilt das jeweilige Handeln Einzelner. und zwar unabhängig von Rang und Status. Jeder Mensch muss sich mit den gleichen moralischen Maßstäben messen lassen, meint Jesus. Das untergräbt das Standesdenken und damit auf Dauer die staatliche und hierarchische Ordnung. „Nehmt euch in Acht vor den Gesetzeslehrern“, warnt der Messias seine Zuhörerschaft. „Sie zeigen sich gerne in ihren Talaren und lassen sich auf der Straße respektvoll grüßen. Beim Gottesdienst sitzen sie in der ersten Reihe, und bei Festmahlen nehmen sie Ehrenplätze ein. Sie sprechen lange Gebete, um Eindruck zu machen. In Wahrheit sind sie Betrüger, die andere um ihren Besitz bringen.“ Natürlich ist heuchlerisches Verhalten elitärer Herrschaften ein Dauerbrenner. Die Vorgeblich Feinen der Gesellschaft sind in Wirklichkeit auch keine besseren Menschen. Natürlich muss man, wie immer, jeden Einzelnen und jede einzelne Tat bewerten. Dabei gibt es unter den Obertanen vermutlich mehr dunkle Flecken als im Durchschnitt. Jesus’ Worte haben daher eine Berechtigung, werden aber von denen, die sich angesprochen und getroffen fühlen, nicht gerne zur Kenntnis genommen.

Die Lage für und um Jesus wird zunehmend angespannt. Es gibt zwei Möglichkeiten: Erstens, Jesus hält sich deutlich zurück, sucht den Ausgleich, möglicherweise sogar das Bündnis mit den Mächtigen. Das könnte die Lage entspannen. Oder zweitens, er spricht die Wahrheit weiter ohne Rücksicht auf die selbsternannte Elite offen aus, und deren Zorn wird weiter zunehmen. In letzter Konsequenz wäre das der sichere Tod für Jesus und möglicherweise auch für seine engsten Vertrauten. Wie soll sich Jesus verhalten? Soll er sein Rückgrat und seine Würde brechen lassen, um zu überleben, oder soll er sein Leben opfern, für die Wahrheit und als starkes Zeichen für die ewige höhere Moral? Der menschgewordene Gott wird sich natürlich für Letzteres entscheiden.

Die zwölf Jünger wissen um die Lage, und sie wissen auch, dass ihr Meister die Sache bis zum bitteren Ende durchziehen wird. Das bringt leider auch sie in Gefahr. Insgeheim hoffen sie auf göttlichen Beistand, auf eine unerwartete Rettung aus der fast aussichtlosen Situation. Was aber, wenn dieses letzte moralische Gefecht eine Tragödie werden soll? Eine gewisse Angst legt sich über die Gemüter. Den Feinden kommt diese Schwäche wie gerufen. Am besten man findet heraus, wer unter den Jüngern der Ängstlichste ist, und wählt diesen für den erwähnten Bestechungsversuch aus.

Wie jeden Abend trifft man sich zum Essen, zum Abendmahl. Noch ahnt nicht jeder, dass es sich um die letzte gemeinsame Mahlzeit handelt. Statt eines Standard-Tischgebets kommt Jesus sofort und schnörkellos zur Sache: „Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Essen mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss.“ Wum! Das hat gesessen. Die zwölf Jünger sind geschockt. Ist es jetzt so weit? Steht die Tragödie kurz vor dem Höhepunkt? Leider ja. Was gibt es vor diesem Hintergrund zu feiern? Es ist kein gewöhnliches gemeinsames Essen. Es folgt ein gespenstisches Ritual, das noch mindestens 2.000 Jahre an vielen Orten der Welt in Anlehnung an diesen Abend feierlich und ehrfurchtsvoll zelebriert werden wird.

Jesus nimmt das Brot, bricht es in Stücke und reicht es seinen zwölf Vertrauten. „Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das von nun an immer wieder, damit ihr euch daran erinnert, was ich für euch getan habe.“ Es herrscht Totenstille. Jeder kaut langsam und nachdenklich sein Brot. Dann reicht Jesus den Kelch mit dem Wein herum, begleitet von folgenden Worten: „Dies ist der neue Bund Gottes, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.“ Um sogleich ein drastisches Sünden-Beispiel zu benennen, schiebt der Prediger eine bittere Prophezeiung hinterher: „Einer von euch wird mich verraten.“ Das ist ganz harte Kost für die Anwesenden, die bei jeder rituellen Nachstellung bis in die ferne Zukunft zu spüren sein wird. Mehr Tiefgang geht nicht.

Die Frage der ewigen Moral ist untrennbar mit der Frage der Sünde und mit der Frage nach Vergebung verbunden. Menschen bewerten gerne andere Menschen oder sie lassen sich bewerten. Wer soll verehrt werden und wer nicht? Was ist überhaupt Ehre? Die Gespräche an diesem Abend sind äußerst interessant. Jesus merkt an: Die Regierungschefs der Welt unterdrücken ihre Völker. Dabei lassen sich die Tyrannen auch noch „Wohltäter“ nennen. Libertäre wissen es schon immer: Was der Staat als Wohltäter verschenkt, muss er vorher seinen Untertanen wegnehmen. Weil von diesem Spiel auch der Wohltäterapparat, ja, letztlich der ganze Staatsapparat großzügig mitfinanziert wird, sind die „Wohltaten“ immer winzig gegenüber den entsprechenden Raubzügen auf der anderen Seite. „Der Höchste muss wie der Niedrigste sein. Ich bin unter euch wie ein Diener“, so Jesus. Der wahre Wohltäter ist derjenige, der aus sich heraus gibt, ohne andere zu bestehlen. Ersteres ist Nächstenliebe, Letzteres Heuchelei. Sozialisten aller Couleur werden das nie verstehen.

Petrus, ein besonders felsenfester Anhänger, stellt klar: Er kann nicht der Verräter sein. „Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja, mit dir zu sterben.“ Doch niemand ist ohne Fehl und Tadel, selbst Petrus nicht. „Noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst“, sagt Jesus voraus. So wird es kommen. Eine Lehrstunde für jeden.

Allen Lesern von eigentümlich frei auch im Namen der Redaktion ein frohes Osterfest 2022!