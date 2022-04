10. April 2022

Die vier essenziellen Regeln für Ihren Erfolg im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

Es ist das zweite Werk von Sandra Navidi und es entstand als Ergänzung zu ihrem Bestseller „Super-hubs: Wie die Finanzelite und ihre Netzwerke die Welt regieren“. Die Autorin, Juristin, zugelassen in Deutschland und den USA, beschreibt im Buch vier Regeln für den persönlichen Erfolg „im Zeitalter der künstlichen Intelligenz“. Nun, das mit der „künstlichen Intelligenz“ kann man getrost streichen. Es dient vermutlich nur der besseren Vermarktung des Werkes. Die vier Regeln allerdings sind korrekt und zeitlos: erstens innovativ denken, zweitens eine Nische finden, drittens eine persönliche Marke etablieren und viertens ein effektives Netzwerk an Beziehungen aufbauen. Mit diesen vier Tipps, neudeutsch „Tools“ genannt, kann jeder erfolgreich werden. Navidi beschreibt diese Werkzeuge ausführlich und verständlich und unterlegt sie mit vielen Beispielen. Es war eine Fleißarbeit. Die Autorin hat gefühlt alle relevanten Erfolgsratgeber einbezogen und das jeweils Wichtige mit fundierten Quellenangaben verarbeitet. Sie erkennt auch, dass, „zwischenmenschliche Probleme die größten Herausforderungen in der Wirtschaft darstellen“. Und eben deshalb stehen emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz hoch im Kurs. Das bedeutet aber auch, dass niemand Angst vor IT und KI haben muss. Maschinen haben kein Einfühlungsvermögen, keinen Instinkt, keine menschlichen Erfahrungen und kein Gespür für Zusammenhänge. Der Ersatz von Dienstleistern durch elektronische Systeme, wie oft von „Zukunftsforschern“ kolportiert, wird nicht eintreten. Künstliche Intelligenz kann den Menschen nie ersetzen. Interessant auch dies: „Virtuelle Begegnungen können persönliche nicht ersetzen, weil persönliche Begegnungen ein besseres Gespür füreinander vermitteln.“ Ergänzt wird das Buch durch ein überflüssiges Kapitel über eine „allumfassende Ungleichbehandlung“ der Frauen. Libertäre Ansichten lehnt die Autorin ab, obwohl „sie Einladungen zu diesbezüglichen Diskussionsdinners gelegentlich annimmt“. Immerhin.



